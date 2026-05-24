Zeci de persoane au fost prinse sub un bloc cu nouă etaje care s-a prăbușit. Clădirea se afla în construcție

Nouăsprezece persoane sunt date dispărute după prăbușirea unei clădiri cu nouă etaje aflate în construcție, în apropiere de Manila, în Filipine. Echipele de salvare încearcă să ajungă la muncitorii prinși sub dărâmături, în condiții dificile din cauza blocurilor masive de beton, în timp ce autoritățile au reușit să scoată până acum 24 de supraviețuitori.

Serviciile de gestionare a dezastrelor din orașul Angeles City au primit o sesizare în jurul orei 03:00 dimineața, ora locală (19:00 GMT, sâmbătă), conform căreia o clădire din beton cu nouă etaje, aflată în construcție, s-a prăbușit, a precizat serviciul de informare al municipalității într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al primăriei, Jay Pelayo, a declarat pentru AFP că atât clădirea, cât și schelele s-au prăbușit, blocând mai multe persoane pe șantier. „În această zonă lucrează de obicei 19 angajați. Pe aceștia încercăm să-i localizăm în acest moment", a spus purtătorul de cuvânt. „Există blocuri mari de beton și avem nevoie de echipamente pentru a le ridica. Acesta este motivul pentru care operațiunile de salvare sunt dificile în acest moment."

Un prim bilanț indică 24 de persoane salvate din dărâmături, precum și două persoane extrase dintr-un hotel afectat în momentul prăbușirii clădirii. „Sperăm că cei 19 membri ai personalului se află printre aceștia", a declarat Pelayo.

Nu s-au semnalat decese până în acest moment, iar în prezent se desfășoară interviuri cu supraviețuitorii pentru a le stabili identitatea, a adăugat el. Persoanele salvate se află „în stare stabilă", a precizat purtătorul de cuvânt. Autoritățile locale nu au identificat încă cauza prăbușirii.