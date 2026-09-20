Ceva “ușor”, de duminică…
Postat la: 20.09.2026 |
Preluând un reportaj de pe Bloomberg, Kyiv Post a scris, pe 19 septembriec că livrările unor sisteme-cheie (Tomahawk, interceptoare Patriot, lansatoare Typhon etc.) pot întârzia până la cinci ani. Motivul: epuizarea stocurilor americane în războiul cu Iranul, început la sfârșitul lui februarie 2026.
Epuizarea a fost vehement respinsă de administrația Trump, dar Germania a cerut oficial accelerarea livrărilor de Tomahawk și Typhon, iar producătorul (Raytheon) a anunțat cà nu poate onora comanda în următorii cinci ani din cauza deficitului intern american.
Ucraina cere interceptoare Patriot suplimentare înainte de iarnă. Pentagonul prioritizează refacerea propriilor stocuri, deci livrările către Kiev sunt îngreunate. Zelenski a spus deja că aliații au livrat în 2026 doar o treime din interceptoarele din 2025.
Rusia exploatează acest gol și folosește inclusiv rachete de antrenament reconvertite pentru a menține ritmul atacurilor balistice.
Efectul imediat al acestei penurii este slăbirea apărării aeriene ucrainene tocmai când Rusia intensifică loviturile cu rachete balistice. Fără suficiente Patriot-uri, orașele, infrastructura energetică și obiectivele militare ucrainene sunt mai expuse, ceea ce crește presiunea asupra Kievului în orice discuții de pace și înclină raportul de uzură în favoarea Rusiei.
Programul de reînarmare european și, mai ales, cel german, este substanțial afectat.
Germania voia o capabilitate de lovitură de precizie la mare distanță (Typhon + Tomahawk) ca soluție intermediară până la un sistem european. Acum termenele se mută spre începutul anilor 2030, iar costurile cresc.
Europa încearcă producție licențiată și sisteme proprii, dar acestea nu apar peste noapte.
Ce apar peste noapte, totuși?
Împrumuturi publice de trilioane, dobânzi majorate, inflație în creștere, noi taxe și impozite.
Mult mai grav: apare peste noapte “radicalismul pro-european”, un concept de natură leninistă (“cine nu e cu noi, e contra noastră și va fi exterminat”) expus în văzul întregii lumi, în hemiciclul Parlamentului UE, în 16 septembrie 2026, de lidera grupului Renew, Valerie Hayer, și de unul dintre europarlamentarii - cheie ai PPE, vice-președintele Jeroen Lenaers.
Radicalismul, chiar și când este “pro-european”, este o formă de extremism, căci tinde la exterminarea “anti-europenilor”.
Iată acum partea inconfortabilă (mai ales pentru suporterii “războiului sustenabil”) a știrii …
Complexul militar-industrial rusesc a fost pus pe picior de război din 2022. Putin pretinde o creștere de peste 22 de ori a producției rusești de arme și muniție față de 2022. Producția de drone FPV este masivă (milioane de unități planificate), rachetele (Iskander, Kh-101, variante reconvertite) continuă să iasă, tancurile vin în mare parte din modernizarea stocurilor sovietice. Mass media occidentală vede o creștere încetinită: cică stocurile vechi se epuizează, forța de muncă calificată e limitată, economia civilă suferă, iar industria rusă atinge un platou în unele sectoare. Cu toate acestea, Rusia rămâne pe ritm de război prelungit.
Cine e „prostul”?
Nu e un singur prost. Este un eșec de planificare industrială și strategică pe mai multe planuri:
• Occidentul (în special SUA și Europa) a presupus că stocurile și liniile de producție de înaltă tehnologie vor acoperi simultan Ucraina, un conflict major în Orientul Mijlociu, nevoile proprii și comenzile aliaților. Industria americană produce arme scumpe, iar nu cantitate de muniție consumabilă. Războiul din Iran a scos la iveală acest plafon. Europa, după 2022, a vorbit mult despre autonomie strategică, dar a rămas dependentă de sisteme americane pentru capabilitățile grele.
• Ucraina a devenit dependentă de interceptoare scumpe și rare, fără o producție proprie suficientă la timp.
• Rusia a acceptat costuri uriașe (oameni, economie, izolare) ca să țină industria militară la turație înaltă. Asta îi dă avantaj în războiul de uzură pe anumite categorii de arme, dar nu este un model durabil sau eficient pe termen lung.
Jocul nu e despre cine e mai deștept moral. Este despre cine produce mai repede și în volume mai mari ceea ce se consumă pe front. În acest moment, pe rachete de interceptare de înaltă precizie, Occidentul este în deficit de capacitate. Pe drone ieftine și muniție de artilerie/rachete de volum, Rusia a ținut ritmul mai bine decât mulți anticipau în 2022–2023.
Întârzierea de cinci ani nu închide automat războiul. Îl face mai scump și mai dureros pentru Ucraina și mai complicat pentru planurile europene de descurajare. Dacă Europa vrea să nu mai fie în această poziție, trebuie să producă ea însăși, nu doar să comande din SUA. Asta durează ani, nu luni. între timp, intrăm toți în faliment: mergem în ritm de melc și cu costuri enorme către “victoria finală” contra Rusiei, continuăm neabătut auto-distrugerea verde, păpăm mai toată energia electrică și îngurgităm imense cantități de apă pentru a ne preface că fabricăm inteligență artificială, ca să ajungem din urmă China (în timp ce populația sărăcește energetic, industria e muribundă din cauza costurilor, iar apa seacă) și, în același timp, ne batem cu Trump în tarife comerciale și taxe vamale. Timp în care ne punem scuturi “democratice” europene, dăm zeci de miliarde fact - checkers - ilot și ONG - urilor globaliste de tip Soros și băgăm oameni la închisoare pentru că scriu nasoale despre sistem pe social media, ca nu cumva măreața conducere sovietică a UE să fie înlocuită la putere de alte forțe politice, cu alte viziuni despre viitorul pașnic, democrat și liber al UE…
Gheorghe Piperea
-
Îngerul Plângător din smart tv
Pentru mulți ani daca spuneai cu voce tare ca televizorul tau inteligent din sufragerie te spioneaza, erai privit cu un ...
-
ÎNDRĂCIREA LUMII: AU RĂSTURNAT ICOANA MAICII DOMNULUI
La inceput a fost Teoria. În 1972, „filosoful” canadian Michael Tooley afirma, ca sugarii nu au drept ...
-
Nicușor îi face de râs pe Bolojan și Fritz!
Daca nu m-aș gandi la situația disperata a țarii, ci doar strict la jocul politic, atunci Nicușor Dan ar primi o nota ma ...
-
Haine vechi
În ultima vreme port tot mai des tricoul cu figura enigmatica a lui Corto Maltese și puloverele lui Mihara Yasuhir ...
-
Senzaționala desemnare a lui Siegfried Mureșan
Nu e rea. Dar nici geniala. E doar senzaționala. Și in oglinda cu clasa politica actuala. Rupta complet de realitate. Im ...
-
S-a ajuns acolo unde ne așteptam: Ucraina s-a oficializat ca "stat-mafiot"!
Subiectul pe care il propun astazi e legat de Ucraina și temerile mele mai vechi, legate de faptul ca vom avea probleme ...
-
Care e treaba cu avertismentele sumbre OpenAI si Anthropic
Atat Christine Lagarde, cat și Ursula vond der Leyen, iși intensifica propaganda pentru „mobilizarea” depozi ...
-
Deschiderea Marelui Precedent: „Efectul Trump" asupra istoriei Marii Britanii și Europei
De trei ori a repetat Trump in vizita sa scurta in Irlanda ca este favorabil reunirii celor doua Irlande. Este primul pr ...
-
Metoda baionetei: de ce răspunsul moale al lui Trump îl împinge pe Putin spre următoarea treaptă
Putin testeaza constant limitele Occidentului, de la Ucraina pana pe flancul estic al NATO, iar fiecare raspuns ezitant ...
-
Cenușăreasa Apărării intră definitiv la apă până în 2036
CSAT a aprobat Planul de Înzestrare a Armatei Romaniei (PIAR), pentru perioada 2027-2036. Ochii mei cauta febril d ...
-
Suveraniștii de carton, cei mai iubiți dintre cabotini
Trancaneala asurzitoare a „taberei suveraniste" din Romania ar trebui privita drept discurs patriotic pentru simpl ...
-
Strasbourg - Cronica unei bombe sociale anunțate: cum a fost amorsată taxa ETS 2
În 2023, cand benzina la noi era 6,6 lei, Parlamentul European a votat o Directiva care prevedea introducerea, din ...
-
Mita și minciuna americană la 25 de ani de la 9/11
La Dallas, in ajunul comemorarii a douazeci și cinci de ani de la 9/11, Donald Trump a urcat pe scena convenției republi ...
-
Sufletul androgin din Evanghelia gnostică după Toma
În Logionul 114 care incheie Evanghelia gnostica dupa Toma - coroana textelor de la Nag Hammadi -, Simon Petru le- ...
-
Supraveghere și surse de prostire a populatiei
Suntem intr-un prezent in care platformele AI devin cele mai sofisticate retele de supraveghere, iar platformele social ...
-
Un neguțător de tunuri și țepe date statului: Victor Ponta
Ferește-te ca dracul de tamaie de politrucul neaoș cu cetațenie turca și sarba. De cel al carui slogan la prezidențialel ...
-
Inacceptabil
E limpede ca omul e capabil sa controleze fractura permanenta dintre dorința de a trai și groaza ca va muri. De altfel, ...
-
“Stop AI” - Nu e scenariul din Terminator, nu este poveste din seria Dune...
Un membru din conducerea Anthropic și-a dat ieri demisia, spunand ca inteligența artificiala evolueaza catre un punct de ...
-
Înclinarea din PISA
Rezultatele obținute de copiii noștri la testele PISA fac parte dintr-un fenomen de nivel global și, prin urmare, a-i ac ...
-
De ce era important ca judecătorul Deliorga să fie prezent în avionul de Mykonos
Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) lupta sa intre definitiv in posesia celor 46 de hectare de la Romexpo, p ...
-
Inteligența Artificială este ca duhul din lampă: odată eliberat, amenință să-și ucidă stăpânul.
Cercetatorul Jacob Coxon a demisionat de la compania americana de inteligența artificiala Anthropic. El a avertizat ca s ...
-
Apariția "societății minciunii"
Nu este surprinzator faptul ca multor oameni minciuna, despre ei, despre alții și despre evenimente, le pare ceva obișnu ...
-
"Marea împărțeală" a activelor valoroase ale României către entități străine
Ca sa pot explica in mod coerent, dar și concis, ce afirm in titlu, chiar daca vi se pare groaznic de spectaculos, o sa ...
-
E ceva misogin aici, care scapă analizei lucide
El Niño a devenit uriaș anul acesta. E și normal: a ajuns la venerabila varsta de peste 1000 de ani. Experții cli ...
-
ONU: Găoacea demonică din care a apărut Globalismul – ONE WORLD. ONE WAR – „Războiul este Pace”
La o luna și jumatate dupa semnarea Cartei ONU, ca un manifest pentru pacea lumii, SUA arunca doua bombe atomice in Japo ...
-
Spațiul dintre lucruri
E ciudat cum m-a „lovit", dupa atația ani, un cuvant japonez. În comunismul tinereții mele, prin cenaclurile ...
-
CIA și Pfizer știau că mint publicul în legătură cu necesitatea unui vaccin anti-Covid
Senatorul american Rand Paul a dat publicitații documente care sugereaza ca CIA și Pfizer știau ca mint publicul in lega ...
-
Uniunea Europeană a rămas un proiect atractiv doar pentru națiunile sărace
Referendumul din Islanda din 29 august, pe tema reluarii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a fost, de fapt, u ...
-
Europa se află de 1.500 de ani în faza germană a civilizației. Cât va mai dura, ce urmează
Am parcurs doua faze ale civilizației europene, celtica și romana, am intrat in faza germana. Faza celtica a inceput in ...
-
Îmi cer scuze Babei Cloanța pentru comparația cu musafira de azi a lui Nicușor Dan
Dupa ce, in tinerețe, și-a plimbat pasarica goala pe litoralul romanesc, alaturi de alte doua tinere redegiste, dupa cum ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu