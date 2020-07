Deputatul "Mitraliera", Catalin Radulescu, amendat in benzinarie pentru ca nu a purtat masca si a jignit politistii

Deputatul Catalin Radulescu a fost amendat de politie pentru ca nu a purtat masca intr-o benzinarie si a devenit recalcitrant la vederea oamenilor legii.

"In data de 17.07.2020, politist din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a fost sesizat de catre un cetatean cu privire la faptul ca doua persoane, barbat si femeie, ce se aflau in interiorul unui spatiu comercial, nu poarta masca de protectie. Politistul s-a deplasat la locatie si a solicitat celor doua persoane sa isi fixeze corespunzator masca. Femeia s-a conformat solicitarii, dar barbatul a refuzat. La momentul in care i s-a adus la cunostinta ca va fi sanctionat contraventional a adresat cuvinte si expresii jignitoare.

Barbatul a fost sanctionat contraventional conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a transmit Politia Capitala intr-un comunicat de presa. Cel amendat este chiar deputatul PSD Catalin Radulescu, poreclit deputatul "Mitraliera", potrivit unor surse judiciare.