Iată cum arată cele patru specii de extratereștri recuperate din OZN-uri prăbușite - conform unui om de știință al CIA - VIDEO
Postat la: 20.05.2026 |
Un fost om de știință al CIA a susținut că există mai multe specii extraterestre despre care guvernul american știe în secret. Dr. Hal Puthoff, un fizician și inginer electric care a lucrat la programele de spionaj psihic și de cercetare a OZN-urilor ale comunității de informații în anii 1970 și 1980, a declarat că persoanele care au recuperat OZN-uri prăbușite au întâlnit „cel puțin patru tipuri separate" de viață.
Aceste specii au fost discutate anterior de fizicianul Dr. Eric Davis, cunoscut pentru munca sa la proiecte ultrasecrete ale Pentagonului, care a depus mărturie în Congres că „Grays, Nordics, Insectoids și Reptilians" sunt operatori potențiali ai vehiculelor neidentificate. Davis a descris aceste entități ca fiind humanoide, de aproximativ dimensiunea umană, și posibil legate de programe clasificate de inginerie inversă care, se presupune, au loc în întreaga lume, pe care oficialii americani le-au descris ca fiind un nou Război Rece.
Vorbind săptămâna trecută la podcastul lui Steve Bartlett, The Diary of a CEO, Puthoff a spus: „Există cel puțin patru tipuri. Patru tipuri separate. Acum, nu am avut acces direct la asta, dar cred oamenilor cu care am vorbit. Patru tipuri diferite de viață, cel puțin.", scrie Daily Mail.
"Grays" sunt creaturile clasice de patru picioare înălțime, cu capete mari și ochi negri enormi, în formă de migdală, în timp ce "Nordics" sunt considerați a semăna foarte mult cu oameni extrem de înalți din Scandinavia, cu păr blond, ochi albaștri și piele deschisă. "Reptilienii" ar putea fi cea mai infamă dintre rasele extraterestre menționate, deoarece această specie uriașă a fost presupusă a arăta ca șerpii, dar a merge ca oamenii, și a avea abilitatea de a se transforma, stârnind afirmații neprobate din partea teoreticienilor conspirației că aceste creaturi se infiltrează regulat în societatea umană. Între timp, s-a spus că "Insectoizii" seamănă cu creaturi gigantice asemănătoare cu lăcustele, având multiple membre, un exoschelet, mandibule și antene.
Revelațiile au venit după ce prima serie de dosare despre OZN-uri a fost divulgată publicului american cu o săptămână mai devreme. Puthoff a apărut pe podcastul din 14 mai al cineastului și regizorului Dan Farah, care a lansat recent documentarul bombă The Age of Disclosure, care susține că guvernul american a acoperit o operațiune masivă de recuperare a OZN-urilor încă din anii 1940.
Farah a spus în timpul interviului: „Oamenii cu care am vorbit, în procesul de realizare a documentarului, atât în fața camerei, cât și sursele off the record, și oamenii cu care Hal a vorbit de-a lungul decadelor au spus că au existat zeci de recuperări de nave prăbușite doar în SUA." „Zeci de nave de origine non-umană care fie s-au prăbușit organic, fie au provocat o prăbușire și apoi au fost recuperate", a adăugat regizorul.
Documentarul lui Farah a intervievat o mulțime de oficiali guvernamentali de rang înalt, veterani militari și informatori din comunitatea de informații a SUA care au dezvăluit ce știau despre efortul global de a inversa ingineria tehnologiei avansate lăsate în urmă de aceste patru rase.
Aceasta a inclus mărturia fizicianului Davis, un coleg al lui Puthoff, care a dezvăluit anterior ceea ce știa despre cele patru rase extraterestre în cadrul unei întâlniri speciale pe Capitol Hill în mai anul trecut. Davis i-a șocat pe cei prezenți la audiere dezvăluind descrieri detaliate ale speciilor, pe care le-a numit operatori presupusi ai unor nave neidentificate deasupra SUA. Anul trecut, Davis le-a spus membrilor Congresului: „Există, de obicei, multiple specii cu care oamenii sunt familiarizați."
Descrierile din rapoartele CIA și ale presupuselor martorilor OZN se potrivesc cu descrierile de decenii ale unei rase de ființe numite „Grays," reprezentarea populară a extratereștrilor din mijlocul anilor 1960. „Griii, Nordicii... Oamenii vorbesc despre reptilieni și insectoizi. Nu că sunt reptilieni sau insectoizi. Este că seamănă, pentru percepător, cu un humanoid de tip reptilian sau insectoid. Pentru că au o cap, patru membre și un trunchi."
Conceptul de Grays a devenit rapid reprezentarea populară a extratereștrilor la mijlocul anilor 1960, în mare parte datorită celebrului caz de răpire Betty și Barney Hill. Cuplul din New Hampshire a descris cum au fost răpiți de humanoizi mici cu piele netedă și gri, ochi mari negri în formă de migdală și lipsiți de trăsături umane tipice, cum ar fi nasurile sau urechile.
Nordicii, extratereștrii înalți asemănători scandinavilor, au fost adesea legați de clusterul stelar Pleiade, o regiune aflată la 440 de ani-lumină (sau 2,6 trilioane de mile) de Pământ. Cei care au contactat presupus aceste entități sau au fost conștienți de agențiile guvernamentale care au făcut-o, au spus că Nordicii dețineau tehnologie avansată și aveau intenții pașnice. Au fost menționați în poveștile despre OZN-uri încă din anii 1950.
Însectoizii, între timp, au făcut parte din mitologia extraterestră încă de la începutul anilor 1900, având rădăcini care se întorc până la filmul lui Georges Melies din 1902, O călătorie pe Lună. Aceste ființe au fost comparate cu versiuni de șase picioare ale mantiselor de pe Pământ, iar cei care au pretins că au văzut aceste creaturi au susținut că Insectoizii erau o rasă telepatică, capabilă să trimită mesaje direct în mintea umană.
În ceea ce privește teoria reptiliană, au existat afirmații nebunești că extratereștrii care își schimbă forma controlează în secret Pământul, o teorie a conspirației popularizată de David Icke la sfârșitul secolului XX. Interesant, figuri asemănătoare, jumătate om, jumătate șarpe, apar în miturile antice din Asia de Sud și de Sud-Est, cum ar fi Naga.
În ciuda ordinului președintelui Trump către Pentagon de a dezvălui toate dosarele legate de OZN-uri și viața extraterestră, guvernul și armata au susținut că nu există „nicio dovadă verificabilă" că OZN-urile și extratereștrii au fost vreodată recuperați. Un nou lot care oferă mai multe dovezi presupuse ale întâlnirilor cu ființe non-umane este așteptat să fie publicat luna aceasta, inclusiv informații pe care congresmanul din Tennessee, Tim Burchett, le-a numit momentul „wow" pentru dezvăluirea OZN-urilor.
Mai mulți membri ai Comitetului de Supraveghere al Camerei, care au fost informați despre viitoarea publicare, au susținut că dosarele dovedesc existența inteligenței non-umane în cosmos. Cu toate acestea, unii din Washington, inclusiv Congresista Anna Paulina Luna și Vicepreședintele JD Vance, au susținut că ființele nu erau extratereștri, așa cum a pretins Puthoff, ci erau de fapt „ființe interdimensionale" care au fost documentate de oameni încă din timpurile biblice.
