Curtea Supremă din New York a decis ca toți angajații concediați pentru că nu au fost vaccinați să fie repuși în funcție cu plata retroactivă

Un judecător de la Curtea Supremă din New York a ordonat ca toți angajații municipalității care au fost concediați pentru că au refuzat să se conformeze unui mandat de vaccinare Covid, să fie reintegrați în funcție cu plata retroactivă.

"Este timpul ca orașul New York să facă ceea ce este corect și echitabil", a declarat judecătorul Porzio. Luni, instanța a constatat că "a fi vaccinat nu împiedică o persoană să contracteze sau să transmită COVID-19". Aproximativ 1.700 de angajați au fost concediați pentru că nu au fost vaccinați la începutul acestui an, după ce orașul a adoptat un mandat de vaccinare sub conducerea fostului primar Bill de Blasio.

La începutul acestui an, primarul orașului New York, Eric Adams, a afirmat că administrația sa nu va reangaja angajații care au fost concediați din cauza statutului lor de vaccinare. Mulți dintre cei concediați erau ofițeri de poliție și pompieri.

Președintele Asociației pompierilor în uniformă din FDNY, Andrew Ansbro, și președintele Asociației ofițerilor de pompieri în uniformă din FDNY, locotenentul James McCarthy, l-au condamnat pe Adams la începutul acestui an, după ce primarul a permis o excepție de la mandatul de vaccinare pentru sportivi și artiști, chiar dacă pompierii erau în continuare concediați din cauza statutului lor. Cei doi au cerut orașului să extindă excepția la toți newyorkezii.

"Suntem aici pentru a spune că susținem revocarea mandatului de vaccinare pe care primarul a anunțat-o joi", a declarat McCarthy. "Credem că ar trebui să fie extinsă și ea. Susținem revocarea mandatului pentru sportivii și artiștii care lucrează în New York. Credem că persoanelor care lucrează pentru New York City ar trebui să li se relocalizeze mandatul și pentru ei".

"Dacă aveți de gând să eliminați mandatul de vaccinare pentru anumite persoane din oraș, trebuie să îl eliminați pentru toată lumea din oraș", a spus Ansbro. "Dacă aveți de gând să urmați știința, știința vă va spune că nu există niciun pericol în acest moment, iar lăsarea în șomaj a sute de pompieri, ofițeri de poliție și alți lucrători din domeniul situațiilor de urgență nu este în cel mai bun interes al orașului. Nu este sigur."