Îngerul Plângător din smart tv
Postat la: 20.09.2026 |
Pentru mulți ani dacă spuneai cu voce tare că televizorul tău inteligent din sufragerie te spionează, erai privit cu un zâmbet superior și trimis în zona pasionaților de teorii ale conspirației. Ni se spunea că sunt idei „paranoice”, „erori de software” sau simple coincidențe când primeam reclame pe telefon la zece minute după ce vorbiserăm în casă despre un anumit produs.
Am vorbit recent cu un avocat specializat pe latura penală digitală. Am rămas mut când mi-a spus ce mijloace au serviciile secrete sau autoritățile specializate la îndemână dacă vor să afle tot ce faci. Nimic nu mai e safe. Nici device-urile de WI-FI, nici televizorul, telefonul, laptopul și nici altele.
Când primele frânturi din arhiva Vault 7 au fost aruncate pe piață în primăvara lui 2017, totul a fost tratat drept o scurgere de informații neverificată. Agențiile au tăcut, iar corporațiile au ridicat din umeri. Atunci surse de presă au scos la lumină rapoarte tehnice stranii despre un program secret numit „Weeping Angel” (Îngerul Plângător), dezvoltat chipurile de CIA în colaborare cu serviciile de informații britanice (MI6/GCHQ).
Scopul? Transformarea televizoarelor inteligente în microfoane de interceptare ambientale. Șocul informației nu stă doar în faptul că ne pot asculta, ci în metoda folosită. Programul ar opera printr-o funcție sinistră numită „Fake-Off” (Oprire Falsă). Atunci când apeși pe butonul de pe telecomandă, ecranul televizorului se stinge, iar ledul indică faptul că aparatul este închis. În realitate, televizorul trece într-o stare latentă de spionaj: Ecranul e oprit, dar microfonul intern rămâne activat 24/7. Procesorul rulează în fundal, înregistrând conversațiile din cameră. Datele audio sunt comprimate și trimise prin rețeaua Wi-Fi de acasă direct către serverele securizate ale agenției.
Presupusele rapoarte aratau că televizorul este folosit ca un cal troian pentru a accesa celelalte computere din casă. Adevărata „bombă” ar fi că acest monstru ar fi evadat din laboratoarele spionajului de stat și ar fi fost industrializat. Dacă aveați senzația că doar agențiile guvernamentale folosesc aceste portițe, realitatea din această lună ne arată că sectorul comercial a dus tactica la un nivel și mai agresiv. Chiar acum, în septembrie 2026, un gigant tech se află în centrul unei investigații globale masive, după ce au izbucnit acuzații grave privind supravegherea audio prin funcțiile Smart TV. Nu putem pune semnul egalității între acuzație și adevăr, dar povestea a aruncat gaz pe foc …. Compania a respins în bloc toate acuzațiile printr-o dezmințire amplă.
Mădălin Ionescu
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