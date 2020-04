Declarația halucinantă a unui ambasador "roșu": Nu președintele României dictează interesele politicii externe ale țării!

În ultimele zile mai mulți cetățeni români au rămas prinși în țări din Asia și nu s-au putut repatria, în virtutea restricțiilor impuse de pandemia de COVID -19. Aceștia au apelat pe rând la ambsadele României din zonă. Una din ambasadele asaltate a fost cea de la Hanoi!

Astfel ambasadorul încă în funcție, Emil Ghițulescu, despre care Ziuanews a relatat recent intr-un material de presa despre "Sobolanii rosii ai lui Mele" care a starnit numeroase reactii, a avut mai multe convorbiri telefonice, printre care și una, în 28 aprilie și, alta, o zi mai târziu, cu un cetățean român rămas izolat în Vietnam, dar și cu mai mulți alții rămași în Cambodgia.

În discuția din 28 aprilie cu cetățeanul - căruia o să-i spunem C.D. - ambasadorul "roșu" s-a arătat extrem de iritat că a fost deranjat telefonic la ambasadă. "Ce dom'le, eu am alte probleme aici, ce mă interesează ce faci dumneata în Vietnam și cum ajungi acasă?! Sună la Externe, eu am probleme mult mai mari în zonă!"

A doua zi, dupa o noua discutie cu Ghitulescu, cetățeanul român a contactat pe mail redacția noastră și ne-a relatat pe larg întreaga situație: "Eu sunt aici detașat în Vietnam, de la o mare companie și lucrez de mai mulți ani. Am vrut să știu când și cum pot ajunge acasă. Am avut o experineță total neplăcută cu dl ambasador Ghițulescu care s-a arătat foarte deranjat de faptul că l-am sunat. I-am zis că am sunat mai întâi la Consulat, dar că nu am găsit nici un consul acolo care să ne lămurească. Iar el mi-a raspuns că 'unele persoane iresponsabile din Externe au eliminat-o pe soția mea din Consulat'. Habar n-aveam că soția sa a fost consul acolo la Hanoi. Pe mine mă intresa ce poate face ambasada pentru noi. Nu știa absolut nimic, mi-a spus că va cere indicații din țară! Dar mi-a cerut un lucru ciudat: să-i fac o declarație de mulțumire către dânsul în scris și să o trimit pe mailul ambasadei, dacă vreau un rezultat pozitiv la cererea mea.", relateaza romanul care a cerut ajutor ambasadei din Hanoi.

"I-am spus ca nu am ce scrisoare de multumire sa-i fac pentru ca e treaba lui ca ambasador sa rezolve problema, nu sa-mi conditioneze rezolvarea, i-am zis ca ma adresez la MAE si fac o adresa si catre presedintele Iohannis. Cand a auzit asa ceva, s-a enervat si a urlat la mine: 'Ce domnule, ce nu înțelegi? Nu președintele României dictează interesele politicii externe ale țării! Asa a declarat, textual", sustine cetateanul roman care a cerut protectia anonimatului, deocamdata, dar care are inregistrarea ultimei convorbiri: "Ma intorc in tara pana la urma si o sa va pun la dispozitie inregistrarea convorbirii, cea de-a doua, pentru ca dupa ce a urlat la mine prima data m-am gandit sa inregistrez al doilea apel telefonic."