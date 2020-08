Donald Trump spune ca "va arunca o privire" peste gratierea lui Edward Snowden

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat ca va analiza cu atentie posibila gratiere a fostului angajat CIA, Edward Snowden, inculpat pentru spionaj.

In timpul unei conferinte de presa, liderul de la Casa Alba a mentionat ca nu stie prea multe despre acest caz si a auzit argumente puternice atat pro cat si si contra unei gratieri. "O sa arunc o privire foarte atenta asupra acestui subiect", a spus Trump.

Comentariile presedintelui american reflecta o schimbare totala de atitudine fata de barbatul pe care, candva, l-a numit "tradator". Edward Snowden, considerat un avertizor de integritate, este un fost angajat al CIA si al agentiei de informatii NSA, exilat in Rusia dupa ce a denuntat in 2013 supravegherea masiva a comunicatiilor si internetului in tara sa.

Fostul informatician este inculpat intr-un dosar penal in SUA, pentru spionaj si furt de secrete de stat. El risca pana la 30 de ani de inchisoare. In timpul campaniei prezidentiale din 2016, Donald Trump l-a calificat pe Snowden drept un "tradator total" si a promis "sa-l trateze dur", daca va fi ales.