Discuție tensionată între Trump și Netanyahu: Președintele SUA s-a enervat rău și a folosit cuvinte vulgare la adresa premierului israelian

Convorbirea telefonică de luni dintre Donald Trump și prim-ministrul Benjamin Netanyahu a devenit destul de aprinsă, președintele american insistând ca liderul israelian să reducă amploarea planurilor de operațiuni militare în Liban, potrivit a două persoane care au cunoștință despre discuție, informează CNN. Discuția a fost atât de aprinsă încât Trump a folosit cuvinte vulgare pentru a-și exprima dezacordul.

Trump a folosit, pe alocuri, cuvinte vulgare pentru a-și exprima dezaprobarea față de ofensiva planificată, care amenința să zădărnicească eforturile sale de a media un acord preliminar cu Iranul. La un moment dat, Trump i-a reamintit lui Netanyahu cum l-a susținut în trecut și l-a avertizat că bombardarea Libanului ar putea izola și mai mult Israelul, au spus sursele. Casa Albă nu a comentat tonul nervos al convorbirii, care a fost relatat de Axios.

Trump a scris pe Truth Social, după ce a vorbit cu Netanyahu, că a fost o convorbire „productivă" și a afirmat că Israelul și Hezbollah vor înceta să se atace reciproc. El a spus că trupele israeliene nu vor avansa spre Beirut. Netanyahu a declarat, la rândul său, că armata israeliană va continua să lovească sudul Libanului „conform planului".

Donald Trump a declarat luni pentru ABC News că este de părere că se poate ajunge la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz şi prelungirea armistiţiului cu Iranul „în cursul săptămânii viitoare". Deşi a dat de înţeles că diplomaţia este încă o opţiune, Trump a spus: „Mai am nevoie de câteva puncte" pentru a da undă verde.

Referindu-se la acţiunile Israelului în sudul Libanului, Trump a spus: „A fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme". Trump afirmase că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să efectueze „un raid major asupra Beirutului, în Liban".

În cadrul convorbirii telefonice cu Jonathan Karl de la ABC, Trump a spus că un potenţial acord de pace ar putea depăşi o victorie militară, dar a recunoscut că „nu este un lucru simplu". „Dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem", a adăugat Trump.