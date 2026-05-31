Explozii puternice au zguduit clădiri din SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat

Un meteorit care se deplasa cu aproximativ 120.000 km/h a provocat două bubuituri puternice care au zguduit clădiri din statele Massachusetts și Rhode Island, în SUA, sâmbătă după-amiază, transmite Sky News.

NASA a confirmat că meteoritul a traversat cerul deasupra regiunii New England la scurt timp după ora 14:00 EDT.

Agenția spațială americană a precizat că energia eliberată în momentul fragmentării a fost echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT.

„Se pare că s-a fragmentat la o altitudine de aproximativ 64 de kilometri deasupra extremității nord-estice a statului Massachusetts și a sud-estului statului New Hampshire", a transmis NASA într-un comunicat.

Societatea Americană de Meteorologie (AMS) a declarat că bubuiturile au fost provocate de un meteorit cu un diametru de aproximativ un metru.

NASA a precizat că meteoritul nu este asociat cu niciun curent meteoric activ și că este vorba despre un obiect natural, nu despre reintrarea în atmosferă a unor resturi spațiale sau a unui satelit.

Relatările despre o explozie au determinat poliția și alte agenții din întreaga regiune New England să încerce să stabilească sursa celor două bubuituri.

Persoane din mai multe state au scris pe rețelele sociale că au simțit cum se zguduiau clădirile în care se aflau.

Mai multe videoclipuri publicate pe platforma X au surprins ceea ce păreau a fi două explozii rapide, fără ca focul sau fumul să fie vizibile.

Robert Lunsford, coordonator de programe în cadrul AMS, a declarat că organizația a primit zeci de raportări dintr-o zonă care se întinde de la statul Delaware până la Montreal, de la persoane care fie au auzit cele două bubuituri, fie au simțit vibrațiile solului, fie au observat meteoritul, pe care l-au descris ca fiind asemănător unei stele căzătoare vizibile pe cerul zilei.