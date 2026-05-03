Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
Postat la: 03.05.2026 |
O dronă quadcopter încărcată cu explozibili a survolat la mică înălțime acoperișurile din sudul Libanului, navigând cu precizie printre clădiri bombardate și de-a lungul drumurilor de pământ. Aparatul i-a oferit operatorului o imagine clară, din perspectivă la persoana întâi, asupra țintei: un tanc israelian, în apropierea căruia se aflau soldați, relatează CNN.
Experții spun că este vorba despre o dronă controlată prin fibră optică, o armă pe care Hezbollah o folosește din ce în ce mai des, cu o precizie letală. Aceste drone sunt dificil de oprit și și mai greu de detectat, oferindu-le operatorilor o imagine de înaltă rezoluție asupra țintei fără a emite vreun semnal care ar putea fi bruiat.
Dronele sunt „imune la bruiajul comunicațiilor și, în absența unei semnături electronice, este imposibilă identificarea locului din care au fost lansate", a scris Yehoshua Kalisky, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Israel.
Atac surprinzător, soldați luați prin surprindere
Într-un videoclip realizat profesionist și publicat duminică de Hezbollah, drona quadcopter, care cântărește doar câteva kilograme, își lovește ținta în timp ce soldații israelieni par complet neconștienți de apropierea acesteia. Potrivit armatei israeliene (IDF), atacul a ucis un sergent de 19 ani, Idan Fooks, și a rănit mai multe persoane. Hezbollah a lansat ulterior alte drone asupra unui elicopter de salvare sosit la fața locului pentru evacuarea militarilor răniți.
Dronele cu fibră optică sunt eficiente prin simplitatea lor: în locul unui semnal wireless care controlează drona de la distanță, cablul de fibră optică o conectează direct la operator. Deoarece aceste cabluri sunt extrem de subțiri și ușoare - practic invizibile cu ochiul liber - ele pot ajunge la o lungime de până la 15 kilometri sau chiar mai mult, a declarat pentru CNN o sursă militară israeliană. Astfel, operatorul poate rămâne la o distanță sigură, în timp ce primește o imagine clară, în timp real, a țintei.
Armata israeliană s-a bazat pe avantajul său tehnologic pentru a contracara războiul cu drone, bruind semnalele și frecvențele folosite de operatori pentru a le opri înainte să ajungă la soldați. Însă, în lipsa unui semnal, IDF nu poate interveni electronic asupra dronelor cu fibră optică și se confruntă cu dificultăți mai mari în detectarea acestora.
„Dincolo de bariere fizice, precum plasele, se pot face puține lucruri", a spus sursa militară israeliană. „Este un sistem low-tech adaptat pentru războiul asimetric."
Dronele cu fibră optică au apărut în număr mare pentru prima dată pe frontul din Ucraina, unde forțele ruse le-au folosit cu eficiență ridicată, extinzându-le și mai mult raza de acțiune. Rusia a reușit, de asemenea, să conecteze cablul de fibră optică al dronei la o unitate de bază, legată apoi de operator, ceea ce l-a îndepărtat și mai mult de aparat, sporindu-i protecția și făcându-l mai greu de țintit.
Capacitatea Rusiei de a produce drone (vehicule aeriene fără pilot - UAV) în masă a permis Moscovei să lovească liniile de aprovizionare ale Ucrainei, inclusiv în zone aflate mult în spatele frontului.
Țintele Hezbollah și strategia de atac
Țintele Hezbollah sunt diferite. Israelul operează în sudul Libanului atât de aproape de propriile baze încât nu există linii de aprovizionare semnificative de vizat. În schimb, operatorii Hezbollah au vizat direct trupele israeliene din sudul Libanului și nordul Israelului, în interiorul razei acestor arme.
„Este un sistem capabil care, în mâinile potrivite, cu un operator experimentat și împotriva unei forțe care nu se așteaptă la un astfel de atac, poate fi foarte eficient", a declarat Samuel Bendett, cercetător asociat la Center for New American Security. „Chiar și împotriva unei forțe pregătite, poate rămâne letal."
Israelul consideră că Hezbollah importă drone civile din China sau Iran, a spus sursa, apoi le echipează cu grenade sau alte dispozitive explozive. Rezultatul este o armă aproape invizibilă și extrem de precisă, care permite atacuri țintite, de mică amploare, împotriva forțelor israeliene. China a negat anterior că ar furniza arme în acest conflict și a subliniat că respectă obligațiile internaționale.
Deși au o capacitate limitată de distrugere, aceste dispozitive ieftine reprezintă o armă eficientă pentru Hezbollah.
„Hezbollah dispune deja de un arsenal de drone destul de sofisticat", a spus Bendett. „Are mulți oameni experimentați, cu expertiză variată în UAV-uri."
Timp de ani de zile, Hezbollah a beneficiat de sprijin financiar și tehnologic din partea Iranului pentru a construi un vast arsenal de rachete și proiectile. Înainte de războiul din Gaza, oficialii israelieni estimau că Hezbollah deținea aproximativ 150.000 de rachete, inclusiv unele cu rază lungă și muniții de precizie. Pe parcursul conflictului, însă, acest arsenal a fost redus semnificativ, fiind estimat acum la aproximativ 10% din capacitatea inițială.
Incapabilă să egaleze puterea militară și tehnologică a Israelului, miliția susținută de Iran a recurs la război asimetric, similar strategiilor folosite de Iran împotriva SUA și Israelului. IDF a încercat să contracareze aceste amenințări prin utilizarea de plase și alte bariere fizice, dar un oficial israelian a recunoscut că soluțiile sunt imperfecte.
„Nu este o metodă infailibilă - nu atât de eficientă pe cât ne-am dori", a spus acesta. O amenințare în evoluție Armata israeliană colaborează cu serviciile de informații pentru a găsi metode mai eficiente de contracarare a dronelor cu fibră optică, însă riscul persistă.
„Este o amenințare la care încă ne adaptăm", a adăugat oficialul. Problema devine și mai gravă atunci când Hezbollah lansează mai multe drone simultan, ceea ce poate suprasolicita sistemele de apărare. „Hezbollah învață rapid. Încearcă să coordoneze atacurile, iar asta reprezintă o amenințare.
