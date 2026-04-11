Consiliul pentru Pace al lui Trump, "pe butuci". Din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
Postat la: 11.04.2026 |
Ambițiosul proiect de reconstrucție a enclavei palestiniene, pilonul central al strategiei de pace a președintelui Donald Trump, se lovește de o realitate financiară brutală. Din cele 17 miliarde de dolari promise de aliații regionali, s-a strâns mai puțin de un miliard, lăsând noul guvern de tehnocrați palestinieni „sechestrat" într-un hotel din Cairo, fără posibilitatea de a intra în Gaza.
Cu doar zece zile înainte ca atacurile americano-israeliene asupra Iranului să arunce regiunea într-un nou conflict masiv, Donald Trump găzduia la Washington o conferință internațională plină de optimism. Statele arabe din Golf promiteau atunci miliarde pentru guvernarea și reconstrucția unei Gaze pulverizate de doi ani de război, scrie Reuters.
Realitatea de astăzi este însă diferită. Potrivit unor surse citate de Reuters, din cele zece țări care au promis fonduri, doar trei - Emiratele Arabe Unite, Marocul și SUA - au contribuit efectiv. „Războiul cu Iranul a afectat totul. În prezent, nu există bani disponibili", a declarat o sursă din cadrul Consiliului Păcii, precizând că suma colectată este sub pragul de un miliard de dolari.
Fondurile erau destinate activităților Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), un grup de tehnocrați susținut de SUA, menit să preia controlul de la Hamas. Deși Hamas s-a declarat dispus să predea frâiele guvernării către acest comitet condus de Ali Shaath, lipsa finanțării și problemele de securitate au blocat totul.
„Comitetul a informat facțiunile palestiniene că NCAG nu poate intra în Gaza în acest moment. Nu există resurse pentru a plăti ministerele sau forțele de poliție", a explicat un oficial palestinian. În prezent, Ali Shaath și cei 14 membri ai comitetului său sunt izolați într-un hotel din Cairo, sub supravegherea agenților americani și egipteni, așteptând un semnal financiar care întârzie să apară.
Miza este colosală. Instituțiile globale estimează că reabilitarea Gazei, unde 80% din clădiri au fost distruse, va costa aproximativ 70 de miliarde de dolari. Planul lui Trump, condiționat de dezarmarea totală a Hamas și retragerea trupelor israeliene, pare tot mai greu de implementat pe măsură ce armistițiul cu Iranul de săptămâna aceasta este supus unor tensiuni extreme.
Eșecul finanțării pune sub semnul întrebării imaginea de „pacificator global" pe care Donald Trump încearcă să o proiecteze. La fel ca în cazul promisiunii de a încheia rapid războiul din Ucraina, președintele american se lovește de complexitatea intereselor regionale și de reticența aliaților de a investi într-o zonă unde bombele pot începe să cadă din nou în orice clipă.
