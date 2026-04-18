De neînchipuit pentru Rusia: Marii influenceri ruși din diaspora au rupt tăcerea și îl critică dur pe Vladimir Putin
Postat la: 18.04.2026 |
Mai mulţi influenceri ruşi cunoscuţi pentru conţinut de lifestyle şi frumuseţe au criticat public politicile preşedintelui Vladimir Putin, într-o reacţie neobişnuită într-o societate în care criticile directe la adresa Kremlinului sunt rare.
Viktoria Bonya, influenceră de beauty cunoscută pentru sfaturi de machiaj şi stil de viaţă, i-a adresat un mesaj direct lui Putin într-o postare pe Instagram. "Vladimir Vladimirovici, oamenii se tem de dumneavoastră", a scris ea. "Bloggerii se tem de dumneavoastră, artiştii se tem de dumneavoastră, guvernatorii se tem de dumneavoastră. Şi dumneavoastră sunteţi preşedintele ţării noastre", a continuat Bonya.
Deşi a spus că îl susţine pe liderul rus, ea a enumerat o serie de probleme din Rusia, inclusiv reacţia lentă a autorităţilor la inundaţiile din Daghestan, gestionarea controversată a sacrificării animalelor în Siberia şi restricţiile tot mai severe asupra reţelelor sociale, care, potrivit ei, îi împiedică pe oameni să comunice cu cei apropiaţi. Videoclipul publicat de Bonya, care locuieşte în prezent în Monaco şi deţine propria linie de cosmetice, a adunat aproximativ 26 de milioane de vizualizări şi peste 75.000 de comentarii, multe dintre ele lăudând curajul influencerei.
O altă influenceră rusă populară, cunoscută sub numele Aiza şi stabilită şi ea în străinătate, a susţinut mesajul acesteia într-un videoclip publicat pe Instagram. Ea a avertizat că restricţiile recente asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram ar putea lovi puternic economia rusă şi a criticat taxele ridicate şi inegalităţile sociale. Ulterior, videoclipul a fost şters. Criticile apar într-un moment în care sondaje recente indică o scădere a sprijinului pentru Putin, pe fondul restricţiilor tot mai stricte asupra internetului şi al dificultăţilor economice resimţite de populaţie în contextul războiului prelungit din Ucraina.
Restricţiile asupra internetului s-au intensificat în Rusia începând din primăvară. Au fost înregistrate întreruperi repetate ale internetului mobil, inclusiv în marile oraşe Moscova şi Sankt Petersburg, precum şi limitări ale accesului la Telegram şi măsuri împotriva serviciilor VPN, utilizate frecvent pentru a ocoli blocarea unor site-uri. Autorităţile au explicat că întreruperile internetului mobil sunt măsuri de securitate menite să contracareze metode tot mai sofisticate de atac atribuite Ucrainei, promiţând că serviciile vor reveni la normal atunci când situaţia de securitate o va permite.
Restricţiile asupra Telegram au afectat în mod special influencerii şi creatorii de conţinut online. Aceştia îşi pierduseră deja o parte din venituri după ce, în septembrie, a intrat în vigoare o lege care interzice rezidenţilor ruşi să facă publicitate pe platforme considerate "indezirabile" sau blocate de stat. Instagram, blocat oficial în 2022, este în continuare utilizat de mulţi ruşi prin intermediul VPN-urilor.
În martie, bloggeriţa Liza Moka a publicat un mesaj video emoţionant către cei aproximativ 900.000 de urmăritori ai săi, în care a criticat restricţiile asupra internetului. Ea a spus că locuieşte într-o zonă rurală şi că singura modalitate prin care poate lucra sau prin care copiii ei pot studia este online. Un alt utilizator Instagram, Artyom, în vârstă de 19 ani, a publicat la începutul lunii martie un videoclip în care s-a declarat şocat de faptul că Rusia nu doar că a blocat reţelele sociale, ci interzice şi utilizarea cuvintelor englezeşti în publicitate.
Criticile nu vin doar din partea influenţerilor. Unele articole din presa rusă au comparat întreruperile internetului cu interdicţiile impuse în perioada lui Stalin asupra anumitor domenii de cercetare. Politologul Ekaterina Schulmann, de la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, a declarat pentru CNN că restricţiile asupra internetului au declanşat mai multe reacţii publice deoarece sunt percepute ca o temă mai puţin politică, dar că schimbări subtile în atitudinea populaţiei au apărut încă din 2025, pe fondul războiului din Ucraina.
Potrivit acesteia, se conturează o majoritate tot mai mare de ruşi care ar prefera încetarea războiului, chiar dacă obiectivele declarate nu sunt atinse. Jurnalistul de investigaţie Andrei Soldatov a afirmat că oboseala provocată de război devine vizibilă chiar şi în rândul celor care susţin Kremlinul. În acelaşi timp, presiunea asupra bloggerilor continuă. În martie, bloggerul pro-Putin Ilya Remeslo a publicat pe Telegram un manifest în care a numit războiul din Ucraina "o fundătură" şi a cerut ca Putin să fie judecat. O zi mai târziu, presa a relatat că acesta a fost internat într-un spital psihiatric din Sankt Petersburg.
Reacţia Kremlinului la criticile recente a fost relativ rezervată. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a comentat videoclipul Victoriei Bonya, afirmând că acesta "abordează multe teme" şi că autorităţile lucrează separat la fiecare dintre ele. Experţii avertizează că ar putea urma noi măsuri restrictive, mai ales în contextul scăderii popularităţii lui Putin, care ar fi pierdut peste şapte puncte procentuale în sondajele realizate anul acesta de institutul rus VCIOM. Politologii consideră că stabilitatea regimului va depinde de modul în care populaţia percepe situaţia actuală, dacă restricţiile şi dificultăţile economice sunt văzute ca o normalitate sau ca o situaţie temporară. "Preşedintele reprezintă status quo-ul. Dacă oamenilor le place această situaţie, îl aprobă. Dacă încep să nu mai fie mulţumiţi de status quo, atunci încep să nu îl mai placă nici pe el.", a spus Schulmann.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Conflictul dintre Donald Trump și Papă ia dimensiuni apocaliptice: nou schimb de replici halucinant
Un nou schimb de replici intre președintele american Donald Trump și liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, a ...
-
Neo-marxism extrem: O președintă de tribunal propune căsătoria pe perioadă determinată. Cum motivează această idee
Președinta Tribunalului Argeș, judecatoarea Cornelia Olteanu, vine cu o propunere inedita in ceea ce privește casatoria. ...
-
Mircea Dinescu are o primă reacție după ce casa lui de la Cetate s-a făcut scrum: "Voi renaște ca pasărea Phoenix"
Mircea Dinescu a reacționat pentru prima data dupa ce casa sa de la Cetate, județul Dolj, a fost distrusa intr-un incend ...
-
Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped
Oamenii de știința anunța ca au gasit primul stramoș uman care a mers in poziție verticala. Un femur fosilizat atribuit ...
-
Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU
O operațiune internaționala de amploare a scos la iveala o vulnerabilitate ignorata ani la rand. Mai exact, faptul ca di ...
-
Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran. Să vedem dacă și-n România scade pana la nivelul lunii februarie 2026
Anunțul privind redeschiderea Stramtorii Ormuz a avut ca efect imediat scaderea prețului petrolului cu aproape 10 procen ...
-
A fost descoperit "Cimitirul" Cartelurilor mexicane - locul unde au disparut 130.000 de oamenii despre care nimeni nu mai știe nimic
Grupurile de cautare a persoanelor disparute din Mexic au anuntat vineri descoperirea a peste 1.000 de fragmente osoase ...
-
Tragica soartă a prințesei Sara, soția fără chip a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman
Prințesa Sara bint Mashour Al Saud este soția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de f ...
-
Imediat după ce s-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump anunță o întâlnire "specială și, posibil, istorică" cu Xi Jinping
Donald Trump a declarat pe retelele de socializare ca liderul chinez Xi Jinping este „foarte multumit" ca stramtoa ...
-
Orașul european care riscă să dispară sub ape. Scenariul extrem: relocarea completă
Veneția, inclusa in patrimoniul UNESCO, se confrunta de peste un secol cu episoade de inundații din ce in ce mai severe. ...
-
A fost deschisă Strâmtoarea Ormuz. Iran anunță oficial că "se va circula pe rutele deja stabilite"
Veste buna pentru economia mondiala și traficul maritim: Iranul a decis sa ridice restricțiile din Stramtoarea Ormuz. An ...
-
De acum poți să bagi in tine cât vrei: S-a găsit hormonul care inversează obezitatea fără efecte adverse. Medicamentele GLP-1 devin istorie!
Un hormon numit FGF21 poate combate obezitatea prin activarea unui circuit cerebral recent identificat, legat de metabol ...
-
Robert F. Kennedy, secretarul sănătății din SUA: „Am tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați sunt unii dintre membrii familiei mele"
Robert F. Kennedy Jr. ar fi taiat penisul unui raton ucis pe șosea, conform unei noi carți despre secretarul Departament ...
-
Grindeanu despre Bolojan la întâlnirea scretă a pesediștilor: „Suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon" SURSE
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, 17 aprilie, noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, in cadru ...
-
Un asteroid cât un autobuz cu două etaje a fost observat abia abia cu 72 de ore înainte să treacă pe lângă Pământ: "Pur și simplu nu l-am văzut!"
Un autobuz urban cu doua etaje, de aproximativ 16 metri lungime, ar fi reprezentarea exacta a dimensiunii asteroidului 2 ...
-
Bolojan e prost și pentru FMI. Instituția critică fix măsura luată de premierul României în scandalul prețului carburanților
Fondul Monetar International (FMI) critica masurile luate de premierul Ilie Bolojan in scandalul prețului carburanților, ...
-
Tânărul care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan e cercetat de polițiștii din județul Timiș
IPJ Timiș a anunțat, vineri, ca un tanar care strangea fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan este cercetat de autori ...
-
Evoluția jocului de blackjack: De la cazinouri tradiționale la mediul digital
Blackjack este unul dintre cele mai vechi jocuri de carți disponibile inca in cazinouri terestre și online. Cunoscut pen ...
-
Ce se întâmplă dacă organismul respinge unul din cele 4 implanturi, pierd toată lucrarea? Află cum medicina modernă gestionează corect stabilitatea noului tău zâmbet în 2026
Zambetul este primul lucru pe care il oferim celor din jur. Iar atunci cand acesta devine complet, schimbarea nu ține do ...
-
De ce blocada petrolieră a SUA poate pune capăt industriei trabucurilor în întreaga lume
La doar cațiva pași de agitația din Havana Veche, Esteban García sta cu mainile in san intr-un magazin de trabucu ...
-
Cum se amuza Elisabeta a II-a de Melania Trump. Reginei îi plăcea să facă imitații în spatele ușilor închise
Întalnirea oficiala dintre Donald Trump, Prima Doamna Melania Trump și Regina Elisabeta a II-a a avut loc pentru a ...
-
Piatra de 2.700 de ani care poate declanșa un război crâncen între Israel și Turcia
În spatele zidurilor groase ale Muzeului de Arheologie se afla un obiect care provoaca insomnii diplomaților de la ...
-
Memoria umană este stocată în stări cuantice la nivelul neuronilor individuali care sunt legați la un câmp informațional
Oamenii de știința au descoperit recent ca amintirile pe termen lung sunt codificate fizic ca stari cuantice coerente in ...
-
Șeful de la FEMA din SUA revine și confirmă încă o dată că s-a teleportat la un Waffle House la 50 de mile: "Nu este distractiv", a spus Gregg Phillips
Gregg Phillips, devenit oficial de rang inalt la Agenția Federala pentru Managementul Situațiilor de Urgența din SUA (Fe ...
-
Europa introduce „buletinul digital" pentru social media: Aplicația UE de verificare a vârstei este gata
Comisia Europeana accelereaza eforturile de protejare a minorilor in mediul digital, anunțand finalizarea unei aplicații ...
-
Anunțul surpriză al șefului FIFA: Iranul „vine cu siguranță" la Cupa Mondială din SUA
Șeful FIFA a facut un anunț neașteptat Iranul „vine cu siguranța" la Cupa Mondiala din SUA, a spus acesta. Partici ...
-
Previziunile profesorului John Mearsheimer privind războiul din Iran
Operațiunea americano-israeliana impotriva Iranului s-a transformat intr-un razboi de uzura pe care Statele Unite nu il ...
-
Fondatorul Telegram acuză WhatsApp: "Citește mesajele utilizatorilor și partajează datele cu terțe părți"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a susținut ca WhatsApp, deținuta de Meta, citește mesajele utilizatorilor și partajeaz ...
-
Războiul din Iran a costat deja europenii 22 miliarde euro. Comisia Europeană propune închiderea clădirilor publice și o zi de muncă la distanță
Comisia Europeana propune o zi de munca la distanța și reducerea costurilor transportului in comun pentru a atenua efect ...
-
YouTube a închis un canal pro iranian care îl batjocorea pe Donald Trump, folosind clipuri create cu inteligența artificială
YouTube a inchis un canal de propaganda iraniana, care folosea videoclipuri animate generate cu inteligența artificiala ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu