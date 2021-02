Directorul medical de la "Matei Balș" avertizează: "Ne este teamă că al treilea val va fi mai rău decât al doilea"

Accident extrem de grav produs sambata, 27 februarie, in Capitala, dupa ce o masina a intrat pe trotuar si a spulberat doua fetite. Una dintre copile, in varsta de 6 ani, a murit pe loc. Cea de-a doua fetita, in varsta de 15 ani, a murit in timp ce medicii incercau sa o resusciteze.