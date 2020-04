Diferenţă uriaşă între raportările cadrelor medicale infectate cu Covid-19 și cifrele oficiale

Instititul Național de Sătătate Publică (INSP) a raportat, până marți, un număr de 1.031 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Cifrele de la Federația Sanitară arată un număr de cadre cu peste 700 mai mare.

Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară a numărat 1.727 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, față de 1.031 numărate de Institutul Național de Sănătate Publică. Cei de la Solidaritatea Sanitară spun că au centralizat numărul total al cadrelor medicale infectate cu ajutorul liderilor sindicali pe care îi au în fiecare unitate medicală, iar acolo unde nu există aceşti lideri primesc informaţii direct de la salariaţi. Federaţia verifică datele şi cu DSP-urile din ţară. Pe platforma covid.solidaritatea-sanitara.ro apare un număr de 1.727 de cadre sanitare infectate, în timp ce raportarea INSP arată 1.031 de cadre infectate.

„Avem DSP-uri care ne-au scris că ei nu ne vor furniza informaţii pentru că sunt împiedicaţi de Grupul de Comunicare Strategică, de Ordonanţele Militare. Ei nu au făcut publică metodologia, noi numărăm, şi am precizat public acest lucru, toate categoriile de salariaţi din sănătate, indiferent, ştim care sunt categoriile active, implicate în lupta anti-COVID, este vorba despre medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar, plus biologi implicaţi în analize, noi luăm în considerare toate categoriile de personal active în această perioadă. Noi am avut o discuţie cu cei din Ministerul Sănătăţii şi ne-au spus că, în principiu, Institutul Naţional de Sănătate Publică ia în considerare formularele de testare în care se menţionează că ar fi vorba despre angajaţi din sănătate, s-ar părea că acolo apar nişte diferenţe, că nu toate formularele sunt completate corect", spune Viorel Rotilă, managerul Federaţiei Solidaritatea Sanitară.

Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP spune că datele centralizate la nivel de Institut depind strict de cum face raportarea către DSP-uri fiecare unitate sanitară în parte. „Sursa de informare este diferenţa. Raportarea personalului medical, clasificat corespunzător, fără alte tipuri de persoane care lucrează în unitatea sanitară, este dependentă de acuratețea cu care fiecare spital informează Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia pe noi. Pe de o parte nu raportează că nu vrea să aibă focar, pe de altă parte noi nu deţinem această informaţie decât la bunăvoinţa DSP-ului", explică Adriana Pistol.