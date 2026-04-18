Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped
Postat la: 18.04.2026 |
Oamenii de știință anunță că au găsit primul strămoș uman care a mers în poziție verticală. Un femur fosilizat atribuit speciei de homind Graecopithecus freybergi, descoperit în februarie 2026 în Balcani (pe teritoriul de astazi al Bulgariei), oferă indicii noi despre cum strămoșii umani au început tranziția către mersul biped. In plus, descoperirea demonstrează că leaganul civilizatiei nu este in Africa, asa cum s-a crezut pana acum, ci in zona Balcanilor, atat la sud - mai ales -, cat si la nord de Dunăre.
Morfologia osului Graecopithecus freybergi arată că trecerea de la mersul pe patru picioare la mersul pe două a început cu cel puțin 7,2 milioane de ani în urmă. Hominizii ar fi putut începe să meargă pe două picioare atunci când resursele din copaci au devenit rare, iar ei aveau nevoie fie să vâneze, fie să evite să fie vânați. Conform teoriei evoluției, din hominizi se trage homo erectus, apoi homo sapiens si se ajunge la omul modern (sapiens-sapiens). Numai ca, iata, inainte de homo erectus descoperit in Africa a existat un hominid din Balcani care se deplasa in pozitie verticală, asa ca linia ancestrală e mai veche decat s-a crezut.
Progresele evoluționare nu sunt întotdeauna evidente, dar semne subtile ale unei salturi majore au apărut recent din camerele din spate ale Muzeului Național de Istorie Naturală al Academiei Bulgare de Științe din Sofia, Bulgaria. Acolo, un femur fosilizat a fost identificat ca aparținând unui hominin de 7,2 milioane de ani, descoperit inițial în 2016 pe situl arheologic Azmaka din sudul Bulgariei. Osul a fost recent supus unei analize atente care a dezvăluit că cel mai probabil aparținea speciei Graecopithecus freybergi, ceea ce l-ar face chiar mai vechi decât iconicul Australopithecus Lucy.
Au fost găsite doar două fosile aparținând lui Graecopithecus-o mandibulă descoperită în 1944 lângă Atena, Grecia, și un dinte descoperit în Bulgaria în 2012. Aceste fosile au oferit suficiente dovezi pentru a concluziona că Graecopithecus era un hominin, dar nu neapărat unul pre-uman. A apărut însă femurul din Azmaka și integrarea acestuia într-un schelet mai mare. În mod crucial, având un schelet complet (sau aproape complet) ar fi fost posibil să se vadă dacă brațele erau necesare pentru mers sau dacă individul ar fi putut să se bazeze exclusiv pe picioare, pentru a determina dacă Graecopithecus era capabil să meargă în poziție verticală.
Hominidul Azmaka reprezintă un candidat pentru forma ancestrală a comportamentului pozițional din care a evoluat bipedalismul documentat la hominizii ulteriori. Femurul Azmaka lipsește de multe dintre trăsăturile specializate ale patrupedelor arboricole." În același timp, combinația caracteristicilor locomotorii ale acestui femur indică un repertoriu locomotor complex.
Hominizii nu au coborât pur și simplu din copaci într-o zi și au devenit bipedali. Procesul de a se baza mai puțin uniform pe toate cele patru membre și mai mult pe cele două inferioare a evoluat de-a lungul milioanelor de ani. Specimene ușor mai tinere ale genurilor hominizi Sahelanthropus și Orrorin au ridicat anterior suspiciuni că tranziția la bipedalism a început acum între șase și șapte milioane de ani, dar Graecopithecus, mai vechi, ar putea împinge această cronologie și mai înapoi.
Dovezile fosile ale Graecopithecus sugerează, de asemenea, că primii hominizi ar fi putut dezvolta bipedalismul după ce au migrat departe de savana africană și că fosilele similare de hominizi găsite în Africa ar putea reprezenta linii evolutive ulterioare care deja mergeau pe două picioare înainte de a se întoarce. Cercetătorii ipotezează că acest întoarcere în Africa ar fi putut fi cauzată de răcirea temperaturilor pliocene care au determinat hominizii bipedali timpurii să se îndrepte spre sud.
Bulgaria preistorică era de asemenea o savană unde copacii erau rari, ceea ce sugerează că Graecopithecus nu ar fi petrecut majoritatea timpului în copaci. Asta nu înseamnă neapărat că acești hominizi nu erau capabili să se cațere, și nu există suficiente dovezi pentru a determina cât timp petreceau pe sol. Dar se pare că este clar că multe caracteristici morfologice ale femurului Azmaka - se crede că provenea de la o femelă care cântărea aproximativ cincizeci de kilograme - erau asociate cu mersul pe jos.
Acestea includ grosimea cortexului osos (stratul exterior) și un gât alungit poziționat în sus între diafiza și capul femurului. Lungimea gâtului femural este asociată atât cu mobilitatea articulației șoldului, cât și cu procesul de îndepărtare a mușchilor gluteali de corp, așa cum se întâmplă în mersul biped. O altă caracteristică distinctivă este colecția de proiecții osoase care ar fi fost atașate de mușchii gluteali. Acestea s-au dovedit a se proiecta mai puțin dramatic la hominizi decât la urangutani sau maimuțe care se cațără în principal în copaci, iar femurul Azmaka este consistent cu acest model.
Și axul său drept se deosebește de cel al maimuțelor și al marilor maimuțe. Cel mai important, însă, este că femurul nu are adaptări specializate pentru că climbing, în ciuda faptului că prezintă unele trăsături care arată ecouri ale cvadrupedismului din care homininii ar evolua în cele din urmă. Expertii au fost deosebit de surprinsi de cât de multă morfologie a osului era asociată cu trăsături indicative ale bipedalismului. Ei cred că hominizii ar fi putut gravita spre bipedalism pentru a vâna.
Dovezile arată destul de clar că mersul constant biped a apărut in Balcani
Mersul pe două picioare a fost mult timp considerat un moment de cotitură în evoluția umană și una dintre cele mai definitorii caracteristici ale noastre. Până acum, cercetătorii au presupus că primii oameni au apărut în Africa și că bipedalismul s-a dezvoltat acolo acum aproximativ 6 milioane de ani. Cu toate acestea, o echipă internațională de cercetători afirmă că un femur fosil recent descoperit în Bulgaria ar putea rescrie istoria originilor umane.
Experții de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria, Universitatea Aristotel din Tesalonic în Grecia, Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleoambientul de la Universitatea din Tübingen în Germania și Universitatea din Toronto în Canada spun că femurul prezintă trăsături inconfundabile ale unui biped, un strămoș uman care mergea în poziție verticală mai devreme decât se știa anterior - cu mai mult de 7 milioane de ani în urmă.
Fosila, care provine de la situl de excavație Azmaka, lângă orașul Chirpan din Câmpia Tracică Superioară, a fost descrisă săptămâna aceasta într-un articol publicat în revista Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. „La 7,2 milioane de ani vechime, acest strămoș, pe care îl clasificăm ca aparținând genului Graecopithecus, ar putea fi cel mai vechi uman cunoscut", spune profesorul David Begun de la Universitatea din Toronto.
Posesoarea femurului a trăit lângă un râu într-un peisaj de savană similar cu cel din estul Africii de astăzi. „O serie de caracteristici morfologice externe și interne, cum ar fi gâtul alungit și orientat în sus între diafiza și capul femurului, punctele speciale de atașare pentru mușchii gluteali și grosimea stratului exterior de os, prezintă similitudini cu strămoșii umani fosili bipedali și cu oamenii moderni", spune profesorul Nikolai Spassov de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Bulgaria.
Schimbările climatice au determinat dispersia
„Știm că schimbările climatice la scară largă din estul Mediteranei și vestul Asiei au dus la apariția periodică a unor semi-deșerturi și deșerturi extinse acum opt până la șase milioane de ani. Acest lucru a declanșat mai multe valuri de dispersie a mamiferelor eurasiatice către Africa și a pus bazele faunei actuale de mamifere din savanele africane," spune profesorul Madelaine Böhme de la Centrul Senckenberg pentru Evoluția Umană și Paleoambianță de la Universitatea din Tübingen.
Autorii studiului cred că și maimuțele mari s-au răspândit spre sud. Adică și strămoșii cimpanzeilor, gorilelor și oamenilor s-au divizat deja în Europa și aceste valuri de dispersare au fost un motiv pentru izolarea genetică a liniilor lor. Este posibil ca Graecopithecus să se fi răspândit și din Balcani în Africa, unde, începând cu acum 6 milioane de ani, au apărut strămoșii timpurii ai oamenilor, cum ar fi genul Orrorin, urmați mai târziu de Australopithecus afarensis, al cărui reprezentant cel mai faimos este fosila cunoscută sub numele de Lucy.
Documentare Video AICI.
-
Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU
O operațiune internaționala de amploare a scos la iveala o vulnerabilitate ignorata ani la rand. Mai exact, faptul ca di ...
-
Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran. Să vedem dacă și-n România scade pana la nivelul lunii februarie 2026
Anunțul privind redeschiderea Stramtorii Ormuz a avut ca efect imediat scaderea prețului petrolului cu aproape 10 procen ...
-
A fost descoperit "Cimitirul" Cartelurilor mexicane - locul unde au disparut 130.000 de oamenii despre care nimeni nu mai știe nimic
Grupurile de cautare a persoanelor disparute din Mexic au anuntat vineri descoperirea a peste 1.000 de fragmente osoase ...
-
Tragica soartă a prințesei Sara, soția fără chip a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman
Prințesa Sara bint Mashour Al Saud este soția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de f ...
-
Imediat după ce s-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump anunță o întâlnire "specială și, posibil, istorică" cu Xi Jinping
Donald Trump a declarat pe retelele de socializare ca liderul chinez Xi Jinping este „foarte multumit" ca stramtoa ...
-
Orașul european care riscă să dispară sub ape. Scenariul extrem: relocarea completă
Veneția, inclusa in patrimoniul UNESCO, se confrunta de peste un secol cu episoade de inundații din ce in ce mai severe. ...
-
A fost deschisă Strâmtoarea Ormuz. Iran anunță oficial că "se va circula pe rutele deja stabilite"
Veste buna pentru economia mondiala și traficul maritim: Iranul a decis sa ridice restricțiile din Stramtoarea Ormuz. An ...
-
De acum poți să bagi in tine cât vrei: S-a găsit hormonul care inversează obezitatea fără efecte adverse. Medicamentele GLP-1 devin istorie!
Un hormon numit FGF21 poate combate obezitatea prin activarea unui circuit cerebral recent identificat, legat de metabol ...
-
Robert F. Kennedy, secretarul sănătății din SUA: „Am tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați sunt unii dintre membrii familiei mele"
Robert F. Kennedy Jr. ar fi taiat penisul unui raton ucis pe șosea, conform unei noi carți despre secretarul Departament ...
-
Grindeanu despre Bolojan la întâlnirea scretă a pesediștilor: „Suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon" SURSE
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, 17 aprilie, noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, in cadru ...
-
Un asteroid cât un autobuz cu două etaje a fost observat abia abia cu 72 de ore înainte să treacă pe lângă Pământ: "Pur și simplu nu l-am văzut!"
Un autobuz urban cu doua etaje, de aproximativ 16 metri lungime, ar fi reprezentarea exacta a dimensiunii asteroidului 2 ...
-
Bolojan e prost și pentru FMI. Instituția critică fix măsura luată de premierul României în scandalul prețului carburanților
Fondul Monetar International (FMI) critica masurile luate de premierul Ilie Bolojan in scandalul prețului carburanților, ...
-
Tânărul care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan e cercetat de polițiștii din județul Timiș
IPJ Timiș a anunțat, vineri, ca un tanar care strangea fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan este cercetat de autori ...
-
Evoluția jocului de blackjack: De la cazinouri tradiționale la mediul digital
Blackjack este unul dintre cele mai vechi jocuri de carți disponibile inca in cazinouri terestre și online. Cunoscut pen ...
-
Ce se întâmplă dacă organismul respinge unul din cele 4 implanturi, pierd toată lucrarea? Află cum medicina modernă gestionează corect stabilitatea noului tău zâmbet în 2026
Zambetul este primul lucru pe care il oferim celor din jur. Iar atunci cand acesta devine complet, schimbarea nu ține do ...
-
De ce blocada petrolieră a SUA poate pune capăt industriei trabucurilor în întreaga lume
La doar cațiva pași de agitația din Havana Veche, Esteban García sta cu mainile in san intr-un magazin de trabucu ...
-
Cum se amuza Elisabeta a II-a de Melania Trump. Reginei îi plăcea să facă imitații în spatele ușilor închise
Întalnirea oficiala dintre Donald Trump, Prima Doamna Melania Trump și Regina Elisabeta a II-a a avut loc pentru a ...
-
Piatra de 2.700 de ani care poate declanșa un război crâncen între Israel și Turcia
În spatele zidurilor groase ale Muzeului de Arheologie se afla un obiect care provoaca insomnii diplomaților de la ...
-
Memoria umană este stocată în stări cuantice la nivelul neuronilor individuali care sunt legați la un câmp informațional
Oamenii de știința au descoperit recent ca amintirile pe termen lung sunt codificate fizic ca stari cuantice coerente in ...
-
Șeful de la FEMA din SUA revine și confirmă încă o dată că s-a teleportat la un Waffle House la 50 de mile: "Nu este distractiv", a spus Gregg Phillips
Gregg Phillips, devenit oficial de rang inalt la Agenția Federala pentru Managementul Situațiilor de Urgența din SUA (Fe ...
-
Europa introduce „buletinul digital" pentru social media: Aplicația UE de verificare a vârstei este gata
Comisia Europeana accelereaza eforturile de protejare a minorilor in mediul digital, anunțand finalizarea unei aplicații ...
-
Anunțul surpriză al șefului FIFA: Iranul „vine cu siguranță" la Cupa Mondială din SUA
Șeful FIFA a facut un anunț neașteptat Iranul „vine cu siguranța" la Cupa Mondiala din SUA, a spus acesta. Partici ...
-
Previziunile profesorului John Mearsheimer privind războiul din Iran
Operațiunea americano-israeliana impotriva Iranului s-a transformat intr-un razboi de uzura pe care Statele Unite nu il ...
-
Fondatorul Telegram acuză WhatsApp: "Citește mesajele utilizatorilor și partajează datele cu terțe părți"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a susținut ca WhatsApp, deținuta de Meta, citește mesajele utilizatorilor și partajeaz ...
-
Războiul din Iran a costat deja europenii 22 miliarde euro. Comisia Europeană propune închiderea clădirilor publice și o zi de muncă la distanță
Comisia Europeana propune o zi de munca la distanța și reducerea costurilor transportului in comun pentru a atenua efect ...
-
YouTube a închis un canal pro iranian care îl batjocorea pe Donald Trump, folosind clipuri create cu inteligența artificială
YouTube a inchis un canal de propaganda iraniana, care folosea videoclipuri animate generate cu inteligența artificiala ...
-
Kremlinul susține că SUA au refuzat oferta Rusiei de a prelua uraniul îmbogățit al Iranului
Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat miercuri ca Statele Unite au respins o propunere a Rusiei de a transfera ...
-
Criza globală - Peste 80 de instalații energetice, lovite în războiul din Orientul Mijlociu: Pagube estimate la 58 de miliarde dolari
Razboiul din Orientul Mijlociu a provocat pagube estimate de pana la 58 de miliarde de dolari in infrastructura energeti ...
-
Descoperire spectaculoasă: Cometa interstelară 3I/ATLAS împrăştie apă în spațiu cât pentru 70 de bazine olimpice în fiecare zi
Cometa interstelara 3I/ATLAS imprastie in spatiu o cantitate suficienta de apa pentru a umple 70 de bazine olimpice in f ...
-
Tulburările economice vor lovi Europa începând cu luna mai. Impactul va fi devastator și nu se va imbunatati pana la finele anului
Reducerea livrarilor de combustibili in urma razboiului din Orientul Mijlociu va fi resimtita de luna viitoare in Europa ...
