Fenomenul care apare doar vara, după apus, continuă să îi intrige pe cercetători. Nu pare să fi existat înainte de 1885
Postat la: 02.06.2026 |
Nefiind semnalate observații înainte de 1885, norii noctilucenți au fost asociați cu activitatea vulcanică, poluarea sau schimbările climatice. Odată cu sosirea verii în emisfera nordică, apar și norii noctilucenți, potrivit The Guardian.
Aceste formațiuni de la altitudine mare sunt la fel de enigmatice pe cât sunt de frumoase. Numele lor provine din latină și înseamnă „strălucitori în noapte".
Acestea apar în lunile de vară și strălucesc cu o intensitate albastră electrică pe fundalul cerului întunecat din vest. Caută-le la aproximativ o jumătate de oră după apusul soarelui.
Existând la o altitudine de aproximativ 80 km, practic la marginea spațiului, acestea sunt cele mai înalte nori cunoscuți din atmosfera Pământului.
Unii cred că cheia pentru a înțelege aceste nori este faptul că nu par să existe observații înregistrate ale acestora până în 1885.
Având în vedere cât de evidenti sunt, unii cercetători au sugerat că ar putea fi rezultatul poluanților industriali care începuseră să se acumuleze cu adevărat în atmosferă la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Acești aerosoli au oferit apoi locuri în jurul cărora s-ar fi putut forma gheața de apă.
Alții subliniază că momentul apariției lor a coincis aproximativ cu erupția vulcanului Krakatoa din 1885.
Alții cred că norii sunt posibili datorită modului în care schimbările climatice împing vaporii de apă în atmosfera superioară.
Indiferent de originea lor, sunt formațiuni frumoase de urmărit. În emisfera sudică, sezonul norilor noctilucenți începe în jurul lunii octombrie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce este "Efectul tăcut" care i-a făcut mai puternici pe cei născuți în anii '60 și '70: Ce spun psihologii despre generația crescută "cu cheia de gât"
Persoanele nascute in anii '60 și '70 sunt mai reziliente nu pentru ca au avut o educație mai buna. Psihologii spun ca m ...
-
Un chirurg de renume mondial explică ce băutură poate fi considerată "moartea lichidă": Face cel mai mult rău organismului
Dr. Jeremy London, specialist cu certificari in chirurgie generala, vasculara și toracica, a publicat pe Instagram o lis ...
-
„Portret național" al britanicilor, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale
Artista Es Devlin ii invita pe britanici sa participe la noua sa opera, un „portret național", un proiect digital ...
-
Câtă carne este recomandat să mâncăm pe săptămână pentru un stil de viață echilibrat. Explicațiile Mihaelei Bilic
O intrebare care ii preocupa pe mulți romani atenți la calorii și colosterol primește un raspuns de la nutriționista Mih ...
-
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur a apărut după 700 de ani. Se vinde la un preț exorbitant
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur, o carte pastrata in colecții private aproape 700 de ani, va fi scos la licitație ...
-
Pâinea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasă pentru sănătate
Painea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasa pentru sanatate. Painea este nelipsita de pe mas ...
-
Beneficiile bananelor pentru inimă, energie şi digestie: o alegere excelentă pentru un stil de viaţă sănătos
Bananele sunt printre cele mai accesibile si iubite fructe din lume - gustoase, usor de consumat si extrem de nutritive. ...
-
Androizii care dansează K-pop se pregătesc de un turneu mondial. S-a deschis primul parc tematic din lume
Primul parc tematic de roboți din lume s-a deschis la Seul. Acesta se numește Galaxy Robot Park, este in districtul Gang ...
-
Metoda scandinavă de somn a devenit "virală". Cum te asiguri că ai parte de odihna pe care ți-o dorești
O tehnica simpla din nordul Europei promite sa transforme odihna in cuplu o noua moda. „Metoda scandinava" ofera s ...
-
Cercetătorii au identificat o legătură între activitățile culturale și încetinirea îmbătrânirii biologice
Un nou studiu arata ca participarea regulata la activitați artistice și culturale poate incetini imbatranirea biologica, ...
-
Dan Negru dezvăluie ce îi propunea Horia Moculescu atunci când îl suna
Dan Negru ramane unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania, iar emisiunea „Jocul cuvintelor" ...
-
Descoperire spectaculoasă în Germania: un „carnet de buzunar" vechi de 800 de ani, găsit într-o toaletă medievală
Arheologii din Germania au facut o descoperire rara in timpul sapaturilor efectuate in orașul Paderborn: un mic caiet me ...
-
Cercetătorii încep să afle de ce uriașul dinozaur T.Rex avea membre nepotrivit de mici
Deși brațele minuscule ale dinozaurului T. rex au devenit subiect de ironii constante, o echipa de cercetatori de la Uni ...
-
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată fiica: el susține că i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executare și ea l-a vândut mai departe fără să-i plătească nimic
Un proces civil aflat pe rolul Tribunalului Sibiu are in centru o disputa intre Gelu Voican Voiculescu și propria sa fii ...
-
Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: "Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!"
Florin Chilian il acuza de plagiat pe Mihai Margineanu: "Ai furat cantecele adolescențelor noastre și ai spus ca-s ale t ...
-
Ce înseamnă „Bangaranga"? Explicația din spatele piesei care a câștigat Eurovision 2026
Bulgaria a caștigat finala Eurovision Song Contest 2026, dupa ce reprezentanta sa, Dara, s-a clasat pe primul loc in urm ...
-
Rusia a băgat „Bangaranga" în Eurovision. Reprezentanta Bulgariei a fost ghidată din umbră de un star pop rus pro-Putin și de echipa lui
Finala concursului Eurovision 2026 nu a trecut fara controverse anul acesta. Una dintre cele mai discutate inscrieri ale ...
-
Cabral și Andreea Ibacka au confirmat: S-au despărțit - Cum au anunțat această schimbare majoră
Cabral și Andreea Ibacka au confirmat: S-au desparțit - Cum au anunțat aceasta schimbare majora. Dupa mai multe zile de ...
-
Un marocan s-a proclamat Rege al Elveției! Trucul juridic prin care își ridică acum un adevărat imperiu
Într-o țara care nu a avut niciodata o monarhie oficiala, un barbat de 31 de ani a decis ca poate deveni chiar el ...
-
"Ia mai duceți-vă la origini!" spune Elena Cârstea către cei care au criticat negativ participarea Alexandrei Căpitănescu la Eurovision
Elena Carstea a avut o reacție ferma dupa calificarea Alexandrei Capitanescu in marea finala Eurovision 2026. Artista a ...
-
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
Eurovision Song Contest 2026 se apropie de finala, iar Romania incepe sa urce in clasamentele realizate de casele de par ...
-
Insula grecească de 8 milioane de euro care se vinde acum la prețul unui apartament: de ce nu o mai vrea nimeni
O insula greceasca promovata in trecut drept o oportunitate exclusivista pentru investitorii bogați a ajuns sa fie scoas ...
-
E nebunie în Italia - Copilul cu trei părinți: o mamă și doi tătici. Decizia istorică în instanță care a împărțit lumea în două
O hotarare a unei instante din Italia i-a acordat unui copil in varsta de patru ani dreptul de a avea trei parinti recun ...
-
John Malkovich a făcut un film pe care nimeni din această generație nu îl va vedea. Va putea fi văzut abia în 2115
Un film pe care nimeni nu il va vedea vreodata. Nu pentru ca e pierdut sau interzis, ci pentru ca a fost construit sa aș ...
-
Londra va avea primul muzeu oficial The Beatles în locul ultimului concert al trupei
Primul muzeu oficial The Beatles din Londra va fi deschis anul viitor in cladirea din Mayfair unde trupa și-a inregistra ...
-
Cunoscută prezentatoare vorbește despre modul în care a fost abuzată fizic și psihic timp de doi ani
O cunoscuta jurnalista de la Digi FM a gasit puterea sa vorbeasca despre drama pe care a trait-o timp de doi ani. Aceast ...
-
Poza unei angajate care lucra pe laptop de pe plajă a stârnit controverse: "Nu-i de mirare că oamenii sunt chemați din nou la birou"
O tanara a starnit un val de dezbateri pe rețelele de socializare dupa ce a pus o poza de pe plaja cu laptopul in mana ș ...
-
Cum îți dai seama că îți e foame cu adevărat și nu e doar "Food noise": Ce înseamnă că te gândești tot timpul la mâncare - - Exquis
Mancarea e o parte importanta din viața tuturor. Ne ajuta sa traim, dar ne provoaca și placere. Ce se intampla insa atun ...
-
Lost in translation: O tânără româncă e considerată un veritabil "google translator" intr-un colegiu de top din SUA
Vorbind fluent cinci limbi diferite, studenta de origine romana Antonella Brunetti e considerata un veritabil "google tr ...
-
Ion Țiriac depre cei doi elefanți pe care i-a împușcat: "Unul era atât de bătrân..."
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) vrea sa faca un muzeu al animalelor destinat copiilor, recunoscand ca in trecut a imp ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu