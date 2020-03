După ce a blocat construirea unui spital cu 1.000 de paturi în Sectorul 1, Clotilde Armand revine in scena si sabotează demersurile administraţiei de a dezinfecta străzile, locurile publice şi scările de bloc, provocând atat isterie, cat şi panică prin reactia sa imprevizibila.

Sub masca unei griji false faţă de cetateni, Armand pune bete in roate unei actiuni mai mult decat necesare. Toate străzile, locurile publice şi chiar scările de bloc din Sectorul 1 au fost dezinfectate de mai multe ori de către echipele Primăriei Sectorului 1. Străzile şi trotuarele au fost spălate cu detergent stradal concentrat, care nu produce un impact negativ asupra mediului, în timp ce locurile publice şi scările de bloc au fost igienizate cu substanţe dezinfectante cu eficienţă dovedită.

Sectorul 1 a lansat în premieră în România conceptul de telemedicină în care suspecţii de coronavirus aflaţi în izolare sau în carantină sunt monitorizaţi de la Centrul Multifuncţional Caraiman cu monitoare Holter pentru a evita contaminarea accidentală şi pentru a fi sesizată imediat apariţia febrei şi a altor simptome, sectorul în care au fost amenajate patru centre de carantină care arată mai bine ca multe hoteluri şi în care toţi bătrânii sunt aprovizionaţi cu cele necesare de către administraţia Dan Tudorache!

Până şi ministrul demisionar Victor Costache a salutat măsurile care se iau la nivelul Sectorului 1, ieşind public de mai multe ori împreună cu primarul Dan Tudorache cu care a semnat chiar şi un protocol de colaborare prin care s-a preluat şi extins folosirea holterelor pentru monitorizarea persoanelor aflate în izolare sau în carantină! Centrul Multifunctional Caraiman a fost chiar prezentat ca o reusita in cadrul unei conferinte UE cu ministri Sanatatii.

Singura care nu a fost de acord cu proiectul, incapabila de fair-play, este Clotilde Armand, de la USR, gruparea politica ce întreţine un climat de neîncredere, tensiune şi scandal în Bucureşti. Clotildei Armand ar trebui sa-i reproseze locuitorii Sectorului 1 faptul că a blocat, alături de consilierii USR şi PNL, construirea unui spital cu 1.000 de paturi în raza sectorului.

De asta data, ea încearcă să insinueze că ar putea fi ceva în neregulă cu substanţele dezinfectante folosite. Şi cere certificat de conformitate, informaţii despre achiziţie, tipul virucidului folosit etc. În realitate, Armand nu face altceva decât să-şi bată joc de siguranta locuitorilor sectorului. Toate datele referitoare la orice achiziţie publică sunt publice! Consilierii USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 ştiu deja toate aceste informaţii sau, dacă nu, le pot afla în două secunde, online. Certificatul de conformitate este tot public. Oricare dintre consilierii USR poate verifica asta pe loc. Experţii au stabilit tipul virucidului folosit. In plus, este o stare de urgenta instaurata si nimeni nu se poate juca direct cu sanatatea cetatenilor. Doar Clotilde Armand iata ca poate!