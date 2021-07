Descoperire remarcabila: Obiectul venit din alta lume detine secretele originii vietii pe Pamant

Oamenii de stiinta din Marea Britanie au declarat ca descoperirea recenta din orasul Gloucestershire a unui obiect venit din alta lume reprezinta pentru ei "un vis devenit realitate". Astfel, ei au constatat ca meteoritul este unul foarte rar, iar datarea lui cu 4,5 miliarde de ani in urma ar putea descifra secretele originii vietii pe Pamant.

Cercetarile preliminare asupra rocii spatiale arata ca aceasta provine de la inceputul formarii Sistemului nostru Solar. Meteoritul Winchcombe, care face parte din categoria chondrite carbonice, contine un material non-metalic care nu a suportat modificari in calatoria sa prin cosmos, scrie Sci Tech Daily. Obiectul din piatra este bogat in apa si materie organica, el pastrandu-si compozitia de la formarea Sistemului Solar, de acum 4,5 miliarde de ani. El a fost incredintat Muzeului de Istorie Naturala din Marea Britanie, care va investi in facilitati de curatare a acestuia, de cercetare si conservare.

"Suntem recunoscatori pentru finantarea oferita de Consiliul de Stiinta si Tehnologie din Marea Britanie. Roca Winchcombe este prima cadere a unui meteorit din Regatul Unit din ultimii 30 de ani si primul din categoria chondrite, care a fost recuperat vreodata aici", a declarat dr. Ashley King de la Muzeul de Istorie Naturala. Expertii sunt foarte incantati de aceasta descoperire unica. "A putea investiga meteoritul Winchcombe este un vis devenit realitate. Multi dintre noi ne-am petrecut intreaga cariera studiind acest tip de meteorit rar.

Pentru ca un meteorit din clasa chondrite sa cada in Marea Britanie si sa fie recuperat asa de repede, avand si o traiectorie cunoscuta, este un eveniment cu adevarat special si o oportunitate fantastica pentru comunitatea stiintifica din Marea Britanie", a spus dr. Luke Daly, de la Universitatea din Glasgow si conductor al Retelei de meteoriti din Regatul Unit.

"Studierea meteoritului la doar cateva saptamani dupa cadere, inainte de orice contaminare terestra, inseamna ca ne putem uita in timp, la ingredientele prezente la nasterea Sistemului Solar si vom afla cum s-a produs acest lucru, pentru a crea planete precum Pamantul", a afirmat dr. Queenie Chan de la Royal Holloway, Universitatea din Londra.