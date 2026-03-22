Cum își împart dictatorii planeta: Putin îi propune lui Trump un troc exploziv - Iran contra Ucraina!

Rusia a propus Statelor Unite un acord cu miză uriașă: Moscova să înceteze schimbul de informații cu Iranul, inclusiv date sensibile despre pozițiile militare americane, în schimbul opririi sprijinului informativ al Washingtonului pentru Ucraina.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, ideea ar fi fost avansată de emisari ruși în discuții recente cu reprezentanți ai administrației americane. În esență, Moscova ar fi fost dispusă să oprească furnizarea de informații către Iran - inclusiv coordonate ale unor obiective militare americane din Orientul Mijlociu - dacă SUA ar fi încetat să ofere informații Ucrainei în războiul cu Rusia, potrivit Politico.

Chiar dacă nu s-a concretizat, simpla existență a unei astfel de idei a ridicat semnale de alarmă în rândul diplomaților europeni. Un oficial european a catalogat inițiativa drept „scandaloasă", temându-se că Moscova încearcă să creeze o ruptură între Statele Unite și aliații europeni într-un moment extrem de delicat. Temerea principală: Rusia ar încerca să negocieze direct cu Washingtonul, lăsând Europa pe margine.

Contextul este deja tensionat. Președintele american Donald Trump și-a exprimat recent nemulțumirea față de aliații NATO, pe care i-a numit „lași" pentru refuzul de a trimite nave în Strâmtoarea Hormuz. În paralel, discuțiile pentru pace în Ucraina sunt „în impas", potrivit Kremlinului. Rusia și-a intensificat în ultimii ani cooperarea militară și schimbul de informații cu Iranul. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Moscova ar fi furnizat imagini satelitare și tehnologie de drone pentru a sprijini Teheranul. Kremlinul a respins aceste acuzații, catalogându-le drept „fake news".

La rândul său, Donald Trump a sugerat recent că există o legătură între sprijinul Rusiei pentru Iran și cel oferit de SUA Ucrainei. „Putin probabil îi ajută puțin, iar el crede că noi ajutăm Ucraina", a spus liderul american. Chiar dacă Washingtonul a redus sprijinul militar și financiar direct pentru Kiev, schimbul de informații rămâne unul dintre pilonii esențiali ai ajutorului american. O eventuală oprire a acestui flux ar avea consecințe majore pe front.

În paralel, unele state europene încearcă să compenseze. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că o mare parte din informațiile militare pentru Ucraina sunt deja furnizate de Franța. Situația este complicată și de decizia recentă a administrației americane de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc, măsură criticată dur de lideri europeni. În același timp, livrările de armament sunt afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu, în special în contextul conflictului dintre SUA și Iran.