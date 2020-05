Cum s-a facut Monica Anisie de ras intr-o scrisoare adresata Patriarhului Daniel

Cristian Winzer, Secretar General la Fundatia Europeana Titulescu, scrie pe pagina sa de Facebook referitor la un nou scandal legat de Monica Anisie, ministru al Educatiei:

"Ministrul educației în guvernul Orban, doamna Monica Anisie, îi scrie Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, invitându-l să se alăture campaniei de donare de tablete și laptop-uri pentru elevi, prin intermediul eparhiilor din cadrul Patriarhiei Române.

1. Se adresează destinatarului cu sintagme precum "Preafericitul Daniel" sau "Preafericite Părinte Patriarh", în condițiile în care sintagma corectă este "Preafericitul Părinte Daniel".

2. "Astăzi trăim vremuri pentru care nu am fost pregătiți ÎNAINTE (...)". Bine că nu am fost pregătiți DUPĂ...

3. "(...) am ajuns să trăim vremurile în care știința învățătorului, a profesorului, să VINĂ și printr-un ecran". Exprimare de academician: știința VINE prin ecran.

4. "Ministerul Educației și Cercetării a întreprins încă DE LA ÎNCEPUT măsuri în vederea continuării învățării de acasă (...)". Încă de la care început? Îndrăznesc să cred că nu de la facerea lumii...

5. "LIPSA acestor dispozitive și conexiuni la internet SE DOVEDESC a fi principalul obstacol (...)". Haha. Profesor de limba și literatura română spuneați că sunteți?

6. "(...) am văzut implicarea Bisericii Ortodoxe-Române". Greu de stabilit/înțeles când folosim și când NU folosim cratima, nu-i așa?

7. "Din păcate, există ELEVI și CADRE DIDACTICE care nu au o tabletă sau un alt dispozitiv electronic pentru a se conecta la lecțiile on-line și A-ȘI CONTINUA ÎNVĂȚAREA". Hai să clarificăm: învătăm ELEVII sau CADRELE DIDACTICE?

8. Nu mai indic acum și virgulele puse aiurea și unele exprimări a căror coerență și complexitate SUNT (NU "este", cum m-ar putea corecta doamna ministru!) la nivelul unei compuneri de școală generală...

Doamna ministru Anisie, sunteți o CA-TAS-TRO-FĂ (în traducere pentru dumneavoastră, "CAT-AS-TROF-Ă")!", scrie Winzer.