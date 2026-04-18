Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped

Oamenii de știință anunță că au găsit primul strămoș uman care a mers în poziție verticală. Un femur fosilizat atribuit speciei de homind Graecopithecus freybergi, descoperit în februarie 2026 în Balcani (pe teritoriul de astazi al Bulgariei), oferă indicii noi despre cum strămoșii umani au început tranziția către mersul biped. In plus, descoperirea demonstrează că leaganul civilizatiei nu este in Africa, asa cum s-a crezut pana acum, ci in zona Balcanilor, atat la sud - mai ales -, cat si la nord de Dunăre.

Morfologia osului Graecopithecus freybergi arată că trecerea de la mersul pe patru picioare la mersul pe două a început cu cel puțin 7,2 milioane de ani în urmă. Hominizii ar fi putut începe să meargă pe două picioare atunci când resursele din copaci au devenit rare, iar ei aveau nevoie fie să vâneze, fie să evite să fie vânați. Conform teoriei evoluției, din hominizi se trage homo erectus, apoi homo sapiens si se ajunge la omul modern (sapiens-sapiens). Numai ca, iata, inainte de homo erectus descoperit in Africa a existat un hominid din Balcani care se deplasa in pozitie verticală, asa ca linia ancestrală e mai veche decat s-a crezut.

Progresele evoluționare nu sunt întotdeauna evidente, dar semne subtile ale unei salturi majore au apărut recent din camerele din spate ale Muzeului Național de Istorie Naturală al Academiei Bulgare de Științe din Sofia, Bulgaria. Acolo, un femur fosilizat a fost identificat ca aparținând unui hominin de 7,2 milioane de ani, descoperit inițial în 2016 pe situl arheologic Azmaka din sudul Bulgariei. Osul a fost recent supus unei analize atente care a dezvăluit că cel mai probabil aparținea speciei Graecopithecus freybergi, ceea ce l-ar face chiar mai vechi decât iconicul Australopithecus Lucy.

Au fost găsite doar două fosile aparținând lui Graecopithecus-o mandibulă descoperită în 1944 lângă Atena, Grecia, și un dinte descoperit în Bulgaria în 2012. Aceste fosile au oferit suficiente dovezi pentru a concluziona că Graecopithecus era un hominin, dar nu neapărat unul pre-uman. A apărut însă femurul din Azmaka și integrarea acestuia într-un schelet mai mare. În mod crucial, având un schelet complet (sau aproape complet) ar fi fost posibil să se vadă dacă brațele erau necesare pentru mers sau dacă individul ar fi putut să se bazeze exclusiv pe picioare, pentru a determina dacă Graecopithecus era capabil să meargă în poziție verticală.

Hominidul Azmaka reprezintă un candidat pentru forma ancestrală a comportamentului pozițional din care a evoluat bipedalismul documentat la hominizii ulteriori. Femurul Azmaka lipsește de multe dintre trăsăturile specializate ale patrupedelor arboricole." În același timp, combinația caracteristicilor locomotorii ale acestui femur indică un repertoriu locomotor complex.

Hominizii nu au coborât pur și simplu din copaci într-o zi și au devenit bipedali. Procesul de a se baza mai puțin uniform pe toate cele patru membre și mai mult pe cele două inferioare a evoluat de-a lungul milioanelor de ani. Specimene ușor mai tinere ale genurilor hominizi Sahelanthropus și Orrorin au ridicat anterior suspiciuni că tranziția la bipedalism a început acum între șase și șapte milioane de ani, dar Graecopithecus, mai vechi, ar putea împinge această cronologie și mai înapoi.

Dovezile fosile ale Graecopithecus sugerează, de asemenea, că primii hominizi ar fi putut dezvolta bipedalismul după ce au migrat departe de savana africană și că fosilele similare de hominizi găsite în Africa ar putea reprezenta linii evolutive ulterioare care deja mergeau pe două picioare înainte de a se întoarce. Cercetătorii ipotezează că acest întoarcere în Africa ar fi putut fi cauzată de răcirea temperaturilor pliocene care au determinat hominizii bipedali timpurii să se îndrepte spre sud.

Bulgaria preistorică era de asemenea o savană unde copacii erau rari, ceea ce sugerează că Graecopithecus nu ar fi petrecut majoritatea timpului în copaci. Asta nu înseamnă neapărat că acești hominizi nu erau capabili să se cațere, și nu există suficiente dovezi pentru a determina cât timp petreceau pe sol. Dar se pare că este clar că multe caracteristici morfologice ale femurului Azmaka - se crede că provenea de la o femelă care cântărea aproximativ cincizeci de kilograme - erau asociate cu mersul pe jos.

Acestea includ grosimea cortexului osos (stratul exterior) și un gât alungit poziționat în sus între diafiza și capul femurului. Lungimea gâtului femural este asociată atât cu mobilitatea articulației șoldului, cât și cu procesul de îndepărtare a mușchilor gluteali de corp, așa cum se întâmplă în mersul biped. O altă caracteristică distinctivă este colecția de proiecții osoase care ar fi fost atașate de mușchii gluteali. Acestea s-au dovedit a se proiecta mai puțin dramatic la hominizi decât la urangutani sau maimuțe care se cațără în principal în copaci, iar femurul Azmaka este consistent cu acest model.

Și axul său drept se deosebește de cel al maimuțelor și al marilor maimuțe. Cel mai important, însă, este că femurul nu are adaptări specializate pentru că climbing, în ciuda faptului că prezintă unele trăsături care arată ecouri ale cvadrupedismului din care homininii ar evolua în cele din urmă. Expertii au fost deosebit de surprinsi de cât de multă morfologie a osului era asociată cu trăsături indicative ale bipedalismului. Ei cred că hominizii ar fi putut gravita spre bipedalism pentru a vâna.

Dovezile arată destul de clar că mersul constant biped a apărut in Balcani

Mersul pe două picioare a fost mult timp considerat un moment de cotitură în evoluția umană și una dintre cele mai definitorii caracteristici ale noastre. Până acum, cercetătorii au presupus că primii oameni au apărut în Africa și că bipedalismul s-a dezvoltat acolo acum aproximativ 6 milioane de ani. Cu toate acestea, o echipă internațională de cercetători afirmă că un femur fosil recent descoperit în Bulgaria ar putea rescrie istoria originilor umane.

Experții de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria, Universitatea Aristotel din Tesalonic în Grecia, Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleoambientul de la Universitatea din Tübingen în Germania și Universitatea din Toronto în Canada spun că femurul prezintă trăsături inconfundabile ale unui biped, un strămoș uman care mergea în poziție verticală mai devreme decât se știa anterior - cu mai mult de 7 milioane de ani în urmă.

Fosila, care provine de la situl de excavație Azmaka, lângă orașul Chirpan din Câmpia Tracică Superioară, a fost descrisă săptămâna aceasta într-un articol publicat în revista Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. „La 7,2 milioane de ani vechime, acest strămoș, pe care îl clasificăm ca aparținând genului Graecopithecus, ar putea fi cel mai vechi uman cunoscut", spune profesorul David Begun de la Universitatea din Toronto.

Posesoarea femurului a trăit lângă un râu într-un peisaj de savană similar cu cel din estul Africii de astăzi. „O serie de caracteristici morfologice externe și interne, cum ar fi gâtul alungit și orientat în sus între diafiza și capul femurului, punctele speciale de atașare pentru mușchii gluteali și grosimea stratului exterior de os, prezintă similitudini cu strămoșii umani fosili bipedali și cu oamenii moderni", spune profesorul Nikolai Spassov de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria.

Schimbările climatice au determinat dispersia

„Știm că schimbările climatice la scară largă din estul Mediteranei și vestul Asiei au dus la apariția periodică a unor semi-deșerturi și deșerturi extinse acum opt până la șase milioane de ani. Acest lucru a declanșat mai multe valuri de dispersie a mamiferelor eurasiatice către Africa și a pus bazele faunei actuale de mamifere din savanele africane," spune profesorul Madelaine Böhme de la Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleoambianță de la Universitatea din Tübingen.

Autorii studiului cred că și maimuțele mari s-au răspândit spre sud. Adică și strămoșii cimpanzeilor, gorilelor și oamenilor s-au divizat deja în Europa și aceste valuri de dispersare au fost un motiv pentru izolarea genetică a liniilor lor. Este posibil ca Graecopithecus să se fi răspândit și din Balcani în Africa, unde, începând cu acum 6 milioane de ani, au apărut strămoșii timpurii ai oamenilor, cum ar fi genul Orrorin, urmați mai târziu de Australopithecus afarensis, al cărui reprezentant cel mai faimos este fosila cunoscută sub numele de Lucy.

