Google vrea să elibereze 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator. Planul companiei a ajuns pe masa autorităților americane

Google a solicitat autorităților din Statele Unite aprobarea pentru un proiect neobișnuit, care presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator în statele California și Florida.

Inițiativa, analizată în prezent de autoritățile federale, face parte dintr-un program de cercetare dezvoltat de companie în ultimii ani și care combină biologia, automatizarea, analiza datelor și inteligența artificială. Proiectul se află acum în etapa de evaluare, iar o decizie este așteptată după încheierea perioadei de consultare publică.

Conform unui anunț publicat în registrul federal al Statelor Unite, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) examinează solicitarea companiei de a permite eliberarea a până la 16 milioane de țânțari anual în California și Florida, pe durata a doi ani. Dacă va primi undă verde, programul ar putea ajunge la un total de 32 de milioane de insecte eliberate în cele două state. Procesul de consultare publică se încheie pe 5 iunie, după care autoritățile vor lua o decizie finală.

Proiectul este derulat prin intermediul inițiativei Debug, dezvoltată de Google pentru combaterea țânțarilor care răspândesc boli grave. Țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, provocând anual mai multe decese decât orice altă specie prin transmiterea unor afecțiuni precum dengue, virusul West Nile, Zika, chikungunya și malaria. Programul Debug a fost lansat în urmă cu aproximativ zece ani, fiind conceput pentru a identifica soluții tehnologice care să limiteze răspândirea bolilor transmise de aceste insecte.

Metoda folosită de Google se bazează exclusiv pe țânțari masculi, care nu înțeapă oamenii și nu transmit boli. Aceștia sunt crescuți în laborator împreună cu o bacterie naturală numită wolbachia. Prezența bacteriei împiedică reproducerea normală cu femelele din mediul natural. Atunci când masculii astfel modificați se împerechează cu femele sălbatice, ouăle rezultate nu mai eclozează. Potrivit explicațiilor oferite de companie, în acest mod „populația scade de la o generație la alta".

Deși ideea poate părea surprinzătoare pentru o companie cunoscută în principal pentru produsele sale digitale, Alphabet, compania-mamă a Google, are o experiență îndelungată în proiecte experimentale și cercetare aplicată. Programul Debug a fost dezvoltat inițial în cadrul Verily Health, divizie lansată ca proiect „moonshot" în laboratorul Google X. În decembrie 2024, Google a anunțat că a preluat integral proiectul, care a fost retras din portofoliul Verily.

Compania argumentează că metodele tradiționale de combatere a țânțarilor au limite importante. Pesticidele își pot pierde eficiența în timp și pot avea efecte toxice, iar eliminarea tuturor surselor de apă în care insectele se înmulțesc este considerată aproape imposibilă. Google afirmă că utilizează tehnologii avansate pentru gestionarea programului, inclusiv senzori, sisteme automatizate și analiză complexă a datelor.

Totodată, compania folosește inteligența artificială pentru identificarea și separarea masculilor de femele, precum și pentru stabilirea zonelor și a cantităților optime în care insectele trebuie eliberate. Programul este concentrat în principal asupra speciei Aedes aegypti, considerată responsabilă pentru majoritatea cazurilor de dengue, Zika, febră galbenă și chikungunya. Inițiativa a fost testată și în Singapore, care a devenit primul centru internațional de cercetare al proiectului.

Potrivit Google, datele furnizate de agenția de mediu din Singapore arată că eliberarea țânțarilor sterilizați a redus populația speciei Aedes aegypti cu 80-90%. În același timp, numărul cazurilor de dengue a scăzut cu peste 70% într-un interval de 6-12 luni. „Succesul din Singapore ne oferă încredere să mergem mai departe", a declarat Linus Upson, coordonatorul proiectului Debug.