Decizie de ultimă oră! DSP București va avea conducere militară

Ministerul Sănătății a decis ca Direcția de Sănătate Publică București să aibă o conducere militară. Astfel, generalul Ionel Oprea, ca deveni noul șef al DSP București.

Generalul Ionel Oprea este cel care a condus și Spitalul Județean Suceava în timpul stării de urgență, după apariția mai multor focare de coronavirus. Momentan nu se știe dacă actual manager al DSP București va fi demis sau nu. Decizia ministrul Sănătăți vine în contextul în care în ultima perioadă au fost reclamante diverse probleme în cadrul instituției. Astfel, până la remedierea situației, coordonarea activității Direcției de Sănătate Publică București va fi asigurată de general-medic Paul Oprea, care este și secretar de stat. De asemenea, ministrul Sănătății i-a solicitat continuarea evaluării activității acestei instituții, demarată de echipa condusă de directorul general Bogdan Nica.

În plus, Ministerul Sănătății a transmis că va continua și intensifica activitățile de identificare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul Programului Național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare. „Am introdus decontarea testelor RT-PCR în programul național în luna martie a acestui an. Am pornit de la 1 centru în care se prelucrau probele și, după o muncă susținută de aproape 5 luni, am ajuns la peste 130 de centre de testare evaluate și încluse în program. Dorim o creștere a numărului de puncte de testare și o intensificare a activităților. Există un buget de aproximativ 200 milioane de lei pentru decontarea testelor RT -PCR care va fi suplimentat dacă este necesar", a declarat ministrul Sănătății Nelu Tătaru.

Direcția de Sănătate Publică București beneficiază de fonduri în valoare de peste 50, 9 milioane de lei pentru decontarea testelor RT-PCR realizate în centrele acreditate din Capitală. „În ceea ce privește situația din București, Ministerul Sănătății a alocat Direcției de Sănătate Publică București peste 50, 9 milioane de lei pentru decontarea testelor RT-PCR realizare în centrele acreditate din Capitală. Pentru realizarea plăților este necesar ca reprezentanții DSPMB să solicite deschiderea liniei de finanțare.

Menționăm că, o primă solicitare de acest fel a fost înregistrată de MS la începutul acestei săptămâni pentru suma de 1,7 milioane de lei. Pentru această sumă au fost depuse documente justificative. Ieri, 6 august 2020 a mai fost depusă o nouă solicitare pentru suma de peste 8, 1 milioane de lei pentru care se așteaptă documentele justificative", se mai arată în comicatul Ministerului Sănătății.

Recent, Nelu Tătaru a anunțat că la Direcțiile de Sănătate Publică locale a fost detașat personal medical după ce în cursul serii de vineri, în urma unui experiment, s-a constatat că DSP-ul (București) răspunde la telefon cu foarte mare întârziere celor care au nevoie de îndrumări, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Sănătății a explicat și faptul că din cauza lipsei de personal de până acum de la nivelul DSP-urilor, anchetele epidemiologice nu se puteau face exact așa cum ar trebui, iar focarele erau monitorizate foarte greu.