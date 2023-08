Combatanții Wagner nu cred că Prigojin a murit: "Cu toții avem o îndoială foarte mare. Tata este în viață"

În cel mai popular chat al rudelor membrilor PMC Wagner, aproape nimeni nu crede în moartea fondatorului Evgheni Prigojon. Declarațiile Agenției Federale de Transport Aerian că Prigozhin se afla pe lista pasagerilor nu sunt considerate o confirmare sigură, iar combatanții așteaptă "informații exacte".

"Nu voi crede niciodată în moartea lui Prigojin, totul este planificat în avans. Aceasta este doar o scuză pentru a nu fi responsabil față de rude. Apoi va trăi sub un alt nume", este sigur unul dintre cei care scriu pe canalul de Telegram asociat Wagner.

"Nu se știe încă nimic - viu sau neînsuflețit", a spus luptătorul PMC Wagner, care a fost contactat de sursa citată. Un alt interlocutor, care se află în chat-ul voluntarilor, în sprijinul versiunii sale că Prigozhin este în viață, citează în mesaj știrea pe care a văzut-o că Prigozhin a fost văzut în Mali. Al treilea combatant trimite un mesaj vocal: un bărbat, imitând prost vocea lui Prigozhin, declară că informațiile despre moartea sa în avion sunt false.

Un alt interlocutor al sursei citat, Maxim, a lucrat cu Wagner timp de mai mulți ani. "Cu toții avem o îndoială foarte mare că a murit. Pentru că Evgeny Viktorovich este un fan al unor astfel de antici. Obișnuia să simuleze moartea. Într-una din țările arabe se spunea că a murit, apoi a venit și a spus: 'Da, nu ai așteptat?!' "

"De ce altfel avem îndoieli?", argumentează Maxim: „Există un astfel de lucru numit securitate. Atunci când o coloană merge, de exemplu, conducerea PMC, Dmitri Utkin, se află într-o mașină din motive de siguranță, iar Evgheni Viktorovici este întotdeauna în alta. Pentru că dacă o mașină este lovită, comandantul adjunct rămâne în viață", a explicat Maxim.

"Nu se știe încă nimic", spune un alt participant la chat cu porecla Skif. "Astfel de oameni și comandanți ca Prigozhin nu își vor risca viața așa. Dacă moartea lui Prigojin este confirmată, vom merge la înmormântare, vom îmbrăca uniforme, vom lua steaguri PMC și le vom îngropa solemn. Dacă nu, vom bea pentru sănătatea noastră, astfel încât să putem trăi și mai mult și să continuăm să facem ceea ce am făcut."

El îl tratează pe Prigozhin fără fanatism: "Dacă aș avea sarcina de a-mi apăra patria. Nu contează dacă este un PMC sau Ministerul Apărării. Nu mă interesează deloc cine va fi la cârmă, atâta timp cât acei oameni pentru care am mers la moarte sigură nu suferă. Am venit acasă, copiii aleargă pe aici, toată lumea merge liniștită, oamenii lucrează, transportul conduce. Și mă bucur că nu există așa ceva cum am văzut acolo."

"Cine îl va înlocui pe Prigojin dacă va muri? Nimeni, pentru că aceasta este o figură cheie", reflectă Maxim. „În Wagner nu există așa ceva încât să existe un deputat, un deputat adjunct și așa mai departe, ca în armată. Există un munte întreg de astfel de deputați. În cercul nostru, toată lumea are o lipsă de înțelegere a ceea ce se va întâmpla cu noi și cu viitorul nostru. Unde mergem dacă organizația se destramă? Toată lumea se gândește să meargă la Ministerul Apărării sau, la naiba, să obțină un loc de muncă ca agent de securitate pentru 25 de mii în magazinul Pyaterochka. Totul este neclar, pentru că suntem obișnuiți să mergem în aceste călătorii de afaceri. Oamenii nu se văd în această viață civică. Dacă această epavă are picioare în creștere de la Ministerul Apărării și Prigozhin a murit cu adevărat, atunci toate acestea au fost făcute pentru ca oamenii să intre în armată", spue luptătorul.

"Nu există încredere în guvernul nostru acum. Acum mă uit la Ministerul Apărării și mai mult cu rușine. Aceasta este o pată pe statul nostru ", spune un alt participant la chat-ul voluntar. "Tata (n.r.: cu referire la Prigojin), sper, este în viață", oftează el. "Voi crede până la sfârșit." Cu toate acestea, Evgheni V. Prigojin a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii private, desfășurate în Sankt Petersburg, după cum a anunnțat serviciul de presă al Wagner.