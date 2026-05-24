Expoziție de pictură Pompiliu Buleu la Bookfest, 3-7 iunie 2026. Vernisajul, 4 iunie, ora 18:00, la Cafeneaua Artelor, întâlnire moderată de Horia Barna

O premieră de artă plastică la Salonul Internațional de Carte București. Bookfest găzduiește o expoziție de tablouri ale pictorului Pompiliu Buleu, în perioada 3-7 iunie 2026, în spațiul Cafeneaua Artelor, Pavilionul B2, Romexpo.

Alături de standurile de carte ale editurilor, dar și de alte produse conexe, li se oferă vizitatorilor și viziunea artistului Pompiliu Buleu intitulată „Povești vizuale”, prin șase tablouri de mari dimensiuni (180 / 140 cm), care alcătuiesc o frescă expresivă și tulburătoare a vremurilor noastre, reale sau imaginare.

Pictura lui Pompiliu Buleu este o oglindire a lumii noastre, înțesată de povești și semnificații, bogată în simboluri și nuanțe, o explozie de culoare, viață și lumină. Pentru a putea cuprinde și exprima vizual subiectele alese, profund inspirate din viața socială contemporană, artistul și-a conturat un stil definit de realism-subiectiv manifestat printr-o selecție de compoziții figurativ-narative, selecție care uneori cuprinde combinații absolut surprinzătoare sau halucinante care duc către suprarealism.

Vernisajul acestei expoziții este programat joi, 4 iunie 2026, 18:00, la Cafeneaua Artelor, o întâlnire moderată de Horia Barna, cu participarea artistului, a invitatului special Radu Paraschivescu, a curatoarei Petra Brezan. Organizatorii acestui concept expozițional în cadrul Bookfest sunt Horia Barna și Alice Ignatiadis. Partener: Profiduciaria.