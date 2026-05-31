Ilfov devine, pentru cinci zile, capitala filmului pentru copii și tineret
Postat la: 31.05.2026 |
Între 2 și 6 iunie 2026, județul Ilfov găzduiește cea de-a VI-a ediție a WonderFest, festivalul internațional care aduce împreună filmul, educația și creativitatea într-un eveniment dedicat noii generații.
Organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, festivalul reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.
WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București, prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.
Pe durata celor cinci zile de festival, participanții vor avea acces la filme din competiția internațională, proiecții speciale, întâlniri cu profesioniști ai industriei cinematografice și numeroase activități educative și recreative.
Programul include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a învăța prin experiență și de a-și dezvolta creativitatea.
Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției din acest an îl reprezintă juriul format din 100 de copii. Aceștia vor viziona, analiza și premia filmele participante, într-un demers care pune în centrul festivalului perspectiva și sensibilitatea noii generații.
De-a lungul anilor, WonderFest a devenit mai mult decât un festival de film. A devenit un proiect educațional și cultural care încurajează dialogul dintre generații și oferă copiilor șansa de a-și descoperi talentul, curajul și vocea proprie.
Cu invitați speciali, experiențe memorabile și filme venite din întreaga lume, WonderFest 2026 promite să transforme începutul verii într-o sărbătoare a imaginației și a creativității.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie
Compania nucleara de stat rusa Rosatom a anuntat sambata ca o drona ucraineana a lovit centrala nucleara de la Zaporojie ...
-
Explozii puternice au zguduit clădiri din SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat
Explozii puternice au zguduit cladiri din SUA dupa ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentatUn meteo ...
-
Armata SUA a lovit o navă comercială care încerca să intre într-un port iranian. Blocada maritimă a fost încălcată
Armata americana a lansat o racheta asupra unei nave comerciale care incerca sa patrunda intr-un port iranian, incalcand ...
-
Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească
Consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins intr-un restaurant din Constanța, acolo unde part ...
-
Un bărbat a reușit să „vândă" Turnul Eiffel de două ori. Cum a fost transformat un simplu zvon într-o escrocherie celebră
În anul 1925, Victor Lustig, un escroc de origine austro-ungara, a ajuns la Paris cu intenția de a exploata o situ ...
-
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
Uscarea rufelor pe sarmele montate in fața blocului poate fi sancționata cu amenzi de pana la 2.000 de lei in localitați ...
-
Trump se compară cu Elvis: "Mă gândesc să aduc cea mai mare atracţie din lume, omul care atrage mulţimi mult mai mari decât Elvis în perioada sa de glorie"
Confruntat cu retragerea a tot mai multi artisti programati initial sa concerteze la celebrarea celei de-a 250-a anivers ...
-
Descoperire importantă în oncologie: un nou tratament împotriva cancerului arată rezultate promițătoare
Medicii au salutat rezultatele studiilor „fara precedent" care arata ca un vaccin antituberculos cu acțiune tripla ...
-
A apărut topul celor mai corupte țări din lume în 2025. Pe ce loc este România
Corupția este in continuare o mare problema in multe țari. „Harta coruptiei" realizata pe baza Indicelui de Percep ...
-
Șeful CNAS anunță trei reforme importante în sănătate. Ce se schimbă pentru pacienți și spitale
Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța trei masuri majore pentru modernizarea sistemului de asigurari soc ...
-
Rusaliile 2026: Tradiții, obiceiuri și semnificații. De ce se pun ramuri de tei la uși și ce nu este bine să faci în aceste zile
Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica și luni, 31 mai și 1 iunie 2026, Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh, una din ...
-
În războiul din Ucraina, o companie care are legături cu familia Trump a introdus roboţi umanoizi pe câmpul de luptă
Startupul american Foundation Future Industries, fondat in 2024 si cu sediul in San Francisco, dezvolta roboti umanoizi ...
-
Se strânge lațul în jurul lui Donald Trump în cazul Epstein: Fostul procuror general Pam Bondi a fost audiată în Congres
Pam Bondi, fostul secretar american al justitiei, a aparat vineri modul in care administratia Trump a gestionat cazul Ep ...
-
Transportoarele Piranha 5, care se produc în România, au fost respinse din programul SAFE! Ultimele contracte semnate de MApN
Transportoarele Piranha 5, care se produc in Romania, au fost respinse din programul SAFE! Aproape de miezul nopții, Min ...
-
Europa începe să trateze obezitatea ca boală cronică și să deconteze tratamentele revoluționare: Cine va primi gratuit Wegovy și Mounjaro
Franța devine prima țara din Uniunea Europeana care va rambursa prin sistemul public de sanatate tratamentele moderne pe ...
-
Giorgia Meloni vrea să schimbe denumirea unității de măsură a tensiunii electrice
Guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni a lansat o inițiativa prin care dorește schimbarea denumirii interna ...
-
Explozie uriașă în SUA: Planurile lui Trump privind revenirea oamenilor pe Lună, puse în pericol
O explozie uriașa pune in pericol proiectele președintelui SUA, Donald Trump, privitoare la calatoriile pe Luna. Inciden ...
-
Prima țară din NATO și UE care trimite militari și avioane de urgență în România, după ce Rusia a atacat la Galați
Italia va trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene in Romania dupa incidentul de la Galați. Informația care nu ...
-
Țara care a adoptat o lege anti-LGBTQ+: Homosexualitatea și susținerea comunității LGBTQ+ ar putea fi pedepsite cu închisoarea
Parlamentul din Ghana a adoptat o noua lege care inasprește semnificativ regimul sancțiunilor impotriva persoanelor LGBT ...
-
Furt de la gura copiilor: Percheziții de amploare cu mascați într-un caz de delapidare. Primarul PNL al comunei, directorul școlii și mai multe persoane implicate
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe ...
-
Conștiința este singurul lucru care există cu adevărat, susține un om de știință
Imagineaza-ți asta: Privești un apus pe plaja in timpul verii. Pe masura ce soarele coboara in ocean, privești cum cer ...
-
Drona rusească a lovit cartierul din Galați cu numele unui erou ucrainean care a luptat contra Rusiei. Povestea hatmanului Ivan Mazepa
Cartierul in care se afla blocul lovit de o drona ruseasca in noaptea de joi spre vineri, 29 mai, in municipiul Galați, ...
-
ANAF a verificat tranzacții intra-grup de peste 199 mld. lei. Ce a constatat după un asemenea volum de control
Controalele pe prețuri de transfer au stabilit obligații suplimentare pe impozit pe aproximativ 386 mil. lei 152 de cont ...
-
Pat pe comandă cu spații ascunse - cum îți maximizezi depozitarea fără să încarci dormitorul
Dormitorul ar trebui sa fie un spațiu al liniștii și al confortului, nu unul aglomerat de obiecte depozitate la intampla ...
-
Ce se întâmplă cu anvelopele dacă conduci frecvent pe drumuri scurte
Mulți șoferi cred ca anvelopele se uzeaza mai ales la drum lung, pe autostrada sau in condiții dificile. În realit ...
-
Tranzitia catre Agricultura Ecologica: Cum poate certificarea SRAC sa valideze angajamentul pentru practici sustenabile?
Agricultura ecologica nu mai este doar o nișa pentru producatorii care vor sa se diferențieze, ci o direcție tot mai imp ...
-
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la 30 de metri adâncime
Veche de șase secole, „fantana vie" din Castelul Corvinilor amintește de una dintre cele mai infioratoare legende ...
-
Bitcoin se prăbușește după declarațiile lui Trump: peste 270 de milioane de dolari lichidate într-o oră
Bitcoin a scazut sub pragul de 73.500 de dolari, iar lichidarile de pe piața criptomonedelor au depașit 270 de milioane ...
-
Numărul şomerilor a ajuns la 512.000 de persoane, în aprilie, în creştere faţă de aprilie 2025. În rândul tinerilor, rata şomajului este de 28,8%, în perioada ianuarie-martie 2026
Rata somajului in luna aprilie 2026 a fost, in forma ajustata sezonier, de 6,3%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fa ...
-
O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. MApN: Nu e un atac asupra României, e un efect al războiului din Ucraina. Care e reacția NATO
O drona a cazut joi noaptea pe un bloc din centrul Galațiului, transmite DSU. Drona a explodat, iar doua persoane au ars ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu