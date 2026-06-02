Cel mai puternic program de AI vine în Europa: Creatorii "Mythos" s-au temut să-l lanseze către publicul larg pentru că era periculos de independent

Compania americană Anthropic a decis să ofere Uniunii Europene acces la modelul său avansat de inteligenţă artificială Mythos, după mai multe săptămâni de discuţii între reprezentanţii companiei, Comisia Europeană şi administraţia americană.

Recent, cei de la Anthropic susțineau că programul "Mythos" a devenit atât de puternic și de independent încât le este frică să-l lanseze către publicul larg. Pentru astfel de programe, cei de la Anthropic au intrat pe lista neagră a Pentagonului și sunt considerați "risc de securitate națională".

Comisia Europeană a confirmat luni că a avut "mai multe întâlniri productive" cu Anthropic şi a salutat evoluţiile recente care ar putea permite accesul la tehnologia considerată una dintre cele mai puternice din domeniul securităţii cibernetice. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei pentru suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, Uniunea Europeană doreşte să înţeleagă mai bine riscurile şi implicaţiile asociate noii generaţii de modele de inteligenţă artificială.

Anthropic a lansat iniţial Mythos în luna aprilie pentru un număr restrâns de companii, în cadrul programului de securitate cibernetică Project Glasswing. Modelul s-a remarcat prin capacitatea de a identifica vulnerabilităţi şi breşe de securitate în programe informatice la un nivel fără precedent. Lansarea sa a generat însă îngrijorări în rândul guvernelor, băncilor şi companiilor tehnologice, deoarece tehnologia poate descoperi mii de vulnerabilităţi necunoscute anterior şi ar putea fi folosită abuziv de infractori informatici.

Regnier a subliniat că Mythos nu reprezintă un caz izolat şi că alte modele foarte puternice vor apărea în curând pe piaţă. În acest context, Uniunea Europeană îşi intensifică dialogul cu partenerii săi, inclusiv cu Statele Unite. Accesul UE la Mythos a necesitat aprobarea administraţiei americane. Potrivit unor surse apropiate discuţiilor, guvernul SUA s-a opus iniţial distribuirii modelului către guverne din afara Statelor Unite, în încercarea de a menţine avantajul tehnologic american în cursa globală pentru inteligenţa artificială.

Uniunea Europeană obţinuse deja în luna mai acces la modelul GPT-5.5-Cyber dezvoltat de OpenAI, însă negocierile cu Anthropic se aflau într-un stadiu diferit. În paralel, administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat acorduri cu companii precum Google DeepMind, Microsoft şi xAI, care permit autorităţilor americane să evalueze modele de inteligenţă artificială avansate înainte de lansarea lor publică.

Anthropic anunța, inițial, că a suspendat lansarea la scară largă a celui mai nou model de IA al său, Mythos, din cauza îngrijorărilor că acesta este prea eficient în identificarea „vulnerabilităților cu grad ridicat de gravitate" în principalele sisteme de operare și browsere web, informează Bussines Insider.

„Creșterea semnificativă a capacităților versiunii de previzualizare Claude Mythos ne-a determinat să decidem să nu o punem la dispoziția publicului larg", a scris Anthropic în fișa de sistem a versiunii de previzualizare. „În schimb, îl folosim ca parte a unui program defensiv de securitate cibernetică cu un număr limitat de parteneri."

Anunțul reprezintă un pas important pentru Anthropic, care în februarie a slăbit angajamentul privind siguranța referitor la modul în care va dezvolta modelele de IA. Claude Opus 4.6, pe care compania l-a numit cel mai puternic model al său de până acum, a fost lansat public pe 5 februarie.

În declarațiile sale despre Mythos, Anthropic a detaliat mai multe descoperiri și episoade îngrijorătoare, inclusiv faptul că modelul a putut urma instrucțiuni care îl încurajau să iasă dintr-un sandbox virtual. Un sandbox virtual reprezintă un mediu (laborator) virtual, securizat, izolat și controlat, unde coduri de software, programe cu vulnerabilități sau documente pot rula și pot fi testate fără să afecteze sistemul central, aplicațiile locale sau rețeaua.