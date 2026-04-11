Daniel Nemes - cercetatorul care a inventat Energy Vison - un dispozitiv care surprinde entitati din alte dimensiuni

În lumea paranormală, spaniolul Daniel Nemes este aproape o legendă. Mulți spun că a reușit să facă ceea ce nimeni nu făcuse înainte: crearea unui dispozitiv capabil să capteze entități interdimensionale.

Invenția cercetătorului, numită Energy Vision, ar fi făcut posibilă fotografierea unor forme, siluete și fețe neumane din alte fotografii ale realității. Unii susţin că munca lui a fost deranjantă, că imaginile sale circulau prea mult și că i s-a cerut să tacă.

Alții cred că a dispărut în mod deliberat pentru a evita presiunea, deoarece camera lui a deschis o uşă către ceva ce poate nu suntem gata să înţelegem.

El a susținut în 2017 că a surprins peste 1.000 de fotografii, utilizând adesea lumina infraroșie și tehnici concepute pentru captarea spectrelor de lumină invizibile.

În forumuri și comunități, mulți spun că Nemes a dovedit că lumea noastră nu se limitează la ceea ce vede ochiul. Că alte entități coexistă cu noi și că știința oficială știe acest lucru de mult timp.

Poate realitatea nu este ceea ce ni s-a spus. Poate Daniel Nemes a demonstrat asta iar tăcerea care a urmat spune mai mult decât orice imagine. Foarte interesant e ca aceste entitati seamana cu cele descrise de persoane sub influenta DMT.

