Cornel Dinu e în război cu finul Cornel Țălnar. "Procurorul" pierde 3.500 de lei lunar din pensie: "O canalie!"

Scandalul dintre două dintre cele mai importante nume din istoria lui Dinamo, Cornel Dinu și Cornel Țălnar, continuă să producă efecte. Relația de prietenie care i-a legat timp de decenii s-a transformat într-un conflict juridic de proporții, având la bază un apartament din București.

Dinu a ajuns să piardă aproximativ 3.500 de lei pe lună din pensie, sumă reținută pentru plata obligațiilor rezultate în urma proceselor pierdute împotriva finului său. Prima reținere ar fi fost făcută în luna iulie a acestui an. Conflictul are la bază un apartament cu trei camere situat pe Calea Moșilor, în București. Țălnar susține că locuința a aparținut familiei sale și că, după plecarea la Alba Iulia, i-a permis temporar socrului lui Cornel Dinu să locuiască acolo. Ulterior, potrivit fostului antrenor dinamovist, Dinu ar fi refuzat să elibereze imobilul.

De cealaltă parte, Dinu afirmă că în 1992 i-ar fi plătit lui Țălnar suma de 8.000 de dolari pentru apartament, primind cheile și actele locuinței, fără ca tranzacția să fie oficializată prin documente notariale. Fostul internațional spune că a locuit acolo timp de peste două decenii, considerându-se proprietarul de drept al imobilului. Situația s-a complicat după moartea soției lui Țălnar, în 2017. În urma deschiderii succesiunii, apartamentul a fost inclus în masa succesorală, iar familia Țălnar a început demersurile pentru recuperarea lui.

Au urmat mai multe procese, iar în 2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea lui Cornel Dinu prin care acesta solicita recunoașterea dreptului de proprietate asupra locuinței. În ultimii ani, instanțele au pronunțat mai multe hotărâri nefavorabile lui Dinu. Acesta a fost obligat să achite cheltuieli de judecată, despăgubiri pentru lipsa de folosință a apartamentului și alte sume aferente litigiilor. Valoarea totală a obligațiilor depășește 28.000 de euro, potrivit sursei citate. Vizibil afectat de situație, Cornel Dinu a lansat acuzații dure la adresa fostului său fin.

„Nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul... Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie. O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii", a declarat Cornel Dinu. Potrivit informațiilor prezentate în dosare, apartamentul din Calea Moșilor ar fi fost vândut ulterior pentru 140.000 de euro, sumă despre care Cornel Dinu susține că a fost încasată de Cornel Țălnar.