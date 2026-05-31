Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie

Compania nucleară de stat rusă Rosatom a anunţat sâmbătă că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, controlată de Rusia, cea mai mare din Europa, fără a provoca daune echipamentelor esenţiale, dar lăsând o gaură în peretele sălii turbinelor, relatează Agerpres.

„În această după-amiază, o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii turbinelor Unităţii nr. 6, rezultând o detonare ulterioară", a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev, citat într-un comunicat.

„Explozia nu a provocat daune echipamentului principal. Cu toate acestea, a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor", a mai spus el.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Lihacev a susţinut că incidentul a fost unul „deliberat".

Centrala nucleară de la Zaporojie a fost capturată de Rusia în martie 2022 şi rămâne aproape de linia frontului în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.

Aceasta a fost atacată ocazional în timpul războiului care durează de peste patru ani, ceea ce a stârnit temeri cu privire la un accident nuclear la instalaţie.

„Suntem cu un pas mai aproape de un incident care, cel mai probabil, îi va afecta chiar şi pe cei care locuiesc mult dincolo de graniţele Rusiei şi Ucrainei şi care încă cred că sunt în completă siguranţă", a declarat Lihacev.