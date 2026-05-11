Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică dorită de procurori. Zice că a făcut singură un asemenea test

Postat la: 06.05.2026 |

Diana Șoșoacă urmează să fie cercetată pentru 10 din cele 11 infracțiuni, după ce comisia juridică a Parlamentului European nu a ridicat imunitatea și pentru episodul din plen în care l-a elogiat pe Nicolae Ceaușescu. Eurodeputata va fi citată la Parchet, unde i se va aduce la cunoștință schimbarea încadrării și va fi audiată din nou.

Procurorii îi cer Dianei Șoșoacă să accepte să fie supusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, afirmă că a făcut deja o solicitare către Parchetul General prin care îi cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Șoșoacă susține că a făcut o evaluare la un psihiatru independent, iar rezultatele le-a atașat deja dosarului.

Nu este exclus, însă, că citarea la Parchet să se întâmple chiar până la finalul săptămânii, pentru că Diana Șoșoacă a revenit vinerea trecută de la Bruxelles, iar în aceste momente este în România. Marți a fost prezentă în Parlament, la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură.

