"Coronavirusul n-a aparut aşa cum crede lumea". Concluzia virusologilor: COVID-19 a ajuns la stadiul actual în ani ori decenii

Coronavirusul care provoacă boala COVID-19 s-ar putea răspândi de ani ori chiar decenii, explică specialiştii în virusologie din Statele Unite, Marea Britanie şi Australia, care au avansat cu studiul acestui virus. Ei explică că deşi există de multă vreme, abia recent a căpătat abilitatea de a se transmite la oameni. Primul caz a fost consemnat în oraşul Wuhan, China.

Studiul condus de Kristian Andersen de la Scripps Research Institute din California, Andreaw Rambaut de la University of Edinburgh, Scoţia, Ian Lipkin de la Columbia University of New York, Edward Holmes de la University of Sydney şi Robert Garry de la Tulane University din New Orleans a fost publicat în Nature Medicine pe 17 martie.

Dr. Francis Collins, director al US National Institute of Health, care nu a fost implicat în efectuarea cercetării, spune că studiul vine cu o ipoteză validă, scenariul evoluţiei virusului la animale şi al transmiterii la oameni fiind cel mai aproape de adevăr.

"Astfel, rezultatul evoluţiei şi al schimbărilor suferite în ani, poate chiar decenii, a căpătat în cele din urmă abilitatea de a se transmite la oameni şi de a provoca o boală cu potenţial mortal", spune Dr. Drancis Collins.

Virusologii chinezi de la Wuhan Institute of Virology, conduli de Shi Zhengli, sunt de părere că virusul s-a dezvoltat la lilieci, reuşind să îl urmărească până la o specie care trăieşte în peşterile montane din zona graniţei China - Myanmar.

Totuşi, gene identificate la acest virus au fost observate şi la pangolinii din Guanghzou şi Hong Kong. Specialiştii mai explică faptul că agresivitatea virusului la oameni este dată de faptul că el intră în contact cu o enzimă din corpul uman numită furină.