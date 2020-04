Dosar penal deschis pentru zădărnicirea combaterii bolilor la Aeroportul Internațional „Avram Iancu" din Cluj

​Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în cazul aglomerării umane petrecute joi pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" din Cluj-Napoca.

„Urmare a imaginilor şi informaţiilor apărute în spaţiul public privind situaţia de pe Aeroportul Internaţional 'Avram Iancu' Cluj, vă informăm că la nivelul S.R.P.T. Cluj Napoca a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 352 Cod Penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. În cursul zilei de astăzi, poliţiştii din cadrul S.R.P.T. Cluj Napoca, în temeiul art. 292 Cod de Procedură Penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prevăzută de art. 352 Cod Penal, în cauza privind situaţia persoanelor aflate în cursul acestei dimineţi pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" Cluj. Cauza se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca", se arată într-o informare a IPJ Cluj.

Sute de oameni care pleacă în Germania la muncă s-au îmbulzit, joi, pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" din Cluj-Napoca, iar prefectul Mircea Abrudean a trimis jandarmi care să-i disperseze, pentru respectarea distanţei sociale necesare din cauza coronavirusului.

„Cursele sunt organizate de un operator privat, care a gestionat prost situaţia. I-a adus pe oameni grămadă, în condiţiile în care zborurile charter sunt programate să plece de la 13 la 21 aproximativ. Intră controlat în aerogară, problema e în exterior. Am trimis jandarmi şi forţe ale poliţiei pentru a-i dispersa", a spus prefectul Mircea Abrudean.

El a afirmat că operatorul privat vinovat de situaţia creată va fi anchetat. „Oamenii au venit în autocare împreună, în avion vor merge tot împreună. Organizarea aparţine unui operator privat, repet, care va fi anchetat pentru modul în care a gestionat acest lucru. Încercăm să luăm măsurile care se pot lua în acest moment", a mai declarat prefectul de Cluj.