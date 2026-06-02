Primul bloc construit integral cu o imprimantă 3D: A avut nevoie de doar 34 de zile pentru a fi gata

Cel mai mare bloc de apartamente rezidențiale imprimat 3D din Europa a fost finalizat în Franța. Proiectul cuprinde 12 apartamente sociale distribuite pe trei etaje și a fost imprimat în doar 34 de zile, sub supravegherea a trei operatori.

Blocul are trei etaje și o suprafață locuibilă de aproximativ 800 de metri pătrați, fiind considerat cel mai mare imobil rezidențial imprimat 3D din Europa. Ceea ce face proiectul cu adevărat remarcabil este viteza de execuție, conform newatlas.com.

Mai impresionant este faptul că o clădire aproape identică, ridicată chiar lângă noul bloc folosind metode convenționale, a avut nevoie de aproximativ trei luni suplimentare pentru a fi terminată. Este și prima clădire din Franța în care nu doar pereții, ci și structura a fost imprimată direct la fața locului. Imprimanta a depus strat cu strat un material pe bază de ciment, formând întreaga structură a imobilului.

Arhitectura neobișnuită, cu linii curbe și forme rotunjite, a devenit posibilă datorită tehnologiei de imprimare 3D. Potrivit dezvoltatorilor, această metodă a permis reducerea consumului de beton cu aproximativ 10%. A contribuit în același timp la scăderea emisiilor generate de transportul materialelor.

Clădirea este dotată cu aproximativ 500 de metri pătrați de panouri fotovoltaice, izolație performantă și un sistem hibrid de încălzire. Dezvoltatorii estimează că imobilul poate atinge un grad de autosuficiență energetică de circa 60%. Cele 12 apartamente sunt distribuite pe trei niveluri. Fiecare locuință beneficiază de propriul balcon.

Succesul proiectului îi determină pe dezvoltatori să privească deja spre următoarea etapă. Aceștia pregătesc un ansamblu mult mai mare, cu aproximativ 40 de apartamente, care va fi construit folosind simultan două imprimante 3D. Obiectivul este reducerea de patru ori a timpului de execuție și aducerea costurilor la nivelul construcțiilor clasice.

Dacă planurile vor fi realizate, imprimantele 3D ar putea schimba radical modul în care sunt construite locuințele în Europa în următorii ani.