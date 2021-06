Cumplit in Maramures! O mama si-a ucis cei doi copii in varsta de 4 luni si, respectiv, 2 ani

O femeie din localitatea Rusor, judetul Maramures, si-a ucis miercuri, 2 iunie, ambii copii. Unul dintre ei avea 2 ani, iar celalalt doar 4 luni.

Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a fost sesizat prin apel Sistemul National Unic Apeluri de Urgenta 112 de catre un barbat, in data de 2 iunie, despre faptul ca in satul Rusor, localitatea Copalnic Manastur, doi copii prezinta probleme respiratorii severe.

"In urma deplasarii la fata locului a politistilor din cadrul Sectiei 7 Suciu de Sus, s-a constatat faptul ca doi copii minori, in varsta de un an si noua luni, respectiv in varsta de 4 luni, in ciuda manevrelor specifice de resuscitare efectuate de personalul medical, au decedat. La fata locului se deplaseaza o echipa complexa de cercetare, care va efectua activitati in vedere lamuriria tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures", a declarat Ionela Cozma, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures.

Anchetatorii trebuie sa stabileasca daca avem de a face cu o crima sau un simplu accident. Se sta de vorba cu mama celor doi copii pentru a se vedea ce s-a intamplat. Declaratii li se vor lua si vecinilor, dar si tuturor celor care ar putea avea informatii despre ceea ce s-a intamplat in acest caz care cutremura Maramuresul. Femeia a fost preluata de politie, urmand sa fie dusa la spitalul din Sighetul Marmatiei pentru expertiza de specialitate. Politistii investigheaza cazul.