Misterul râului din Grădina Edenului ar putea fi elucidat. O descoperire geologică reconstruiește originile Eufratului
Postat la: 02.06.2026 |
O nouă cercetare geologică a reușit să reconstituie pentru prima dată istoria formării fluviului Eufrat, unul dintre cele mai cunoscute cursuri de apă din lume și unul dintre râurile menționate în Cartea Genezei ca izvorând din Grădina Edenului.
Eufratul ocupă un loc central atât în tradiția biblică, cât și în istoria civilizațiilor timpurii din Mesopotamia. Cu toate acestea, originile sale au rămas timp de decenii un subiect controversat în rândul geologilor.
Acum, o echipă internațională de cercetători susține că a rezolvat acest mister, folosind imagini seismice, observații prin satelit, cartografiere geologică și analiza sedimentelor depuse pe fundul Mării Mediterane.
Două râuri străvechi au dat naștere Eufratului
Potrivit studiului, publicat la 1 iunie în revista Nature Geoscience, Eufratul modern s-a format din unirea a două cursuri de apă antice, cunoscute sub numele de Paleo-Karasu și Paleo-Murat.
Cercetătorii au descoperit că cele două râuri curgeau inițial separat prin regiunile care corespund astăzi Turciei și Siriei. În urma unor procese tectonice și geologice desfășurate pe parcursul a milioane de ani, cursurile lor au fost modificate până când, în urmă cu aproximativ 1,6 milioane de ani, s-au unit și au început să curgă spre Golful Persic, formând actualul Eufrat.
Analiza arată că Paleo-Murat a apărut acum peste 16,5 milioane de ani, în timp ce Paleo-Karasu s-a format între aproximativ 8,6 și 5,9 milioane de ani în urmă.
Fluviul care a alimentat „leagănul civilizației"
Eufratul este cel mai lung fluviu din Asia de Vest și traversează regiunea cunoscută drept Semiluna Fertilă, considerată de istorici drept una dintre zonele în care au apărut primele civilizații umane.
Împreună cu fluviul Tigru, Eufratul a creat condițiile pentru dezvoltarea agriculturii și a unor societăți complexe într-o regiune altfel aridă. Civilizații precum sumerienii și asirienii au prosperat aici în urmă cu aproximativ 6.000 de ani.
Cu toate acestea, deși rolul său istoric este bine documentat, procesul prin care s-a format fluviul a rămas până acum neclar.
O transformare dramatică a Mediteranei
Studiul indică faptul că un eveniment geologic major petrecut acum aproximativ 5,3 milioane de ani a schimbat radical peisajul regiunii.
În acea perioadă, legătura dintre Oceanul Atlantic și Marea Mediterană s-a restrâns în zona actualei Strâmtori Gibraltar. Ca urmare, o mare parte din Mediterană s-a evaporat, iar nivelul apei a scăzut dramatic.
Cercetătorii estimează că în estul Mediteranei nivelul mării a coborât cu până la doi kilometri în anumite zone. Această schimbare a determinat râurile din regiune să erodeze mai profund relieful și să transporte volume uriașe de sedimente.
În același timp, mișcările tectonice au modificat structura Anatoliei și au reactivat falii geologice vechi, accelerând procesele de eroziune.
Inundații catastrofale și schimbarea cursurilor de apă
Autorii studiului consideră că aceste transformări ar fi putut provoca ruperea unor bariere naturale care rețineau lacuri de mari dimensiuni în Anatolia.
Consecința ar fi fost producerea unor inundații masive, capabile să remodeleze peisajul regional. Două formațiuni geologice importante - cunoscute sub numele de depozitele Handere și Nahr Menashe - ar putea fi rezultatul unor astfel de evenimente.
Fenomene similare ar fi avut loc și în alte zone ale Mediteranei. Cercetătorii indică existența unui vast depozit sedimentar în largul coastelor Libiei, denumit „evantaiul Eosahabi", care ar putea avea aceeași origine.
Un puzzle geologic rezolvat după milioane de ani
Pe măsură ce activitatea tectonică a continuat, cursurile Paleo-Murat și Paleo-Karasu au fost modificate treptat până la unirea lor finală, acum aproximativ 1,6 milioane de ani.
Potrivit cercetătorilor, rezultatele oferă cea mai completă reconstrucție realizată până în prezent a evoluției Eufratului și contribuie la înțelegerea modului în care s-a format una dintre cele mai importante căi navigabile din istoria omenirii.
Deși descoperirea nu oferă dovezi privind existența Grădinii Edenului descrise în Biblie, ea aduce noi informații despre istoria geologică a unuia dintre râurile asociate cu una dintre cele mai cunoscute relatări ale tradiției iudeo-creștine.
