Cum a murit cu zile o tânără de 21 de ani, infectată cu SARS-CoV-2: "Cei de acolo mi-au zis că pot să plec..."

O tânără din Argeş a murit la o săptămână după mama sa, ambele având COVID-19. Medicul de familie al tinerei acuză că Ambulanţa a venit la peste opt ore de la primul apel, iar şefa de la Ambulanţă recunoaşte că s-a intervenit mai târziu şi că este o anchetă internă în curs.

Direcţia de Sănătate Publică şi Serviciul de Ambulanţă Argeş au declanşat două anchete după ce o tânără de 21 de ani, din Rucăr, infectată cu SARS-CoV-2, a murit la o săptămână după ce mama ei, şi ea infectată, a decedat. Când fiica şi-a dat ultima suflare luni 27 aprilie, tatăl se afla într-un cort al Spitalului Judeţean Argeş, în timp ce aştepta disperat să fie testat. Iată ce a declarat pentru „Adevărul" dr. Alina Şendroiu, medicul de familie al Andreei, tânăra de doar 21 de ani care a murit la o săptămână după mama sa.

„Ştiam de fată că e pozitivă. Mama ei, tot pozitivă, a decedat pe 18 iulie. Săptămâna trecută, luni, pe 20 iulie, m-a sunat mătuşa fetei, care stă în aceeaşi curte, să îmi spună că fata se simte rău şi că mă roagă să vin să o văd. I-am explicat că probabilitatea e foarte mare ca fata să aibă COVID şi că vizita mea la domiciliu nu are vreun rost. I-am spus să cheme Ambulanţa. Fata a chemat Ambulanţa şi a ajuns la Spitalul Judeţean la Piteşti la ora 21. I s-a recoltat testul pe la miezul nopţii, a stat în cort. Marţi, 21 iulie, am sunat-o pe fată şi mi-a spus că e acasă, că nu a putut dormi în cort. Andreea mi-a spus: «Cei de acolo mi-au zis că pot să plec». I-am spus că nu ar fi trebuit să plece deoarece era febrilă. Fata mi-a spus că a semnat o declaraţie pe propria răspundere şi că la ora 3 dimineaţa s-a întors la Rucăr. I-am spus că nu e OK că s-a dus acasă, în condiţiile în care era febrilă simptomatică".

Tânăra a putut pleca acasă la Rucăr pe semnătură şi din cauza vidului legislativ care a existat după decizia CCR prin care internarea obligatorie şi carantina au fost declarate neconstituţionale. Marţi, 21 iulie, la ora 17.00, Andreea a primit telefonic rezultatul testului: era pozitivă. A sunat-o pe doctoriţa de familie, care i-a spus că ar trebui să meargă la spital. Numai că tânăra a refuzat, motivând că nu vrea să meargă în spitalul în care a murit mama sa.

De marţi 21 şi până sâmbătă 25 iulie, tânăra nu a mai discutat cu medicul de familie. În dimineaţa de 25 iulie, o cunoştinţă a tinerei a sunat-o pe doctoriţa Şendroiu, spunând că Andreea se simte foarte rău. „Respectiva cunoştinţă mi-a spus că Ambulanţa refuză să vină să o ia pe Andreea pentru că nu are foaia printată de la testul COVID pozitiv. Numai că Andreea primise telefonic rezultatul testului, nimeni nu îi trimisese vreo foaie. Am sunat-o pe Andreea, care mi-a spus textual: «De la ora 10 dimineaţa tot sun la Ambulanţă şi refuză să vină să mă ia pentru că nu am testul acela printat». Drept urmare, am sunat şi eu la Ambulanţă", spune doctoriţa Alina Şendroiu. Aceasta s-a recomandat, spunând celor de la Ambulanţă şi numele pacientei şi că era diagnosticată pozitiv cu SARS-CoV-2. „Mi s-a răspuns în doi peri: «Nu avem ce să îi facem că nu are testul». Le-am precizat din nou că fata era pozitivă şi că mama ei murise cu o săptămână în urmă şi că pot lua testul printat de la Spitalul Judeţean Argeş, care e chiar lângă sediul Serviciului de Ambulanţă Argeş. Am vorbit şi cu o doctoriţă, care mi-a spus că nu are unde să o ducă", povesteşte doctoriţa Alina Şendroiu.

Ambulanţa nu a venit însă nici după o oră de la apelul medicului de familie, aşa că Andreea a sunat-o din nou pe doctoriţă. Drept urmare, Alina Şendroiu a sunat la DSP Argeş, unde se centralizează toate testele pozitive: „Acolo am fost pusă în legătură cu un domn maior, şeful celulei de criză, care mi-a spus că nu a crezut că se poate întâmpla să nu poată ajuta un om. L-am rugat să caute după nume prin teste. Numai că numele fetei nu apărea. I-am spus să caute după CNP, moment în care respectivul domn mi-a spus că numele fetei a fost introdus greşit în baza de date a DSP Argeş, una dintre litere fiind diferită. Ulterior, după mai bine de opt ore de la primul apel, o Ambulanţă a plecat de la Piteşti şi a ajuns la Rucăr pe la ora 21.00. Fata a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulung. Saturaţia de oxigen a fetei era proastă, astfel că au pus-o pe Terapie Intensivă. A doua zi, duminică, 26 iulie, fata a fost transferată la Spitalul Judeţean Argeş, însă era deja prea târziu. Fata a murit luni, 27 iulie, iar tatăl ei a fost depistat pozitiv în aceeaşi zi. În opinia mea, cei de la Ambulanţă erau obligaţi să vină să o ia pe fată, deoarece era pacient simptomatic pozitiv. Trebuie făcută o anchetă şi să plătească toţi cei care au greşit. E o nenorocire ce se întâmplă în spitale. Eu l-am avut pe tata la Râmnicu Vâlcea. A fost lăsat să zacă pe holul spitalului până i-a venit rezultatul testului. Nimeni nu îi bagă în seamă pe pacienţi până când vin rezultatele...", a mai spus medicul de familie.