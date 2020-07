Cetățenii cer autorităților să oprească jaful din Certeze

Covid-19 sau "Ciuma lui Iohannis", cum i se mai spune, a fost o adevărată pleașcă pe capetele aleșilor locali ancorați la bugetele public și comunitar. La Certeze spre exemplu, una dintre cele mai bogate comune din țară, pandemia a fost o binefacere pentru primarul Petru Ciocan, pentru viceprimarul Aurel Ciorbă, aleși de sorginte liberală și pentru complicii acestora.

Până să vină molima, cei doi edili erau cercetați de poliție și de procurori, în dosarul cu nr. 826/P/2019, pentru falsificarea unor documente emise cu ocazia licitației din data de 07/05/2018, pentru închirierea unor suprafețe de pășune. Sursele noastre spun că, după preluarea dosarului de către Secția Teritorială a DNA Oradea, audierile celor implicați în ingineria cu bani europeni s-au oprit. Complicii lor s-au ales cu un dosar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Nu se știe din ce motive, de foarte mulți ani, în aceleași sertare prăfuite ale DNA Oradea zac zeci de plângeri și sesizări ale altor cetățeni din Certeze. O sesizare referitoare la afacerile dubioase ale edililor șefi ai comunei Certeze și la firmele de casă ale acestora, semnată de 50 de cetățeni, a fost trimisă, încă din luna aprilie a.c., autorităților competente și în atenția Guvernului și Președinției României. Vă prezentăm sesizarea, care, ca multe alte documente de acest fel, au fost mușamalizate la nivel politic.

După ce presa locală și cea națioanlă au tras numeroase semnale de alarmă cu privire la abuzurile celor doi "liberali" la care facem referire mai sus, între cetățenii din Certeze și edili s-a rupt lanțul de iubire. Treziți parcă dintr-o lungă perioadă de lungă adormire civică și sătui de abuzurile celor care îi conduc de ani buni, circa 50 de cetățeni ai comunei au semnat o sesizare-protest și au trimis-o către mai multe instituții ale statului. De peste un deceniu, oficialii, cu apartenență politică diversă, se fac că nu văd jaful din bani publici și privați din Țara Oașului. Redacția ziarului nostru a intrat în posesia sesizării, pe care o prezentăm în continuare. Oamenii, printre care se află și consilierul local Vasile Moiș, protestează împotriva unui proiect de asfaltare de care comuna nu are nevoie, dar în care primarul și-ar fi băgat firme prietene. Proiectul, în valoare de mai multe milioane de euro, trebuia executat înainte de finalizarea rețelei de canalizare și apă potabilă, utilități de care comuna nu a avut parte în ultimii 30 de ani. Ulterior, dacă ar fi dorit realizarea utilităților, de bun simț în orice localitate europeană, primăria trebuia să spargă asfaltul, după care, să mai cheltuie niște bani pentru refacerea străzilor.

Realitatea urât mirositoare, astupată cu asfalt

Documentul depus la Primăria comunei Certeze în data de 02/04/2020, certifică modul în care edilii șefi ai acestei localități își batjocoresc fără nicio jenă concetățenii. Semnatarii afirmă că au strâns doar 50 de semnături, datorită restricțiilor impuse în urma pandemiei. În realitate, numărul nemuțumiților este mai mare. Dealtfel, materialele de presă apărute în ultimul timp, au tras numeroase semnale de alarmă privitor la lipsa canalizării și a rețelei de apă potabilă. Anul trecut, comuna Certeze a rămas fără apă timp de o săptămână în urma unei avarii, după cum puteți vedea în imaginile de mai jos. La acea dată, primarul a dat vina pe firma Apaserv Satu Mare. Cetățenii comunei au stat nespălați până când firma respectivă a montat două vane pe conductele vechi de patru decenii. La un an după acest incident, oamenii locului spun că beau încă apă cu nisip, iar electrocasnicele lor se calează.

Suplimentar, cetățenii nemulțumiți îi acuză pe primarul și viceprimarul comunei Certeze și de fals în declarații, aceștia din urmă afirmând că, în comună ar exista rețea de canalizare și de apă potabilă. De asemenea, documentul trimis autorităților statului identifică firmele agreate de primărie pentru realizarea proiectului de asfaltare. Cine și-ar fi închipuit că, în fiecare vară, Certeze o localitate celebră pentru casele mândre și gospodăriile sale bogate, se transformă într-un focar de infecție. Rezidurile produse de atâtea gospodării și case, în care se află cel puțin două băi, se revarsă în șanțurile din fața caselor, iar apa de la robinet este contaminată. Stația de epurare a apelor uzate menajere, achiziționată cu multe miliarde de lei, bani comunitari, zace, nu se știe unde, de mai bine de un deceniu.

Anchetatorii au ochelarii sparți când vine vorba despre Certeze

Oamenii au atașat numeroase probe despre realitatea urât mirositoare din Certeze și au cerut autorităților statului să-și facă datoria cu celeritate și să oprească proiectul de asfaltare. Până acum nu au primit niciun răspuns și nu sunt semne că guvernarea liberală va face ceva. Din discuțiile redactorilor noștri cu oamenii, la fața locului, reiese că, datorită unui anume procuror, Rus, atunci când vine vorba despre infracțiunile comise de aleșii locali în Țara Oașului, Direcția Națională Anticorupție are ochelarii sparți. Așa se explică modul în care edilii din Certeze și complicii acestora au ras două școli ale comunei și au înstrăinat terenurile pe care erau construite, fără să dea socoteală, iar pădurile din zonă sunt rase neîncetat. Se pare că magistratul-protector care făcea parte din gașca juridică penală Man-Ardelean a supraviețuit epurării de anul trecut de la Serviciu teritorial al DNA Oradea.

Cert este că asfaltarea unor străzi din comună ar trebui demarată înainte de terminarea rețelei de canalizare și apă potabilă. Fără aceste rețele, edilii vor trebui să decoperteze străzile asfaltate cu milioane de euro, pentru a realiza orice proiect de apă și canal.

Firme și alianțe dubioase

În document este nominalizată echipa care a pus la cale "ingineria" păguboasă a asfaltării : primarul, Petru Ciocan, viceprimarul, Aurel Ciorba, alături de firmele agreate de aceștia, SC Nord Vest Infrastructura si servicii SRL și SC Road Design ASP SRL.

Despre SC Nord Vest Infrastructura si servicii SRL se spune că este o firmă patronată de Oniza Baltă, un vechi prieten de afaceri al primarului, Petru Ciocan, care ar fi și sponsorul acestuia. Sursele noastre afirmă că succesul SC Nord Vest Infrastructura si servicii SRL ar fi asigurat de frăția dintre foștii miniștri Liviu Pop și Sorina Pintea. Oniza este cumnat cu afaceristul local Gheorghe Oros, care, spun sursele noastre, ar fi pus mâna pe o suprafață uriașă de pășune fără să dețină niciun animal. Aceleași surse afirmă că, de fapt, Oros este doar o săgeată în afacerea închirierii pășunilor, adevăratul beneficiar al banilor de la APIA fiind Oniza.

Oficial, în actele firmei Nord Vest Infrastructura si servicii SRL, din Baia Mare, figurează fiul lui Oniza, Ionuț Petrișor Baltă, ca asociat unic și administrator. Omul este sătmărean de origine, mai precis, din localitatea Negrești Oaș. Presa băimăreană descrie SC Nord Vest Infrastructura si servicii SRL, o firmă relativ mică și nouă, ca fiind abonată la contracte de asfaltări, dezăpeziri și reparații drumuri, plombări, colmatări, parcări, platforme, borduri, covoare asfaltice, fundații, sensuri giratorii. Lucrările, în valoare de zeci de milioane de lei, sunt câștigate și realizate, de obicei, prin asociere cu alte firme, unele dintre acestea de zeci de ori mai mari decât firma băimăreană.

"Nord Vest Infrastructură și Servicii SRL este o companie mică, care are 12 angajați, cu o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei, adică 750 de mii euro. Anul 2016 a fost încheiat cu o pierdere de 4.000 de euro. În 2015, compania avea un singur angajat. În anul 2014, firma era infimă, având active imobilizate de 82 mii de lei, iar active circulante de 19 mii de lei. Cel mai probabil, firma a fost înființată în anul 2013, după datele pe care le-am consultat pe site-ul Ministerului Justiției, dat fiind că avea stocuri de 85 de lei și niciun utilaj.", nota revista online Tirmagazin.ro, referitor la firma băimăreană.

Eduard Ovidiu Ohanesian

Vă prezentăm, în continuare, conținutul sesizării semnate de zeci de locuitori ai comunei Certeze, pe care o puteți găsi atașată în format "pdf", alături de toate probele depuse de cetățeni la instituțiile statului.

"Catre

PRIMARUL COMUNEI CERTEZE SI CONSILIULUI LOCAL CERTEZE

SESIZARE

Impotriva proiectului derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investitii ( FDI ) privind "Modernizarea strazilor Certeze si Satale apartinatoare,, din Jud. Satu Mare, a carui valoare se ridica la suma de 27.465.783 lei aproximativ 5.650.000 (cinci milioane sase sute cincizeci euro) pentru urmatoarele motive :

1 - La acest moment pe aceste strazi pe care se solicita finantarea si cheltuirea banilor publici, nu exista introduse retelele de canalizare si apa potabila.

2 - Pe toate aceste strazi la acest moment este turnat un strat de beton adica sunt strazi betonate, lucrari care s-au facut din banii satenilor, imediat dupa Revolutia din 1989. Primaria nu a participat cu sprijin aproape deloc la aceste lucrari si sunt strazi circulabile, nu sunt strazi pietruite sau de pamant, asa cum rezulta din pozele atasate prezentei (anexa 2).

3- Comuna Certeze impreuna cu satele apartinatoare are un numar de aproximativ 1850 case de locuit si aproximativ 5600 locuitori , in fiecare casa existand cel putin 2 bai si toate rezidurile se revarsa la acest moment in santurile din fata caselor, din cauza ca nu exista Retea de canalizare, existand in orice moment un focar de infectie ( Fereasca Dumnezeu ! ).

4- Noi consideram ca NU este normal sa cheltuim peste 5 milioane si jumatate de euro la acest moment, iar atunci cand se vor introduce cele doua utilitati strict necesare , respectiv apa si canalizarea, sa trebuiasca sa se distruga asfaltul pe aceste strazi. De altfel noi credem ca s-a declarat in fals de catre conducerea actuala a Primariei, atunci cand au promovat acest asfaltare si anume, ca ar exista apa si canalizarea introduse, altfel nu intelegem care a fost Nota de Fundamentare care a stat la baza acestui proiect de asfaltare privind rentabilitatea sau fezabilitatea proiectului de asfaltare.

Nu trebuie neaparat sa ai foarte multe studii, ca sa iti dai seama ca prima data trebuie introduse utilitatile in subteran si apoi trebuie facuta lucrarea de asfaltare.

5- Va rugam sa le solicitati celor de la Primaria din Certeze, Nota de Fundamentare care a stat la baza acestui proiect.

6- Apa pe care o folosim la prepararea in bucatarie este direct din rauri de suprafata, prin care trec zilnic animale si utilaje, fara sa fie tratata si filtrate, la fel exista pericol de imbolnavire si aproape o data la doi trei ani trebuie sa schimbam aparatele electrocasnice respectiv masina de spalat si boilerele de apa calda.

Am stat de vorba si cu un consilier local, care, de asemenea, a sesizat aceste aspecte domnului Primar prin adresa nr. 2566/23.03.2020 ( anexa nr. 5 ), dar bineinteles ca nu a fost luata in seama de catre domnul primar.

Mai jos o sa va prezentam echipa care a pus la cale aceasta afacere necinstita, nejustificata si paguboasa pentru statul roman si pentru comunitatea noastra :

- Primar, Petru Ciocan

- Viceprimar, Aurel Ciorba

- SC Nord Vest Infrastructura si servicii SRL, firma patronata de catre un prieten al domnului primar Petru Ciocan, care este si sponsor pentru acesta, deoarece aproape toate lucrarile de intretinere strazi si reparatii de strazi, in cele trei mandate ale acestui primar au fost facute de catre grupul de firme, patronate de catre acelasi prieten al domnului primar.

- SC Road Design ASP SRL, firma care teoretic ar trebui sa faca proiectarea, dar care este firma afiliata la firma SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL, firma care a facut studiul de fezabilitate si a fost depus la Primaria din Certeze in luna decembrie 2019. Harnici baieti, ca iata in 23.03.2020 s-a organizat deja licitatia, si ce sa vezi, ca tocmai firma favorizata de primar a fost singurul ofertant pentru executie. Din cate am inteles de la alte firme in domeniu din jud. Satu Mare, care ar fi putut participa la aceasta licitatie, acestia ar fi fost sfatuiti sa nu se bage, ca este cu dedicatie ptr. firma mai sus mentionata.

Avand in vedere cele de mai sus si tinand cont de situatia actuala a tarii noastre din punct de vedere economico - financiar, precum si a pandemiei care ne face atatea necazuri, va rugam sa luati act de sesizarea noastra, sa dispuneti verificarea celor sesizate de catre noi si, in regim de urgenta, sa cereti suspendarea executarii acestor lucrari de asfaltare pana dupa ce se vor introduce utilitatile subterane pe strazile respective.

Totodata, va rugam sa incercati in limita posibilitatilor legale sa alocati aceste sume de bani catre cele doua utilitati urgente, respectiv apa potabila si canalizare, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, atunci va rugam sa suspendati lucrarile de asfaltare pana dupa introducerea utilitatilor, pentru ca noi nu dorim sa se piarda aceasta finantare, ci pur si simplu dorim sa fie facuta cand trebuie, pentru a nu se risipi in zadar banul public.

De asemenea, va informam ca am trimis aceasta sesizare la urmatoarele institutii :

Fondul de Dezvoltare si Investitii, institutie prin care se deruleaza finantarea lucrarii,

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Presedintele Romaniei,

Primul Ministru al Romaniei, Prefectul judetului Satu Mare.

Noi nu suntem de acord ca Statul Roman, sa mai cheltuie in mod nejustificat peste 5 milioane si jumatate de euro, intrucat am cheltuit foarte multi bani in mod nejustificat in ultimii 30 de ani si am ajuns in starea in care ne aflam.

Totodata va rugam ca dupa ce veti face verificari pentru a vedea daca cele relatate de catre noi sunt adevarate, va rugam respectuos sa faceti dvs. sesizari la organele abilitate daca este nevoie, deoarece dvs. cunoasteti mai bine procedurile legale, avand eventual si un serviciu juridic in cadrul institutiei dvs .

Precizam ca demersul nostru este unul pur civic. Dorim prin acest demers ca Statul Roman si Guvernul Romaniei, prin Primaria Certeze, sa asigure dreptul fundamental la ocrotirea sanatatii, facilitand in anul 2020 cu prioritate, accesul populatiei la apa si canalizare, sa asigure calitatea resurselor de apa si a apei potabile, reducerea numarului de epidemii hidrice si de boli asociate, controlul poluarii de orice fel de la sursa, managmentul resurselor de apa, etc, conform art. 6 Din Protocolul apa si sanatate de la Londra 1999, protocol pe care Romania l-a ratificat, precum si a obligatiilor nationale in conformitate cu directivele UE in domeniul apei.

Cu speranta ca sesizarea noastra se va rezolva cu celeritate, noi va multumim.

Comuna Certeze, Jud. Satu Mare

31.03.2020"