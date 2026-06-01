Lipsesc date esențiale din raportul medical al lui Trump: Specialiștii contestă documentul superficial emis de Casa Albă

Raportul medical recent al președintelui Donald Trump a stârnit controverse în comunitatea medicală. Mai mulți specialiști au declarat pentru The Wall Street Journal că documentul oficial publicat de Casa Albă nu conține informații esențiale privind rezultatele testelor cardiovasculare, ridicând semne de întrebare cu privire la transparența totală a datelor.

Marțea trecută, Trump a petrecut trei ore la Centrul Medical Militar Național Walter Reed pentru examinarea medicală anuală. Deși medicul președintelui, căpitanul de marină Sean Barbabella, a spus că liderul american „se bucură în continuare de o sănătate excelentă", colegii săi de breaslă reclamă lipsa unor parametri tehnici fundamentali, notează Independent.

Ce lipsește din raportul medical

Conform medicilor citați, deși raportul oficial menționează efectuarea unor investigații complexe, au fost omise cifre și scoruri vitale pentru un diagnostic precis. Printre cele mai importante detalii absente se numără fracția de ejecție, adică procentul de sânge pompat de inimă la fiecare contracție, un parametru care fusese totuși inclus în raportul medical al lui Trump din anul 2018.

De asemenea, specialiștii reclamă faptul că documentul nu specifică scorul de calciu și nici scorul CAD-RADS, date care ar fi oferit detalii clare despre prezența plăcii de aterom sau despre nivelul exact de îngustare a arterelor.

Lipsa de precizie a fost taxată direct de doctorul William Shutze, chirurg vascular din Texas, care a explicat că, într-un raport destinat altor colegi medici, ar fi oferit mult mai multe detalii specifice, inclusiv despre rezultatele ecografiei carotidiene.

În locul datelor concrete, raportul Casei Albe menționează doar că nu există „nicio obstrucție arterială sau anomalii structurale". Potrivit experților, această formulare generală ar putea însemna doar că nu s-a descoperit un blocaj total, fără a oferi o imagine nuanțată a sănătății vasculare a președintelui.

Inima de 79 de ani... „întinerită" la 65 de ani

Dincolo de datele lipsă, raportul medicului Sean Barbabella evidențiază o analiză a electrocardiogramei realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conform acesteia, deși Donald Trump are 79 de ani, vârsta cardiacă estimată a acestuia ar fi de doar 65 de ani.

Reacția Casei Albe: „Nicio anomalie clinică"

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a apărat transparența liderului american:

„Președintele Trump a făcut publice mai multe informații detaliate despre starea sa de sănătate decât orice alt președinte din istorie, demonstrând că se bucură de o sănătate excelentă."

Administrația de la Washington a adăugat că absența unor cifre specifice în spațiul public nu face decât să confirme faptul că nu au fost identificate anomalii semnificative din punct de vedere clinic.