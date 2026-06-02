Google vrea să elibereze 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator. Planul companiei a ajuns pe masa autorităților americane
Postat la: 02.06.2026 |
Google a solicitat autorităților din Statele Unite aprobarea pentru un proiect neobișnuit, care presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator în statele California și Florida.
Inițiativa, analizată în prezent de autoritățile federale, face parte dintr-un program de cercetare dezvoltat de companie în ultimii ani și care combină biologia, automatizarea, analiza datelor și inteligența artificială. Proiectul se află acum în etapa de evaluare, iar o decizie este așteptată după încheierea perioadei de consultare publică.
Conform unui anunț publicat în registrul federal al Statelor Unite, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) examinează solicitarea companiei de a permite eliberarea a până la 16 milioane de țânțari anual în California și Florida, pe durata a doi ani. Dacă va primi undă verde, programul ar putea ajunge la un total de 32 de milioane de insecte eliberate în cele două state. Procesul de consultare publică se încheie pe 5 iunie, după care autoritățile vor lua o decizie finală.
Proiectul este derulat prin intermediul inițiativei Debug, dezvoltată de Google pentru combaterea țânțarilor care răspândesc boli grave. Țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, provocând anual mai multe decese decât orice altă specie prin transmiterea unor afecțiuni precum dengue, virusul West Nile, Zika, chikungunya și malaria. Programul Debug a fost lansat în urmă cu aproximativ zece ani, fiind conceput pentru a identifica soluții tehnologice care să limiteze răspândirea bolilor transmise de aceste insecte.
Metoda folosită de Google se bazează exclusiv pe țânțari masculi, care nu înțeapă oamenii și nu transmit boli. Aceștia sunt crescuți în laborator împreună cu o bacterie naturală numită wolbachia. Prezența bacteriei împiedică reproducerea normală cu femelele din mediul natural. Atunci când masculii astfel modificați se împerechează cu femele sălbatice, ouăle rezultate nu mai eclozează. Potrivit explicațiilor oferite de companie, în acest mod „populația scade de la o generație la alta".
Deși ideea poate părea surprinzătoare pentru o companie cunoscută în principal pentru produsele sale digitale, Alphabet, compania-mamă a Google, are o experiență îndelungată în proiecte experimentale și cercetare aplicată. Programul Debug a fost dezvoltat inițial în cadrul Verily Health, divizie lansată ca proiect „moonshot" în laboratorul Google X. În decembrie 2024, Google a anunțat că a preluat integral proiectul, care a fost retras din portofoliul Verily.
Compania argumentează că metodele tradiționale de combatere a țânțarilor au limite importante. Pesticidele își pot pierde eficiența în timp și pot avea efecte toxice, iar eliminarea tuturor surselor de apă în care insectele se înmulțesc este considerată aproape imposibilă. Google afirmă că utilizează tehnologii avansate pentru gestionarea programului, inclusiv senzori, sisteme automatizate și analiză complexă a datelor.
Totodată, compania folosește inteligența artificială pentru identificarea și separarea masculilor de femele, precum și pentru stabilirea zonelor și a cantităților optime în care insectele trebuie eliberate. Programul este concentrat în principal asupra speciei Aedes aegypti, considerată responsabilă pentru majoritatea cazurilor de dengue, Zika, febră galbenă și chikungunya. Inițiativa a fost testată și în Singapore, care a devenit primul centru internațional de cercetare al proiectului.
Potrivit Google, datele furnizate de agenția de mediu din Singapore arată că eliberarea țânțarilor sterilizați a redus populația speciei Aedes aegypti cu 80-90%. În același timp, numărul cazurilor de dengue a scăzut cu peste 70% într-un interval de 6-12 luni. „Succesul din Singapore ne oferă încredere să mergem mai departe", a declarat Linus Upson, coordonatorul proiectului Debug.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum să-ți construiești o carieră în domeniul asigurărilor de viață - 5 motive să lucrezi în asigurări, o industrie subestimată
Astazi, multe profesii trec prin transformari radicale, insa puține ofera un mix atat de echilibrat intre tehnologie, co ...
-
Pescuitul la crap pentru amatori: greșeli frecvente în alegerea echipamentului și cum pot fi evitate
Pescuitul la crap a devenit un hobby tot mai popular, oferind relaxare in natura, dar și momente solicitante in timpul d ...
-
A murit Generalul de brigadă (r) prof. univ. dr. Costică Voicu
Cu profunda durere și regret am aflat de trecerea in eternitate a domnului General Costica Voicu, un om de o probitate ...
-
Șeful spionajului din Moldova, acuzat de trădare în România, grațiat și trimis în Belarus: SRI detaliază activități ostile, iar procurorii descriu întâlniri cu ofițeri KGB
Alexandru Balan, fost director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de ...
-
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, e suspect într-un dosar care a bubuit la DNA
Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ca generalul Vlad Gheorghița, șeful Statului Major al Apararii, a fost informa ...
-
Fiecare robot va avea acte de identitate: Decizia care aprinde discuțiile despre controlul inteligenței artificiale în China
Autoritațile chineze introduc un sistem național de identificare pentru roboții umanoizi, in contextul in care Beijingul ...
-
Acum 20 de ani, mintea noastră era un sertar plin de numere de telefon și date istorice. Astăzi nu mai avem nevoie să ținem minte totul, dar cu ce preț?
Creierul nostru confunda accesul la informație cu deținerea cunoașterii, renunțand sa memoreze cand știe ca poate gasi r ...
-
SUA au decis să mute elicopterele militare din Grecia în România: Mișcare importantă în cadrul operațiunii "Atlantic Resolve"
Elicoptere ale armatei americane vor tranzita spațiul aerian al Bulgariei pe 2 și 3 iunie 2026, in cadrul unei relocari ...
-
Cel mai puternic program de AI vine în Europa: Creatorii "Mythos" s-au temut să-l lanseze către publicul larg pentru că era periculos de independent
Compania americana Anthropic a decis sa ofere Uniunii Europene acces la modelul sau avansat de inteligenta artificiala M ...
-
Primul bloc construit integral cu o imprimantă 3D: A avut nevoie de doar 34 de zile pentru a fi gata
Cel mai mare bloc de apartamente rezidențiale imprimat 3D din Europa a fost finalizat in Franța. Proiectul cuprinde 12 a ...
-
Discuție tensionată între Trump și Netanyahu: Președintele SUA s-a enervat rău și a folosit cuvinte vulgare la adresa premierului israelian
Convorbirea telefonica de luni dintre Donald Trump și prim-ministrul Benjamin Netanyahu a devenit destul de aprinsa, pre ...
-
Record: O studentă urmează 14 facultăți în același timp și lucrează part time
Carolyn, o studenta de 32 de ani din Viena, urmeaza simultan 14 programe universitare. În paralel, lucreaza și spu ...
-
Situația degenerează în Iran: Gardienii Revoluţiei ameninţă să deschidă „noi fronturi" în faţa ofensivei Israelului în Liban
Gardienii Revolutiei Islamice din Iran au amenintat sa deschida "noi fronturi" in fata ofensivei Israelului in Liban, a ...
-
Lipsesc date esențiale din raportul medical al lui Trump: Specialiștii contestă documentul superficial emis de Casa Albă
Raportul medical recent al președintelui Donald Trump a starnit controverse in comunitatea medicala. Mai mulți specialiș ...
-
Schimbări "fără precedent" în rotația Pământului: Oamenii de știință sunt îngrijorați de efecte
Ceva „fara precedent" se intampla acum cu rotația Pamantului, spun oamenii de știința. Potrivit acestora, schimbar ...
-
Un profesor de la Oxford dărâmă mitul legat de efectul observatorului și demonstrează științific că o altă versiune a ta trăiește deja o viață complet diferită
În ultimii ani, teoriile despre universurile paralele au atras tot mai mult interes atat in lumea științei, cat și ...
-
"Nostradamusul Chinei" susține că dosarele despre existența extratereștrilor, declasificate de Donald Trump, sunt "prostii totale"
„Prostii totale" - este verdictul futuristului chinez Jiang Xueqin despre dosarele OZN declasificate de administra ...
-
Petrolul s-a scumpit iarăși după ce Netanyahu a ordonat extinderea operațiunilor militare în Liban
Prețurile petrolului au crescut luni, dupa ce Israelul a ordonat trupelor sa avanseze și mai mult in Liban, crescand, as ...
-
Aeroporturile din România, cele mai afectate de anunlările de zbor: Pasagerii români au cel mai mult de suferit, iar țara noastră provoacă o perturbare majoră în traficul aerian
Anularile de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda București au crescut de 30 de ori fața de anul trecut. ...
-
Mesajul lui Trump după ce SUA au lovit din nou Iranul: "Puteţi să vă instalaţi confortabil şi să vă relaxaţi"
Presedintele american Donald Trump a declarat duminica noaptea ca Iranul vrea cu adevarat sa incheie un acord cu SUA si ...
-
Motivul pentru care România ar fi evitat activarea Articolului 4 al NATO după explozia dronei la Galați
Romania a decis sa nu solicite activarea Articolului 4 al NATO dupa incidentul de la Galați, preferand sa obțina masuri ...
-
Cazul dronei de la Galați ajunge la ONU - Consiliul de Securitate se reuneşte la cererea României
Consiliul de Securitate ONU se reuneste luni, la cererea Romaniei, ca urmare a incidentului de la Galati, unde o drona d ...
-
Coșmarul vine: America a ajuns pe marginea părpastiei!
Autor: J. Matson Heininger Exista un anumit tip de tragedie care se transforma in farsa - nu pentru ca suferința ar fi i ...
-
Presa internationala despre drona de la Galați: cum se implică România voluntar într-o război care nu este al ei
Romania a trecut la un nou nivel. Ca raspuns la prabușirea unui drone neidentificate la Galați, Bucureștiul a declarat ...
-
Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie
Compania nucleara de stat rusa Rosatom a anuntat sambata ca o drona ucraineana a lovit centrala nucleara de la Zaporojie ...
-
Ilfov devine, pentru cinci zile, capitala filmului pentru copii și tineret
Între 2 și 6 iunie 2026, județul Ilfov gazduiește cea de-a VI-a ediție a WonderFest, festivalul internațional care ...
-
Explozii puternice au zguduit clădiri din SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat
Explozii puternice au zguduit cladiri din SUA dupa ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentatUn meteo ...
-
Armata SUA a lovit o navă comercială care încerca să intre într-un port iranian. Blocada maritimă a fost încălcată
Armata americana a lansat o racheta asupra unei nave comerciale care incerca sa patrunda intr-un port iranian, incalcand ...
-
Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească
Consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins intr-un restaurant din Constanța, acolo unde part ...
-
Un bărbat a reușit să „vândă" Turnul Eiffel de două ori. Cum a fost transformat un simplu zvon într-o escrocherie celebră
În anul 1925, Victor Lustig, un escroc de origine austro-ungara, a ajuns la Paris cu intenția de a exploata o situ ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu