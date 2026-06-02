Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, e suspect într-un dosar care a bubuit la DNA

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a fost informat marți că are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de procurorii militari. Acesta este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, într-o cauză care vizează suplimentarea unor locuri finanțate de la buget pentru o facultate din București.

Potrivit DNA, ancheta are legătură cu o solicitare transmisă în vara anului 2025 către Ministerul Educației și Cercetării privind majorarea numărului de locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS). Conform procurorilor militari, în iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță ar fi înlesnit emiterea și semnarea unei solicitări oficiale către Ministerul Educației de către general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării.

Anchetatorii susțin că demersul ar fi fost realizat cu depășirea atribuțiilor conferite de lege, întrucât competența privind astfel de solicitări aparținea exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Potrivit DNA, documentul transmis către Ministerul Educației ar fi stat la baza deciziei de suplimentare cu 20 de locuri finanțate de la buget. În urma acestei măsuri, candidați admiși inițial pe locuri cu taxă ar fi fost promovați pe locurile nou create și finanțate de stat.

Procurorii susțin că astfel ar fi fost afectate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale și ar fi fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de beneficiari ai măsurii. De asemenea, DNA precizează că, după finalizarea studiilor, trei dintre acești candidați urmau să fie încadrați ca ofițeri în cadrul Ministerului Apărării Naționale. DNA a transmis că generalului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Instituția subliniază că punerea în mișcare a urmăririi penale și atribuirea calității de suspect reprezintă etape procedurale ale anchetei și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție. Ancheta este desfășurată de procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și vizează clarificarea tuturor circumstanțelor în care a fost emisă solicitarea care a condus la suplimentarea locurilor bugetate.

Șeful Armatei Române a fost însoțit de gărzi de corp. El ar fi suspect și de fapte de abuz în serviciu şi trafic de influenţă. Sunt vizați mai mulți capi ai Armatei. Prezența la DNA a celui mai înalt militar activ din România vine într-un context sensibil pentru instituțiile din domeniul apărării, iar lipsa unor explicații oficiale concrete a generat într-o primă fază numeroase speculații.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.

Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).

Prezența generalului Gheorghiță Vlad la DNA vine într-un moment în care conducerea Armatei Române s-a aflat în centrul mai multor controverse publice legate de capacitatea de reacție a instituției în fața noilor amenințări de securitate.

Numit la conducerea Statului Major al Apărării la finalul anului 2023, cu susținerea administrației prezidențiale de atunci și a fostului premier Nicolae Ciucă, generalul Vlad a fost criticat în repetate rânduri pentru modul în care Armata Română a gestionat problema dronelor care au ajuns pe teritoriul României în contextul războiului din Ucraina.

În spațiul public au existat dezbateri privind ritmul modernizării sistemelor anti-dronă, în condițiile în care România a fost nevoită în mai multe rânduri să ridice aeronave F-16 pentru monitorizarea unor ținte aeriene de mici dimensiuni, ceea ce a alimentat discuțiile despre eficiența actualelor capabilități de apărare.

Generalul Vlad a fost vizat și de critici după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, în septembrie 2024, și-ar fi aniversat ziua de naștere în sediul Ministerului Apărării, în timp ce autoritățile desfășurau operațiuni legate de incidente cu drone la granița României. Informațiile au fost prezentate în presa de investigație și au generat reacții în mediul public.

De asemenea, numele șefului Armatei a fost asociat și cu discuțiile privind organizarea exercițiului de mobilizare a rezerviștilor MOBEX, criticat de unii participanți pentru probleme logistice și de coordonare.