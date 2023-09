Detalii incendiare: Cum arată arsenalul de muniții găsit de anchetatori la tatăl lui Vlad Pascu

Tatăl lui Vlad Pascu, Mihai Pascu, avea un adevărat arsenal de muniții fără documente. Oamenii legii au făcut percheziții acasă la acesta pentru a strânge dovezi despre activitatea lui Vlad Pascu, însă s-au trezit nevoiți să deschidă un nou dosar penal! Asta pentru că tatăl lui Vlad Pascu poseda 76 de cartuse de vanatoare au gasit anchetatorii in momentul in care au perchezitionat locuinta din zona de nord a Capitalei in care statea Vlad Pascu.

I-au intocmit un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor tatalui sau, Mihai Pascu, si asta deoarece lui ii apartineau aceste cartuse de vanatoare. La un moment dat, acesta a fost inscris in evidentele autoritatilor ca vanator, a avut toate actele necesare. Intre timp insa, toate aceste acte au expirat, iar tatal lui Vlad Pascu - spun anchetatorii - nu a mai returnat acele elemente de munitie si din acest motiv i s-a intocmit acest dosar penal si a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Vorbim, de asemenea, si despre elemente de munitie descoperite si in locuinta lui Tudor Duma, cel considerat a fi principalul furnizor de droguri al lui Vlad Pascu. In locuinta acestuia au gasit anchetatorii alte 3 elemente de munitie. Este vorba despre cartuse pentru carabina, dar si un pistol de tip air soft cu mai multe incarcatoare pentru acesta.