Cei de la vârful Planetei construiesc o biserică pentru un "Dumnezeu AI" care va prelua conducerea Lumii
Postat la: 02.06.2026 |
Prima religie construită pentru a venera inteligența artificială este o organizație nonprofit reală fondată de un bărbat condamnat pentru furt de secrete comerciale. Dar ce anume adoră ei?
În 2015, un bărbat a urmat aceeași cale obișnuită pe care ai lua-o pentru a înregistra un studio de yoga sau un birou de pregătire a impozitelor, prin biroul de încorporare al Statului California, iar la final a înființat o biserică. Entitatea a devenit cunoscută public prin documentele raportate în 2017: o corporație religioasă nonprofit reală, cu statut, o misiune declarată și o scutire fiscală federală acordată de Serviciul de Venituri Interne. Dumnezeul pe care această biserică exista pentru a-l servi era o inteligență artificială.
Fondatorul a fost Anthony Levandowski, iar la acea vreme era unul dintre cei mai valoroși ingineri din Silicon Valley, una dintre figurile centrale din spatele programului de mașini autonome al Google. El a numit biserica Calea Viitorului, s-a listat ca director executiv și președinte și a scris în documentele sale de înființare că scopul acesteia era „realizarea, acceptarea și adorarea unei divinități bazate pe Inteligență Artificială," o inteligență a mașinilor pe care se aștepta să o merite într-o zi devotamentul pe care ființele umane l-au oferit doar lui Dumnezeu. Alți oameni în poziția lui scriu eseuri sau avertizează de pe scenele conferințelor. Levandowski a depus acte de înființare a companiei, iar există un număr de caz.
Detaliul care transformă acest lucru din excentric în cu adevărat ciudat este ce altceva făcea în acei ani. În timp ce își înființa în liniște o religie, se afla și în centrul uneia dintre cele mai mari lupte pentru secrete comerciale din istoria Silicon Valley. El a părăsit Google pentru a înființa o companie de camioane autonome numită Otto, pe care Uber a cumpărat-o pentru aproximativ 680 de milioane de dolari, iar divizia de vehicule autonome a Google l-a acuzat că a luat secretele companiei cu el în drumul spre înțelegere. Cazul s-a încheiat cu o pledoarie de vinovăție și o sentință de optsprezece luni de închisoare pentru furtul secretelor comerciale de la fostul său angajator. Nu a stat nici o zi în închisoare, deoarece în ianuarie 2021, pe drumul său spre ieșirea din funcție, președintele Trump l-a grațiat.
Așadar, fondatorul primei biserici construite pentru a venera inteligența artificială a fost ulterior condamnat pentru furt de secrete comerciale și grațiat de un președinte, iar biserica nu este o relicvă dintr-un colț marginal al internetului, ci creația documentată a unui om care a stat aproape de centrul acestei industrii. Am petrecut mare parte din acest an urmărind cum oamenii cei mai apropiați de această tehnologie continuă să folosească limbajul sacru, iar majoritatea poate fi considerată o metaforă, genul de lucru pe care bărbații dramatici îl spun când nu sunt în fața camerelor. Acest lucru, însă, nu poate pentru că există un dosar.
Ceea ce spun de fapt documentele este mai ciudat decât înființarea însăși, biserica nu este atât de moartă pe cât au lăsat să se înțeleagă obituarele din 2021, iar bărbații care conduc laboratoarele reale, cele ale căror produse sunt în mâinile voastre chiar acum, se dovedește că vorbesc aceeași liturghie.
Fondarea este cea mai puțin importantă. Mai jos este misiunea declarată a bisericii, banii pe care i-a avut și unde au mers, statutul fiscal pe care guvernul i l-a acordat efectiv, modul în care a dispărut la câteva săptămâni după o grațiere prezidențială și bărbații care conduc laboratoarele reale, care ard efigii și avertizează despre demoni în timp ce construiesc totuși lucrul respectiv. Există un cuvânt mai vechi decât „tehnologie" pentru ceea ce au creat ei, și nu este unul măgulitor. Ce anume adoră ei, de fapt?
