Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații spun că au stat de pază toată noaptea

Un urs a intrat, vineri seară, într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și al turiștilor. Personalul unității de cazare susține că a sunat la 112, însă ar fi fost îndrumat să anunțe Poliția din Poiana Brașov, fiind informat că prezența unui urs în hotel „nu este o urgență". Incidentul a fost relatat pe pagina Brașov Știri și preluat de presa locală.

„A fost și la noi aseară, din nou. A intrat iar în hotel. A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov", au relatat angajații, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Angajații spun că au păzit hotelul în timpul nopții

În lipsa unei intervenții rapide, angajații susțin că au fost nevoiți să se organizeze singuri și să stea de pază pe timpul nopții, pentru a-i proteja pe turiști și pe ceilalți membri ai personalului.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană", au mai transmis aceștia.

Incidentul nu ar fi unul izolat. Un nou episod a fost semnalat sâmbătă dimineață în zona Ana Hotel, unde oamenii din zonă spun că prezența urșilor a devenit o obișnuință periculoasă.

„Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă"

Persoane din zonă susțin că situația a ajuns la un nivel alarmant, iar turiștii încep să evite stațiunea de teamă să nu se întâlnească cu animalele sălbatice.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă", au transmis aceștia.

Prezența urșilor în Poiana Brașov este o problemă semnalată constant în ultimii ani. Au fost raportate cazuri în care animalele au ajuns în parcările hotelurilor sau în zone frecventate de turiști, iar autoritățile au transmis în repetate rânduri avertismente privind riscurile apropierii de urși și hrănirii acestora.