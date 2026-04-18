Conflictul dintre Donald Trump și Papă ia dimensiuni apocaliptice: nou schimb de replici halucinant

Un nou schimb de replici între președintele american Donald Trump și liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, a atras atenția observatorilor internaționali, marcând un moment neobișnuit în relațiile dintre Casa Albă și Vatican.

Trump l-a descris pe Papă drept „slab în privința criminalității și foarte slab în politică externă" și a sugerat că alegerea acestuia ar fi depins de propria sa poziție la Washington. Ulterior, președintele a publicat și o imagine generată de inteligență artificială în care apare într-o ipostază religioasă, gest care a fost criticat de reprezentanți ai comunității catolice.

Declarațiile au provocat reacții rapide. Paul Coakley, președintele conferinței episcopilor catolici din SUA, a spus că este „dezamăgit" de limbajul folosit la adresa Suveranului Pontif. Organizații conservatoare, inclusiv CatholicVote, au condamnat tonul și conținutul mesajelor, calificând unele dintre ele drept „blasfemiatoare".

Incidentul reflectă o deteriorare mai amplă a relațiilor dintre Washington și Vatican, începută după alegerea Papei Leon al XIV-lea. Sunt tensiuni în creștere pe teme de politică externă și rolul global al Statelor Unite. În centrul divergențelor se află noua strategie de securitate a SUA, care reafirmă influența americană în emisfera vestică, precum și pozițiile Vaticanului față de conflictele internaționale, inclusiv războiul din Iran, scrie The Spectator.

Potrivit unor relatări, discuțiile recente dintre oficiali americani și reprezentanți ai Vaticanului au fost tensionate, cu „schimburi directe de opinii" privind politica externă și rolul diplomatic al Bisericii. Situația este complicată și de influența în creștere a politicienilor catolici în administrația americană, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care reprezintă curente diferite în cadrul catolicismului conservator din SUA.

Analiștii notează că declarațiile lui Trump vin într-un moment politic sensibil, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, când sprijinul alegătorilor catolici - printre care Papa are un nivel ridicat de aprobare - poate fi decisiv. Observatorii subliniază că Papa Leon al XIV-lea este perceput ca având o abordare diferită față de predecesorul său, punând accent pe teme precum pacea, justiția socială și cooperarea internațională.

Totodată, pozițiile Vaticanului față de politica externă americană, inclusiv criticile privind intervențiile militare, au contribuit la amplificarea tensiunilor. În acest context, schimbul de declarații evidențiază nu doar un conflict personal, ci și diferențe mai profunde de viziune între administrația americană și conducerea Bisericii Catolice, cu implicații politice și diplomatice mai largi.