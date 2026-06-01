Situația degenerează în Iran: Gardienii Revoluţiei ameninţă să deschidă „noi fronturi" în faţa ofensivei Israelului în Liban

Gardienii Revoluţiei Islamice din Iran au ameninţat să deschidă "noi fronturi" în faţa ofensivei Israelului în Liban, a indicat luni televiziunea de stat iraniană, un consilier al ghidului suprem iranian, Mohsen Rezaee, avertizând că Teheranul îşi pierde "răbdarea", relatează AFP.

Ce spun Gardienii Revoluției

„Iranul consideră că trecerea liniilor roşii în Liban şi în Gaza echivalează cu un război direct" şi "ca răspuns, este hotărât să desfăşoare operaţiuni defensive" şi "să deschidă noi fronturi", au declarat Gardienii Revoluţiei, referindu-se la operaţiunile Israelului în enclava palestiniană şi la ofensiva sa în Liban.

"Răbdarea forţelor armate iraniene îşi are limitele sale", a afirmat într-o postare pe platforma X Mohsen Razaee.

Ordinul premierului Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat luni ca armata să atace ţinte din suburbiile din sud ale capitalei libaneze Beirut, o fortăreaţă a Hezbollah cunoscută sub numele de Dahiyeh, relatează Reuters.

"După repetate încălcări ale armistiţiului din Liban de către gruparea teroristă Hezbollah şi atacuri împotriva oraşelor şi cetăţenilor noştri, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării Israel Katz au ordonat IDF (Forţele israeliene de apărare) să atace ţinte teroriste din cartierul Dahiyeh din Beirut", se menţionează într-un comunicat al biroului lui Benjamin Netanyahu.

Trupele israeliene şi Hezbollah au continuat să se lovească reciproc de la armistiţiul de la jumătatea lui aprilie, Hezbollah recurgând la utilizarea de drone kamikaze ieftine şi uşor de asamblat şi greu de depistat de către apărarea antiaeriană, care au ucis mai mulţi soldaţi israelieni în sudul Libanului.

Conflictul din Liban reprezintă o extindere a războiului din Iran care a dus la strămutarea a peste 1,2 milioane de libanezi în urma lovituri israeliene şi a ordinelor de evacuare emise începând cu 2 martie, când Hezbollahul a început să tragă cu rachete şi drone asupra Israelului pentru a sprijini Iranul.

În urma incursiunii israeliene au murit până acum peste 3.370 de persoane, potrivit guvernului libanez. Israelul susţine că 26 dintre soldaţii săi şi patru civili au fost ucişi în aceeaşi perioadă de timp. Zeci de mii de israelieni din nordul ţării au fost strămutaţi în urma loviturilor cu drone şi rachete ale Hezbollah