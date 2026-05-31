Ilfov devine, pentru cinci zile, capitala filmului pentru copii și tineret

Între 2 și 6 iunie 2026, județul Ilfov găzduiește cea de-a VI-a ediție a WonderFest, festivalul internațional care aduce împreună filmul, educația și creativitatea într-un eveniment dedicat noii generații.

Organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, festivalul reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București, prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.

Pe durata celor cinci zile de festival, participanții vor avea acces la filme din competiția internațională, proiecții speciale, întâlniri cu profesioniști ai industriei cinematografice și numeroase activități educative și recreative.

Programul include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a învăța prin experiență și de a-și dezvolta creativitatea.

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției din acest an îl reprezintă juriul format din 100 de copii. Aceștia vor viziona, analiza și premia filmele participante, într-un demers care pune în centrul festivalului perspectiva și sensibilitatea noii generații.

De-a lungul anilor, WonderFest a devenit mai mult decât un festival de film. A devenit un proiect educațional și cultural care încurajează dialogul dintre generații și oferă copiilor șansa de a-și descoperi talentul, curajul și vocea proprie.

Cu invitați speciali, experiențe memorabile și filme venite din întreaga lume, WonderFest 2026 promite să transforme începutul verii într-o sărbătoare a imaginației și a creativității.