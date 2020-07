Din data de 3 august conturile Primariei Capitalei vor fi blocate in totalitate. Firea nu a platit cele 115 milioane de euro lui Constanda

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a primit o notificare potrivit careia pe 3 august vor fi blocate complet conturile Primariei Capitalei, daca nu va fi platita suma de 115 milioane de euro avocatilor familiei Constanda sau Primaria sa accepte darea in plata a unei suprafete de teren de 15.000 de metri patrati din Cartierul Francez.

Gabriela Firea mai are, pe langa acest blocaj financiar, doua probleme majore - transportul in comun si termoficarea. Primaria nu va mai putea face plati nici pentru domeniul medical, nici pentru domeniul social, nici pentru subventii la transportul public, la termoficare si nici in celelalte domenii de activitate.

"Avem aceasta mare problema cu o sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila. Am fost notificati ca daca nu se accepta darea in plata, in sensul aceasta suma de 115 milioane euro sa fie transformata intr-o suprafata de teren din cartierul francez, bineinteles dupa toate evaluarile ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania - n.r.), conform legii. Practic 15.000 de metri patrati din cartierul francez. Ori dam toti banii odata, ori dam aceasta suprafata de teren. Daca nu, pe 3 august se inchid conturile Primariei Capitalei.", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei de consiliu.

Ea a mai spus ca a fost informata ca unii consilieri generali nu vor sa voteze o decizie si sa provoace blocarea conturilor. "Sunt unii consilieri generali care, desi cunosc foarte bine situatia, unii dintre ei erau pe aici si in acei ani sau altii ii reprezinta pe cei care sunt responsabili de aceste fapte intamplate acum 15-16 ani, nu vor sa voteze. Macar sa stie toti bucurestenii in ce situatie ne aflam - 115 milioane euro pe care trebuie sa ii platim imediat sau sa acceptam darea in plata a unei suprafete de teren din cartierul francez", a conchis Gabriela Firea.