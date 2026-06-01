Aeroporturile din România, cele mai afectate de anunlările de zbor: Pasagerii români au cel mai mult de suferit, iar țara noastră provoacă o perturbare majoră în traficul aerian
Postat la: 01.06.2026 |
Anulările de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au crescut de 30 de ori față de anul trecut. Pe 8 mai 2026, Comisia Europeană a reconfirmat că pasagerii au în continuare dreptul la compensații, arată o analiză realizată de AirAdvisor.
Anulările de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au crescut de la 0,10% în perioada februarie-mai 2025 la 3,15% în același interval din 2026, o creștere de 30 de ori care îl transformă în cel mai afectat aeroport major din Europa din această primăvară în ceea ce privește anulările. Pe 8 mai, Comisia Europeană a reconfirmat că pasagerii afectați rămân pe deplin îndreptățiți la compensații, subliniind că volatilitatea prețului combustibilului pentru avioane reprezintă un risc comercial normal și nu poate fi invocată drept circumstanță extraordinară în temeiul regulamentului Uniunea Europeană EU261
Pe 8 mai, Comisia Europeană a confirmat că pasagerii afectați rămân pe deplin îndreptățiți la compensații, subliniind că volatilitatea prețului combustibilului pentru avioane reprezintă un risc comercial obișnuit și nu poate fi considerată circumstanță extraordinară în baza regulamentului Uniunea Europeană EU261. O nouă analiză realizată de AirAdvisorasupra performanței zborurilor operate pe aceste aeroporturi în perioada 28 februarie, 14 mai 2026 arată unde riscul este cel mai ridicat și de ce acest tipar are șanse mari să se mențină și în timpul vârfului de trafic din sezonul estival.
Prețurile combustibilului pentru aviație aproape s-au dublat de la începutul lui 2026, punând operatorii low-cost, care domină zborurile pe distanțe scurte din România, sub cea mai mare presiune financiară din ultimii patru ani. Rutele short-haul, unde costul combustibilului cântărește cel mai greu în raport cu veniturile din bilete, sunt de regulă primele afectate atunci când marjele se restrâng
România: perturbări extinse în întreaga rețea aeriană
Perturbările observate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București nu reprezintă un caz izolat. Datele analizate de AirAdvisor arată că deteriorarea indicatorilor privind anulările și întârzierile se extinde la nivelul întregii rețele aeroportuare din România, afectând atât marile hub-uri, cât și aeroporturile regionale.
Aeroportul Internațional Henri Coandă București (OTP) înregistrează cea mai abruptă creștere a anulărilor din întregul set de date: de la 0,10% în perioada februarie-mai 2025 la 3,15% în același interval din 2026, echivalentul unei creșteri de 30 de ori. Peste 64% dintre aceste anulări se concentrează pe segmentul curselor medii, între 1.500 și 3.500 de kilometri, care include principalele conexiuni vest-europene utilizate de diaspora românească, precum Londra, Paris, Bruxelles și Frankfurt.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (CLJ) a înregistrat cea mai mare creștere proporțională din datele analizate pentru România: rata anulărilor a urcat de la 0,03% la 2,47% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere de 82 de ori.
Aeroportul Internațional Sibiu (SBZ) a înregistrat cea mai ridicată rată a anulărilor dintre toate aeroporturile românești analizate, ajungând la 9,26%, față de 0,63% în 2025. Toate cele 56 de anulări au fost înregistrate pe rute short-haul.
Aeroportul Internațional Craiova (CRA) apare pentru prima dată pe harta perturbărilor, cu o rată a anulărilor de 1,91% (de la 0%) și o rată a întârzierilor de 6,22% (față de 0,45% în perioada similară din 2025).
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (GHV), cel mai nou aeroport operațional din România, a înregistrat o rată a întârzierilor de 4,92% în 2026, comparativ cu absența totală a întârzierilor în perioada echivalentă din 2025.
Concluzii-cheie
Aeroportul Internațional Henri Coandă București înregistrează cea mai abruptă creștere a anulărilor din întregul set de date analizat. Rata anulărilor a urcat de la 0,10% la 3,15% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 30 de ori, raportată la volume comparabile de zboruri.
Peste 64% dintre aceste anulări se concentrează pe segmentul curselor medii, care include principalele rute utilizate de diaspora românească către Londra, Paris, Bruxelles și Frankfurt. Pentru zborurile anulate pe aceste rute, pasagerii pot avea dreptul la compensații de până la 400 de euro, în baza Regulamentului european 261/2004.
Totodată, cele mai afectate rute sunt chiar principalele conexiuni ale diasporei: legăturile către Londra, Paris, Bruxelles și Frankfurt au înregistrat, la rândul lor, creșteri semnificative ale perturbărilor în aceeași perioadă.
"Atunci când companiile aeriene se confruntă cu presiuni asupra costurilor, iau decizii comerciale. Este dreptul lor. Ceea ce nu pot face însă este să transfere costul acestor decizii asupra pasagerilor, privându-i de compensațiile care li se cuvin prin lege. Legea nu s-a schimbat. Dreptul pasagerilor nu s-a schimbat. Singurul lucru care s-a schimbat este bilanțul financiar al companiilor aeriene."
- Anton Radchenko, fondator și CEO al AirAdvisor.
Anulările de zboruri pe distanțe scurte au crescut semnificativ pe 18 aeroporturi europene de la începutul lui 2026, concentrându-se în special pe rutele low-cost, acolo unde presiunea generată de costurile combustibilului se resimte cel mai puternic. O nouă analiză realizată de AirAdvisor asupra performanței zborurilor operate pe aceste aeroporturi în perioada 28 februarie, 14 mai 2026 arată unde riscul este cel mai ridicat și de ce acest tipar are șanse mari să se mențină și în timpul vârfului de trafic din sezonul estival.
Motivele economice din spatele anulărilor
Prețurile combustibilului pentru aviație aproape s-au dublat de la începutul lui 2026, punând operatorii low-cost, care domină conexiunile pe distanțe scurte din România, sub cea mai mare presiune financiară din ultimii patru ani. Rutele short-haul, unde costul combustibilului cântărește cel mai greu în raport cu veniturile generate de bilete, sunt de regulă primele afectate atunci când marjele de profit se restrâng. Tocmai aceste rute, dominate de companiile low-cost, înregistrează primele și cele mai accentuate semne de deteriorare.
Ce trebuie să facă pasagerii dacă zborul lor este întârziat sau anulat
AirAdvisor recomandă pasagerilor afectați de perturbări ale zborurilor să urmeze câțiva pași esențiali:
• Verificați dacă sunteți eligibili pentru compensații. Dreptul se aplică zborurilor care pleacă de pe orice aeroport din România, precum și zborurilor care aterizează în România dacă sunt operate de un transportator din Uniunea Europeană.
• Solicitați imediat asistență în aeroport. Companiile aeriene au obligația de a oferi mese, băuturi, cazare atunci când este necesar și opțiuni de redirecționare.
• Păstrați toate documentele de călătorie și chitanțele. Cărțile de îmbarcare, confirmările rezervării, notificările privind întârzierea sau anularea și bonurile pentru cheltuieli suplimentare sunt esențiale.
• Evitați acceptarea voucherelor fără clarificări prealabile. Unele oferte pot limita dreptul de a solicita compensații în bani.
• Acționați rapid după încheierea călătoriei. Depunerea promptă a cererii crește șansele unei soluționări favorabile.
Sesizările pot fi depuse și la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), iar pentru protecția consumatorilor, la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
