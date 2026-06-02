A murit General de brigadă (r) prof. univ. dr. Costică Voicu

​Cu profundă durere și regret am aflat de trecerea în eternitate a domnului General Costică Voicu, un om de o probitate morală desăvârșită, un profesionist de excepție și un mentor pentru generații întregi de juriști și ofițeri.

​De-a lungul carierei sale remarcabile - ca șef al Poliției Române, rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" și profesor universitar - Generalul Costică Voicu a demonstrat nu doar o rigoare academică și profesională deosebită, ci și o noblețe sufletească rar întâlnită. A fost un pilon de stabilitate, un model de leadership și un om care a pus datoria față de țară și educația tinerilor mai presus de orice.

​"Oamenii mari nu pleacă niciodată de tot; ei rămân vii prin valorile pe care le-au sădit în ceilalți, prin cărțile scrise și prin amintirea demnității lor." ​Ne înclinăm cu respect în fața memoriei sale și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care l-au prețuit. ​Drum lin spre stele, Domnule General! Dumnezeu să vă odihnească în pace!