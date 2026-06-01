Mesajul lui Trump după ce SUA au lovit din nou Iranul: "Puteţi să vă instalaţi confortabil şi să vă relaxaţi"
Postat la: 01.06.2026 |
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică noaptea că Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord cu SUA şi că acesta va fi unul bun pentru Washington şi aliaţii săi.
Postarea sa a venit la doar câteva ore după ce armata SUA au anunţat că au lovit situri militare iraniene în cursul weekendului, iar Gardienii Revoluţiei au anunţat că au vizat drept răspuns o bază americană, ultimele dintr-o serie de atacuri reciproce care au loc în timpul negocierilor pentru a pune capăt războiului de trei luni.
"Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord şi va fi unul bun pentru SUA şi cei care sunt cu noi", a postat Trump pe Truth Social la o oră după miezul nopţii.
Totuşi, Trump a spus că va fi mai greu pentru el să negocieze cu Iranul cu toate comentariile politice care înconjoară conflictul.
"Este mult mai greu pentru mine să-mi fac treaba în mod adecvat şi să negociez, când tot felul de intervenţii politice au loc la niveluri fără precedent până acum, din nou şi din nou, că ar trebui să mă mişc mai repede sau mai încet, că ar trebui să reiau războiul sau să nu-l reiau, sau mai ştiu eu ce", a postat Trump pe Truth Social.
"Puteţi să vă instalaţi confortabil şi să vă relaxaţi, totul va ieşi bine până la urmă, întotdeauna se întâmplă aşa!", a adăugat liderul de la Casa Albă în mesaj.
