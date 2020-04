Cum va fi vremea la Bucuresti. In restul tarii, vijelii si grindina!

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o informare de vreme rea valabila pentru toata tara. Aceasta intra in vigoare la ora 12:00 si expira joi la 22:00.

In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat caderi de grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apa vor depasi punctiform, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala si in primele zile ale lunii mai, in majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea in Capitala

In Capitala, miercuri, vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, iar cu o probabilitate mai mare spre seara gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere si se va manifesta prin innorari accentuate, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil vijelie, averse slabe si descarcari electrice. Temperatura maxima va fi 26...27 de grade, iar cea minima de 10...11 grade. Joi, vremea se va mentine deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare la amiaza cand probabilitatea pentru ploi de scurta durata, descarcari electrice si intesificari ale vantului va fi in crestere. Temperatura maxima va fi de 25...26 de grade.